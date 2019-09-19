 Российская автокефалия самопровозглашена и не имеет томоса, - епископ Вселенского патриархата Иов (Геча)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Вселенского патриархата сообщил в беседе с Cerkvarium.

"Даже если брать историю православной церкви в России, то видим, что ее автокефалия была самопровозглашенная в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского патриархата. Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России Томоса об автокефалии", - заявил архиепископ.

Иерарх также добавил, что все позднейшие автокефалии ХIХ-го и ХХ века были провозглашены Вселенским патриархатом.

"Кроме Вселенского патриархата, в истории православной церкви никакая другая поместная церковь не провозглашала автокефалии.

Правда, православная церковь в России может претендовать, что она провозгласила автокефалию Православной Церкви в Грузии (1943 г.), В Чехословакии (1951) и в Америке (1970 г.), Но эти автокефалии не признавались полнотой Православной Церкви, потому что православная церковь в России не имеет такой прерогативы предоставлять автокефалию", - добавил владыка.

Архиепископ Иов также вспомнил об обращении Архиерейского собора УПЦ 1991 года, когда представители Украинской церкви уже просили Вселенский патриархат об автокефалии.

"Если автокефалия была бы предоставлена ​​Украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году, можно было бы предотвратить 30 лет болезненного и вредного раскола, который начался в 1989 году", - подытожил владыка.

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