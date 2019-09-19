EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  2275  63
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (17788) Россия (73900) политзаключенные (1327) Панов_Евгений (94)

 "Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше", - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с освобожденным из российской тюрьмы Украинская Евгением Пановым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Европейской солидарности.

В сообщении отмечается: "Петр Порошенко поздравил Евгения Панова с возвращением домой.

"Я выражаю настоящий восторг тем мужеством, с которым вы вместе с нашими настоящими героями прошли эти невероятные испытания. Я твердо убежден, что на примерах вашего патриотизма, вашей любви, вашего умения воевать должны воспитываться поколения украинцев", - сказал он.

Петр Порошенко выразил убеждение, что о подвиге и стойкости украинцев - узников Кремля должно знать как можно больше людей.

"Мы должны сделать все, чтобы в книгах, в фильмах этот подвиг был запечатлен", - добавил он.

В то же время Петр Порошенко отметил, что, к сожалению, сейчас риски для Украины зашкаливают. Он особо отметил, если украинская власть будет принимать мир на условиях капитуляции, то не получит мира, а получит только позор и капитуляцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осужденному оккупантами по делу "украинских диверсантов" Панову не предоставляют медицинскую помощь в колонии, - брат политзаключенного. ФОТО

В свою очередь, Евгений Панов поблагодарил пятого президента Украины за его усилия по освобождению украинцев из кремлевских тюрем.

"Я прекрасно знаю, что Вы нас боролись ... Когда я смотрел российские новости - чем хуже в российских новостях говорят об Украине, тем лучше. Называли Порошенко главным врагом, и мне это нравилось ... Если они говорят плохое, значит все идет хорошо (в Украине - ред.) ", - отметил он.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко также поздравила Евгения Панова с освобождением и возвращением в Украину.

"Мы очень хотим поблагодарить вашу семью. Ваша мама, брат, жена очень много делали для того, чтобы ваше имя было на слуху и звучало на всех акциях по освобождению заложников. Эта активность так же позволяла нам держать общую позицию, чтобы все фамилии звучали на международном фронте, на международной арене были зафиксированы в резолюциях ПАСЕ и других документа ", - сказала депутат.

По ее словам, это очень важно для того, чтобы вместе и дальше бороться за освобождение других заключенных".

Смотрите также: "Мы сделали все правильно", - освобожденный моряк Оприско на встрече с Порошенко. ВИДЕО (обновлено)

Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше, - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко 01
Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше, - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3149480
 
   
 Топ комментарии
 
Зебенята, а Панове - ще той порохобот! 😊 Коли будете його обливати зеленою субстанцією?
 показать весь комментарий
 
Зеленського нахвалюють.
Так само поводять себе і росіскі тролі.
Співпадіння ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зебенята, а Панове - ще той порохобот! 😊 Коли будете його обливати зеленою субстанцією?
 показать весь комментарий
 
 
UA Rostyslav Komarnytsky

Зебенята, а Панове - ще той порохобот! 😊 Коли будете його обливати зеленою субстанцією?
19.09.2019 21:33
Ответить Больше не нравится 11
 показать весь комментарий
 
Зеленського нахвалюють.
Так само поводять себе і росіскі тролі.
Співпадіння ?
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня в одной из новостей письков тоже там недоволен был, мол рашка не так себе представляла штайнмайерскую формулу, и вместе с ним петики негодовали. Вывод?
 показать весь комментарий
 
 
Негодовали конкретно из-за чего? Или лишь бы в лужу перднуть?
 показать весь комментарий
 
 
Как обычно, зрада, Зеленский сдаёт Украину и так далее. Хотя даже письков абыделся, мол мы не такое подписание хотим "Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше", - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко - Цензор.НЕТ 9590
 показать весь комментарий
 
 
А как коррелируется одно с другим? Петики хотят того же,что и письков? Или всё таки хотят чтобы ни о каких "формулах" вообще речи не было?
 показать весь комментарий
 
 
Зарплатные петики хотят то, чего написано в методичках, а те у них постоянно меняются. Идейные петики сами не знают чего хотят, но у них во всём зрада. Вычленить из их мешанины какие-то осмысленные мысли-нереально, проще дать им возможность лайкать друг друга, для нервов спокойнее.
 показать весь комментарий
 
 
Так зачем было вписываться своим комментом,если "нереально"? Пусть лайкают друг друга.
 показать весь комментарий
 
Попадаются отдельные вменяемые, с которыми можно нормально общаться.
 показать весь комментарий
 
