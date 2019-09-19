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 Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок, - Шефчович

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович указал на связь объемов поставок газа из РФ по украинскому транзиту и сроков контракта с тарифами.

"Что касается длительности, объемов и тарифов этого контракта, в этом вопросе тоже мнения совпадали в том, что необходимо прийти к соглашению по этим трем составляющим. Объемы определяют тарифы", - сказал Шефчович в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения третьего раунда трехсторонних консультаций по газу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, "продолжительность контракта также является определяющей" для суммы будущих инвестиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину интересует транзит, а Россию – прямые поставки газа украинским потребителям, – Шефчович о газовых переговорах

Отвечая на вопросы, Шефчович подтвердил: "Объемы будут прямо влиять на тарифы".

Он сообщил, что стороны займутся этими вопросами в ходе будущих дискуссий.

При этом в ходе переговоров конкретные объемы транзита газа не обсуждались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует добиться заключения долгосрочного контракта по транзиту газа, - Гончарук

"Мы сегодня не обсуждали конкретных объемы, поскольку посчитали, что сначала нужно договориться о правовой базе", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Конкретные объемы - это предмет коммерческих переговоров, и во многом они будут зависеть от переговоров об объемах поставок газа для Украины", - сказал он.

"Украина взяла предложения в работу - сегодня они рассматривают и прямые поставки, и поставки реверсом, как было заявлено. Для них важно понимать, какие будут и объемы, и ценовые условия с точки зрения эффективности", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле сомневаются, что трехсторонние переговоры по газу 19 сентября дадут какой-то конкретный результат

Источник: https://censor.net.ua/n3149478
 
 
 Топ комментарии
 
похоже зебилы там такого наподписуют что юлин переможний контракт будет детским лепетом.
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Шевчович- яркий представитель пророссийских кругов Словакии. Он учился в мацкве. Его словаки не захотели выбрать преЗЕдентом, как тут хремль не старался Он проиграл Чапутоврй
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Это трговля на крови, или ишо не? Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок, - Шефчович - Цензор.НЕТ 5022
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ну это понятно, шо опт буде дороже розницы.
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похоже зебилы там такого наподписуют что юлин переможний контракт будет детским лепетом.
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на початок закінчать війну будь якою ціною, а потім контракт терміново підпишуть, щоб бобіки не мерзли взимку Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок, - Шефчович - Цензор.НЕТ 3399
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Шевчович- яркий представитель пророссийских кругов Словакии. Он учился в мацкве. Его словаки не захотели выбрать преЗЕдентом, как тут хремль не старался Он проиграл Чапутоврй
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ВСЕ ЗОРОШО ПОМНЯТ, как раша требовала выкупить газ пр ЮЛЬКИНОМУ КОНТРАКТУ?
Раша опять идет тем де путем- затягивает Украину в Газовую петлю.
Юля сидела за тот контракт и ЗЕ посадят , если они не прекратят ложить Украину под мацкву.

Смерть ворогам! Слава Украине!
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Почему не в военкамате? Чужую кровь не жалко?
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Так Юлька ж сидела а не Ющ. Так что если что сидеть будет по аналогии с Юлькой - Гончарук.
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И как тарифы будут зависеть от кацапских поставок газа?Украина уже вышла на самообеспечение газом населения страны.Видимо наращивание добычи газа уже никого и не интересует,одно дело иметь доход из 180-200 баксов и совсем другое из 200-300 гривень.
Однозначно что все насрали на народ и на энергетическую независимость страны.Главное для ублюдков чем больший доход.
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Толку от этого самообеспечения газом, если благодаря мудрому Пэдро украинцы за свой собственный газ платят по общеевропейским тарифам.
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Вполне с Вами согласен.Мы так и не знаем сколько в газохранилища закачано украинского газа и по какой цене и сколько иностранного.И если на 999 кубов украинского подкачали 1 куб импортного то почему народ страны обязан платить за 1000 кубов по цене импортного.
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Потому что это европейский газ из Польши и Словакии и нужно заплатить всем посредникам и смотрящим.
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Не лукавте,скажите уж прямо что кацапский газ проданый поляками и словаками Украине.
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Потому что тогда выгоднее продать газ за границу чем народу.
Для всех нуждающихся есть субсидия.
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Ника не пойму всякие там льготы,субсидии и другие превилегии на которые идут миллиарды тех же денег которые недоплачивают людям.Дайте людям эти деньги и отмените все превлегии и нищенские подачки.
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Не знаю о выгоде,но если мне память не изменяет, на 2015 год были заключены контракты на экспорт украинского газа по цене 195 или 198 баксов и на импорт по цене 208.Напрашивается вопрос а покидал ли вообще украинский газ Украину.
Цены и информация взята мной из официальных источников.
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Как будто от его мнения зависит решение России...
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Казламордае, шо ты сюда приползло ??? Вали на скрепнутый чибурнет, сабббака !!! Тарифи у майбутньому газовому контракті України з РФ залежатимуть від обсягів поставок, - Шефчович - Цензор.НЕТ 8267
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А низзя , наприклад , зараз закрить трубу на регламентні роботи і подивитись на реакцію газпрома . ? .
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если опт дешевле то какого хрена мы платим за свет до 100килловат по 90 коп а свыше по 1,6 гривны... это же маразм ????
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А завтра раха перекроет Украине газ, под любым надуманным предогом, а послезавтра зебилы под Новый год договорятся по середине Яремчи
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Лохи всё равно будут платить, евролохи.
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В делегации что, нет спеца, который знает, сколько газа потребляет Украина? Это ж нет слов. За чем приехал? - Не знаю. Тут, вообщето, газ продают. Сколько надо? - Не знаю.

Вот это делегация от Зеленского поехала. Это уже позор какой то.
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таки зебилы хотят покупать газ у россии.. приехали... )))) пять лет коту под хвост..)) как там торговля на крови ???
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