 "Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше", - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Европейской солидарности.
В сообщении отмечается: "Петр Порошенко поздравил Евгения Панова с возвращением домой.
"Я выражаю настоящий восторг тем мужеством, с которым вы вместе с нашими настоящими героями прошли эти невероятные испытания. Я твердо убежден, что на примерах вашего патриотизма, вашей любви, вашего умения воевать должны воспитываться поколения украинцев", - сказал он.
Петр Порошенко выразил убеждение, что о подвиге и стойкости украинцев - узников Кремля должно знать как можно больше людей.
"Мы должны сделать все, чтобы в книгах, в фильмах этот подвиг был запечатлен", - добавил он.
В то же время Петр Порошенко отметил, что, к сожалению, сейчас риски для Украины зашкаливают. Он особо отметил, если украинская власть будет принимать мир на условиях капитуляции, то не получит мира, а получит только позор и капитуляцию.
В свою очередь, Евгений Панов поблагодарил пятого президента Украины за его усилия по освобождению украинцев из кремлевских тюрем.
"Я прекрасно знаю, что Вы нас боролись ... Когда я смотрел российские новости - чем хуже в российских новостях говорят об Украине, тем лучше. Называли Порошенко главным врагом, и мне это нравилось ... Если они говорят плохое, значит все идет хорошо (в Украине - ред.) ", - отметил он.
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко также поздравила Евгения Панова с освобождением и возвращением в Украину.
"Мы очень хотим поблагодарить вашу семью. Ваша мама, брат, жена очень много делали для того, чтобы ваше имя было на слуху и звучало на всех акциях по освобождению заложников. Эта активность так же позволяла нам держать общую позицию, чтобы все фамилии звучали на международном фронте, на международной арене были зафиксированы в резолюциях ПАСЕ и других документа ", - сказала депутат.
По ее словам, это очень важно для того, чтобы вместе и дальше бороться за освобождение других заключенных".
Зебенята, а Панове - ще той порохобот! 😊 Коли будете його обливати зеленою субстанцією?
19.09.2019 21:33
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Так само поводять себе і росіскі тролі.
Співпадіння ?
и че ?
Будем милосердными, такой удар по психике
- Мы постоянно смотрим кацап-ТВ, чтобы изучать и знать врага досконально!
- На наши неокрепшие, работающие лишь на 8% мозги, рашен-пропагандэн не действует!
Шо тут скажешь
У амеб и то кругозор шире
http://online-allsports.com.ua/index.php/sport-online-video/prochee/122674-kanal-futbol-1-ukraina-smotret-onlajn-pryamaya-translyacziya-besplatno-i-bez-registraczii
Сегодня хвоздь программы.
Скинулись бы своему сивочолому на специалиста по связям с реальностью что ли
Як сонце зійшло
Чи коня не мав
Чи стежки не знав
Мож марина не пускала?
І коня я мав
І стежки я знав
Та й марина проводила
Та найменший син
Бодай він не зріс
Сідельце сховав паскудник
Ты больше там шмаль не бери, Ванья...
получит мира, а получит только позор и капитуляцию" позже у него черчиль сплагиатит и войдёт с ней в историю.