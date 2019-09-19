 Глава Мининфраструктуры Криклий анонсировал отставку и.о. главы "Укравтодора" Новака

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Криклий заявил в интервью изданию "Фокус".



"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", – сказал он.



Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Криклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа этого года.



Новак был министром транспорта Польши с 2011-го по 2013 год.

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