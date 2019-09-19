Как передает Цензор.НЕТ, об этом Криклий заявил в интервью изданию "Фокус".
"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", – сказал он.
Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Криклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа этого года.
Новак был министром транспорта Польши с 2011-го по 2013 год.
Глава Мининфраструктуры Криклий анонсировал отставку и.о. главы "Укравтодора" Новака
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак намерен уйти в отставку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Криклий заявил в интервью изданию "Фокус".
і ще цього залізничника-гітаріста з Польщі.
Втрачаємо шикарних менеджерів з Європи.
Хай Бог милує - куди ми котимося.
свечныхасфальтовых заводиков гноси
Супрун
Новак
Это были те управленцы,которые в украинских реалиях сделали прорыв.
Как противно понимать,что Украина кататься назад,ускоренными темпами.
это - Славомир Новак
это - Владислав Криклий