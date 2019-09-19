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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:концессия (25) медицина (1860) кровь (23) Радуцкий Михаил (28)

 Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что Украина готова отдавать в концессию иностранным фирмам областные станции переливания крови.

Об этом он сказал, выступая на научно-практической конференции с международным участием "Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Концессия - это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и вообще со станциями переливания крови в Украине и впустит инвесторов в Украину. Сегодня Украина готова отдавать в концессию станциии переливания крови, чтобы зашел инвестор и взял это в управление", - сказал Радуцкий .

По его словам, в некоторых областях уже можно увидеть, как выглядят современные станции переливания крови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил Стратегию развития национальной системы крови до 2022 года

"Мы хотим, чтобы все регионы имели такие современные станции", - подчеркнул нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3149481
 
 
 Топ комментарии
 
недра уже освоили теперь будем кровь качать с нации ?
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действительно)))) как-то двусмысленно....)))
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Когда-то один клоун тоже в Юрмале говорил, что Украина "Готова..."... Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8840
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недра уже освоили теперь будем кровь качать с нации ?
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Вообще то концессия это продажа за деньги прав продавать услуги(один из вариантов,а так их несколько).То есть сразу получается ,что инвесторы получают право продавать кровь.По своему больничному опыту,общениям и наблюдениям неоднократно видел как закупается кровь для операций, переливаний. Это недешево обходится.Теперь вложил деньги и качай прибыль.Так что ли получается? Как то мерзко звучит продать право продавать кровь.
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не, вы плохо поняли- кровь будут выкачивать с ворюг, барыг ,типа пороси и свинярчуков
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кацапа, да мы поняли, что с твоих земляков только гавно качать можно Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1302
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А ты чьих будешь? К какой категории себя относишь? Из свинарчуковых, или поросят? Так, чисто из любопытства вопрос, не больше...
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Оце і є реальна торгівля на крові. Вірніше, торгівля кров'ю українців.Я так розумію, що нам крові для внутрішніх потреб достатньо навіть попри війну.
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Скоро и человеческие органы станут ресурсом
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Когда-то один клоун тоже в Юрмале говорил, что Украина "Готова..."... Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8840
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Клоун тот кто иСССтерично жирным шрифтом тут вопит Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 6060
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в смысле? а платить "инвесторам" кто будет? почему им должно быть интересно вкладываться в этот "бизнес"? мне вообще как то непонятно как это хранение и переливание крови можно назвать "бизнесом"? выхлоп откуда?
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"По его словам, в некоторых областях уже можно увидеть, как выглядят современные станции переливания крови. Источник: https://censor.net.ua/n3149481"

И это без всякой концессии!
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це вже остання стадія розвитку України? спочатку різали на брухт заводи та вивозили з України, потім ліси, залишалася ще земля, а тепер будуть вивозити і кров з людей.
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зебил, ты сделал это вместе! Жаль что твоя печень алкаша никому не пригодится
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Владелец самой дорогой частной клиники знает где поднять денег!
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Какая-то совершенно невнятная идея.
Вообще стратегию хотелось бы почитать их медреформы

Пока только общие цели были озвучены и местами какие-то тактические шаги
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Не узнаю вас...
энто вы начинаете в нашем Народном Президенте сомневаться и в его назначениях....?
Вам что, крови мудрого и простого нарида жалко для реформ...?
Разберутся....
Владимир Александрович узнает и все сделает правильно...
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Может, вам сразу за меня комментарии писать, раз вы лучше знаете, что мне писать, что нет 😁
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я считаю, что он погарячился - пока на лахту новых методичек не подвезли, вам бы отдохнуть Україна готова віддавати інвесторам в концесію станції переливання крові, - Радуцький - Цензор.НЕТ 9866
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Мои комментарии к вашим лахтинским методичкам не имеют никакого отношения
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Почему все в России говорят, что Украина нищая, от куда вы это взяли? вот скину видео белоруса который путешествует по Украине.
Украина как она есть, без пропаганды.

Одеса
https://youtu.be/X6cOPkXk_gg
Львов
https://youtu.be/0f9an_gl4lk
Винница
https://youtu.be/A-YD-HZplJk
Киев
https://youtu.be/uIpw3Sbmvhg
Хмельницкий
https://youtu.be/ZpqT-VHzqEU
Ровно
https://youtu.be/40JD_DK0NGs
Луцк
https://youtu.be/vIgwsWA8XFQ
Черновцы
https://youtu.be/unSJi1P2LXM
Здесь показано что делается в Украине без рос. пропоганды!
https://uprom.info
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Зачем? Они торговать кровью захотели? Где там место для инвестиций и прибыли?
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судя по тому, что он выступал на конференции ""Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови" речь идет о том, что из крови будут изготавливаться препараты, которые потом будут продавать. Разница между себестоимостью и ценой реализации конечного продукта за вычетом налогов и есть прибыль. В любом случае для этой цели кровь заготавливают на станциях переливании. Инвестиции ( вложение средств деньги или оборудование) нужны для реконструкции старых станций переливаний крови, а также производственных мощностей для ее переработки.
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Это явный перебор. Здесь не должно быть частников, только государство. Даже имея несколько тысяч станций(или около того) можно найти деньги из бюджета на это. Иначе все это выйдет боком. Здесь критичен(даже очень) моральный аспект вопроса, не материальный.
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Вы правы на все 100. Честно, когда прочитала эту новость была в ступоре.
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Украинцы кровь сдают для переливаний из гумманитарных соображений - это практически бесплатно, там суммы чисто символические - кофе попить.
Если кто-то на этом собирается зарабатывать, перепродавая отданную кровь больницам и какие-то препараты на продажу изготавливая...это по сути - как наживаться на чужой благотворительности. Радуцкий - сразу видно, что не доктор, а барыга.
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Господи, прости, но реально- бизнес на крови "Конце́ссия (от лат. concessio «разрешение, уступка») - вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора (или - совместно с концедентом) объектов (как правило) недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу."
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Министр готов отдать в концессию свои почки, кровь! Но инвесторов нет.
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бізнес на крові ?
бізнес на органах ?
бізнес на абортованих плодах ?
що іще ?
ці дєлкі незабаром і повітрям торгуватимуть.
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) на запад будут цистернами гнать кровь сырец, а потом покупать у запада уже готовую из неё продукцию.
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Один слуга урода вирішив на донорстві органів заробляти. А тепер ще один слуга урода на крові. Ще не відомо на чому вирішив підняти бабло наступний урод...

Зєбіли, ви єто "сделали"
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Жаль, что мозг невозможно с Украины экспортировать, кому он 73% да и еще и зеленый сдался?
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"весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванную под душ"
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Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий



да отдавайте вместе с людями -

на органы пойдут закардон.

ахахаха




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Знов знайшов Радуцький десь у лісі
риговські жахливі кровосісі...

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