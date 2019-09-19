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Все про:Константинопольский патриархат (120) РПЦ (568) автокефалия (412)

 Российская автокефалия самопровозглашена и не имеет томоса, - епископ Вселенского патриархата Иов (Геча)

Епископ Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиський Иов (Геча) сообщил, что абсолютно все современные православные автокефалии, кроме древнейших патриархатов, были созданы Томосами Константинопольской церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Вселенского патриархата сообщил в беседе с Cerkvarium.

"Даже если брать историю православной церкви в России, то видим, что ее автокефалия была самопровозглашенная в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского патриархата. Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России Томоса об автокефалии", - заявил архиепископ.

Иерарх также добавил, что все позднейшие автокефалии ХIХ-го и ХХ века были провозглашены Вселенским патриархатом.

"Кроме Вселенского патриархата, в истории православной церкви никакая другая поместная церковь не провозглашала автокефалии.

Правда, православная церковь в России может претендовать, что она провозгласила автокефалию Православной Церкви в Грузии (1943 г.), В Чехословакии (1951) и в Америке (1970 г.), Но эти автокефалии не признавались полнотой Православной Церкви, потому что православная церковь в России не имеет такой прерогативы предоставлять автокефалию", - добавил владыка.

Архиепископ Иов также вспомнил об обращении Архиерейского собора УПЦ 1991 года, когда представители Украинской церкви уже просили Вселенский патриархат об автокефалии.

"Если автокефалия была бы предоставлена ​​Украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году, можно было бы предотвратить 30 лет болезненного и вредного раскола, который начался в 1989 году", - подытожил владыка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита Эммануила, помогавшего создать ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/n3149479
 