Висновок: невдала спроба піськіва прикрити аґента. Як сказав би Станіславський: "Не вірю!" ☺
 показать весь комментарий
 
Ну не будешь ты на этом сайте писать как человек.Смирись😂🌷×××
 показать весь комментарий
 
Жаль що не підірвав вас там, бл*дєй горбатих.
 показать весь комментарий
 
 
Нес украинизацию в Украину? Ты кацап штоль? Надо твоему хозяину втык сделать, раба получил, а содержать не умеет. Надож, до интернета цапа допустил.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть сейчас послушает,что порохосрань вещает и посмотрит канал"чесных" новын и кривой,от соловья и параша тудей,хер отличишь.Как из одной студии вещают "Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше", - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко - Цензор.НЕТ 8682.Ну а карамелькин ,то вообще в каждой теме ,со своим ну очень нужным "мнением".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, сколько барыга Панову заплатил или что пообещал, чтобы всретится с ним.
 показать весь комментарий
 
 
Панов этот смотрел российское ТВ постоянно в тюрьме
Будем милосердными, такой удар по психике
 показать весь комментарий
 
 
Аргументы секты "Святого патриота Петра":
- Мы постоянно смотрим кацап-ТВ, чтобы изучать и знать врага досконально!
- На наши неокрепшие, работающие лишь на 8% мозги, рашен-пропагандэн не действует!

 показать весь комментарий
 
 
Меньше чем шмаркля за звонок пуйлу.
 показать весь комментарий
 
 
Ты сам это сказал...Прямо в воздухе переобулся, глазам не верю))
 показать весь комментарий
 
 
У соевых есть только барыги и мессии
Шо тут скажешь
У амеб и то кругозор шире
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
'Нихто" везде успевает подмазаться.
Сегодня хвоздь программы.
 показать весь комментарий
 
 
В челябинском детском саду №293 детям на ужин дали только соль. На фото видно, что целый день ребятишек кормили традиционной едой для детсада, однако в графе «Ужин» значится лишь соль.


 показать весь комментарий
 
Щоб знали шо сол пишеться з м"яким знаком, а тарелька без нього.
 показать весь комментарий
 
Ну мабуть ще шось , окрім солі було ... . ))) Вибачте за намёки .
 показать весь комментарий
 
Суровые челябинские...даже не знаю кто, повара наверное.
 показать весь комментарий
 
Ему не трудно, а обрезанной вафле с израильской ксивой на крмане сложновато....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Почему Порошенко постоянно в какой-то другой партии? Тому що прынцыповый? "Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше", - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко - Цензор.НЕТ 4973
 показать весь комментарий
 
 
Чому українська армія відходить в тил... а російська - лишається на українській території?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
С весны "никто", "пустое место".
 показать весь комментарий
 
 
Судя по реакции зебилов, действующий президент? Не?😊
 показать весь комментарий
 
 
Судя по его поведению до него никак не дойдёт что уже не действующий
Скинулись бы своему сивочолому на специалиста по связям с реальностью что ли
 показать весь комментарий
 
 
Последний из Президентов. Слудующий уже **********!
 показать весь комментарий
 
Гетман свинарчукив и оффшоров. Да, и петисосов.
 показать весь комментарий
 
 
За петю перестали вспоминать , - как и должно 8 % , - так он опять о себе напомнил . Лучше бы в ДБР на суд пришёл .
 показать весь комментарий
 
 
Чом ти не прийшло
Як сонце зійшло
Чи коня не мав
Чи стежки не знав
Мож марина не пускала?
І коня я мав
І стежки я знав
Та й марина проводила
Та найменший син
Бодай він не зріс
Сідельце сховав паскудник
 показать весь комментарий
 
За Петю бы перестали впоминать, если бы зелеботам было о чем говорить, кроме Пети.
 показать весь комментарий
 
В ДБР на суд? 😁 😁 😁 Може сразу на эшафот?
Ты больше там шмаль не бери, Ванья...
 показать весь комментарий
 
вот эту фразу "если украинская власть будет принимать мир на условиях капитуляции, то не
получит мира, а получит только позор и капитуляцию" позже у него черчиль сплагиатит и войдёт с ней в историю.
 показать весь комментарий
 
)) то у них так вечно новостной бот шалит.
 показать весь комментарий
 
Меньше всего украинцы доверяют росСМИ, а больше всего - Президенту (79%) и Вооруженным силам (74%)
 показать весь комментарий
 
 
Надо было ему Г+Г смотреть, там еще хуже про Украину.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх