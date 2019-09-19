 Комитет по антикоррупционной политике может рекомендовать Раде назначать председателя НАПК без спецпроверки

Это вызвало спор на заседании комитета в четверг, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, член комитета Виктория Сюмар отметила, что депутаты секретаря не могут взять без спецпроверки, а главу НАПК назначат.

Согласно правками в закон, спецпроверку новый глава НАПК пройдет уже после назначения. Норму выписывали в Офисе Президента. Об этом свидетельствует комментарий к правке, который оставила в тексте председатель комитета Анастасия Красносельская. По ее словам, это должно ускорить конкурс.

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В то же время депутаты от оппозиции не исключают, что закон переписывается под кандидатуру Виталия Шабунина. Об этом также может свидетельствовать правка, которая снижает возрастной ценз для должности с 35 до 30 лет.

Ранее Шабунин говорил, что не может возглавить НАПК именно из-за своего возраста.

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