   
 Топ комментарии
 
У ордынцев ну абсолютно все ворованное.
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Козломордим Орда автокефалію надала!
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Московити самозванці і самосвяти Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 415
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только Исторически надо понимать что Руская Росийская... а вернее Московская церковь до 1917 года да что то там было со спорными моментами..нельзя кстати забывать о Реформе Церкви Петра 1 которое привело к раскольничеству, появлению староверов крестившихся двумя перстами и новой более цивильной духовенство именно от Петра 1 пошло в духовенство чины и чинопочитание как во всей Империи.. а после Переворота 1917 года после того как в 1924 году бли расстреляны выгнаны за кордон и посажены в тюрьмы священнослужители... церква в России прекратила свое существование аж до Указа Сталина 1943 года и ЭТА церква что сегодня - не есть правоприемник или наследик той церкви Русской российской, что была до 1917 года никоем образом .... все сложно покрыто ложью обманом замалчиванием перписыванием истории и документов подлогов и тому подобное... Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 1671
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"Слабым дают, сильные сами берут"(с)
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У ордынцев ну абсолютно все ворованное.
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щас главный духовник ***** аж бес пошлинной водкой за тайной вечерей похлебнётся )
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Безотносительно к кацапью, но это бред сивой кобылы. Причем тут 20 и 19 века если речь идет о сотнях лет раньше. К тому же турецкая церковь с несколькими прихожанами это далеко на вселенский патриархат.
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вероятно, то, что ты называешь турецкой церковью и есть вселенский патриархат...разные времена были и есть в его истории, но это он...а ты его так, по-кацапски нарекаешь)... небось, сам-то казачёк-кизячок засланный?..или москалик?
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В основе Православия лежит эллинизм - фундаментальное (краеугольное) положение всего учения о Православии. И совсем неважно, что себе помышляют пАборники "третьего Рима", обзывая Вселенский Патриархат какой-то "турецкой церковью", "фанаром" и проч. уничижительными дефинициями... Вселенский патриарх и Вселенский Патриархат только и исключительно (!!!) имеет право предоставлять автокефалию. Сие ещё раз было во всеуслышание заявлено недавно состоявшимся Собором Элладской (Греческой) Церкви. И даный общепринятый постулат (канон, если хотите) был подтвержден ВСЕМИ каноническими православными Церквями!
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Хорошо было ржать с титаника когда под ногами была земля.
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А скільки гонору, було. Скільки зверхності. "Третій Рим"- самосвятний
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дык всегда так было - кто больше всех кричит, как правило больше всех украл
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Ща женек, который ,ледок прям напрягся.
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******** Гундяев зря бухлом торговал ?
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Гоните московских чекистов в рясах из Украины Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 5763
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і знову про автофекалії, попівські манси Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 9059
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Я верю в сказанное на все 100 % и то что в России не церковь православная , а секта кровожадная есть этому и другие доказательства. Вспомним как в прошлом столетии в Росси убивали так называемых попов и разрушали так называемую церковь. И вот я себе задал такой вопрос : а не за это ли самозванство без Томаса Бог наказания послал ? Не было там Божий благодати , и потому так Бог послал наказания . Ещё обратите внимание, что сильно от коммунистов пострадали те территории , где захватывала так знания русская секта , а вот например Польша уже не так пострадала , хотя тоже была под коммунизмом.
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Скажіте, а вот для України Бог послал наказанія у віде войни там и тисяч тропов тоже за отсутствіе Томаса?
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А видел сон , как на Донбасе советы убивали много невинных людей . В концы кончины ссср , на Донбасе там где были кости этих людей , хотели строит гаражи , разлили , нашли кости , вместо того , что бы перезахоронить , они взяли бульдозерами эти кости с землей перемешали , потом залили это бетоном , мол там сибирская язва . Бог не фраер. Донбасе несёт наказание .
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Ну й що? Що це міняє? Закони України нічого не кажуть про Томоса і Фобоса. Всі громадяни мають рівні права незалежно від приналежності до будь якої релігійної громади. Такі самі права мають і громадяни які ні ви що не вірять окрім України.
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Не зови беду на свою дурную голову . Вспомни как убивали попов и разрушали церковь в прошлом столетии. Ответ себе сам : , не было ли это наказанием за самозванство ? Не было ли это наказанием , что без Томаса , они в церковь играли ?
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В Дании датчане живут по 10 Заповедей Божих , они не говорят об этих Заповедях, они живут по них . Вам вообще этого не понять .
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закантачили грузинську і американську...
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Лешие сомневаются в законности статуса кикимор. Тут без экспертного мнения Кащея не обойтись. Ролевые игры свихнувшихся старых девственников.
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Томос выдан СЦУ (Святейшей церкви Украины). Прямо в документе просят все церкви мира именно так называть новую церковь в Украине, получившую томос и никак иначе!
Какое отношение к томосу имеет ПЦУ, кто объяснит?
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ей(пцу) его(томос) предоставили те, кто в 1688 году переподчинили киевскую митрополию московской церкви...тогда включили, а щаз вывели...это все дело рук вселенского патриархата, который и создал киевскую митрополию(988)..
все эти 1688-2018 годы московская церковь имела, какую-то легитимность при наличии в своем составе киевской митрополии...а щаз с русью связи никакой(((
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а почему тогда назьівается "православная церковь в России", если она без томоса и небьіл провозглашена Вселенским? она тогода "православная церковь России".
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Российская автокефалия самопровозглашена и не имеет томоса, - епископ Вселенского патриархата Иов (Геча

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моя улюблена тема-релігія кацапів і все що з ним пов"язано. Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 3012
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те що самозванці -сектанти гундяєвські ,безтомосні лжевіруни-монголоїди трикляті намагаються усіма силами примазатися до Русі Київської називаючи себе росіянами ,а не московитами вкрасти нашу віру ,релігію та історію усі і так знають.
Але добре те що такі загальновідомі факти озвучуються духовенством України та православними церквами.І що би там не казали фанати торчка,основна заслуга Пороха це те що за його сприяння Українському Православ"ю надали Томос та визнання,чого нема і не буде ще років 500 в кацапських самопроголошених сектантів.
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І те що озвучив архиєпископ без сумніву правда.Думаю в Константинополі є усі укази та документи того періоду тому така заява небезпідставна.Як би не завивали московити і щоб там не брехали їхня брехня нікому не цікава.Брехуни,розкольники і сектанти! Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 3935
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С томосом они бы ракеты не освящали.
Самозванцы московиты - сами назвались православными, сами назвались "россией".
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