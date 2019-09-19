 Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий

Об этом он сказал, выступая на научно-практической конференции с международным участием "Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Концессия - это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и вообще со станциями переливания крови в Украине и впустит инвесторов в Украину. Сегодня Украина готова отдавать в концессию станциии переливания крови, чтобы зашел инвестор и взял это в управление", - сказал Радуцкий .
По его словам, в некоторых областях уже можно увидеть, как выглядят современные станции переливания крови.
"Мы хотим, чтобы все регионы имели такие современные станции", - подчеркнул нардеп.
....
И это без всякой концессии!
Вообще стратегию хотелось бы почитать их медреформы
Пока только общие цели были озвучены и местами какие-то тактические шаги
энто вы начинаете в нашем Народном Президенте сомневаться и в его назначениях....?
Вам что, крови мудрого и простого нарида жалко для реформ...?
Разберутся....
Владимир Александрович узнает и все сделает правильно...
Украина как она есть, без пропаганды.
Одеса
https://youtu.be/X6cOPkXk_gg
Львов
https://youtu.be/0f9an_gl4lk
Винница
https://youtu.be/A-YD-HZplJk
Киев
https://youtu.be/uIpw3Sbmvhg
Хмельницкий
https://youtu.be/ZpqT-VHzqEU
Ровно
https://youtu.be/40JD_DK0NGs
Луцк
https://youtu.be/vIgwsWA8XFQ
Черновцы
https://youtu.be/unSJi1P2LXM
Здесь показано что делается в Украине без рос. пропоганды!
https://uprom.info
Если кто-то на этом собирается зарабатывать, перепродавая отданную кровь больницам и какие-то препараты на продажу изготавливая...это по сути - как наживаться на чужой благотворительности. Радуцкий - сразу видно, что не доктор, а барыга.
бізнес на органах ?
бізнес на абортованих плодах ?
що іще ?
ці дєлкі незабаром і повітрям торгуватимуть.
Зєбіли, ви єто "сделали"
да отдавайте вместе с людями -
на органы пойдут закардон.
ахахаха
риговські жахливі кровосісі...