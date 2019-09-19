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 Политика Украины
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Все про:отставка (2456) Укравтодор (371) Мининфраструктуры (625) Новак Славомир (42) Криклий (13)

 Глава Мининфраструктуры Криклий анонсировал отставку и.о. главы "Укравтодора" Новака

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак намерен уйти в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Криклий заявил в интервью изданию "Фокус".

"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", – сказал он.

Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Криклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа этого года.

Новак был министром транспорта Польши с 2011-го по 2013 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охоту на ведьм устраивать не будем, - Криклий о кадровых перестановках в Мининфраструктуры

Источник: https://censor.net.ua/n3149476
 
 
 Топ комментарии
 
Омелян
Супрун
Новак
Это были те управленцы,которые в украинских реалиях сделали прорыв.
Как противно понимать,что Украина кататься назад,ускоренными темпами.
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дороги і медицина - це галузі, в яких є маса варіантів для фінансових зловживань, тому каломойський посадить туди своїх людей
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Алё, цензор! Вы чью фотографию прилепили??...Это не тот Новак!!!
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чего только отставки? почему не взять за писявку и к прокурору?
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У него уже билет за кордон куплен, что он, сдавать обратно должен?
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во-первых на фото не тот новак...а во-вторых недавно лавренюк замминистра похвастался, что за три года с 2016 построено 10000 км качественных дорог...новак отказался выполнить указание зеленского уволить известных зеленскому "коррупционеров" и предложил передать компромат на них в правоохранительные органы..
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не справився? так Гройсман його наче хвалив...
і ще цього залізничника-гітаріста з Польщі.
Втрачаємо шикарних менеджерів з Європи.
Хай Бог милує - куди ми котимося.
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Так, хвалил, т.к. на ремонт дорог закупал асфальт со свечных асфальтовых заводиков гноси
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Омелян
Супрун
Новак
Это были те управленцы,которые в украинских реалиях сделали прорыв.
Как противно понимать,что Украина кататься назад,ускоренными темпами.
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дороги і медицина - це галузі, в яких є маса варіантів для фінансових зловживань, тому каломойський посадить туди своїх людей
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Алё, цензор! Вы чью фотографию прилепили??...Это не тот Новак!!!
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А когда уволят Смелянского с Укрпочты?
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