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 Политика Украины
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Все про:Сюмар (315) Шабунин (112) НАПК (739) Красносельская (2)

 Комитет по антикоррупционной политике может рекомендовать Раде назначать председателя НАПК без спецпроверки

Комитет по антикоррупционной политике Верховной Рады может рекомендовать парламенту назначать председателя Национального агентства по вопросам противодействия коррупции без специальной проверки.

Это вызвало спор на заседании комитета в четверг, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, член комитета Виктория Сюмар отметила, что депутаты секретаря не могут взять без спецпроверки, а главу НАПК назначат.

Согласно правками в закон, спецпроверку новый глава НАПК пройдет уже после назначения. Норму выписывали в Офисе Президента. Об этом свидетельствует комментарий к правке, который оставила в тексте председатель комитета Анастасия Красносельская. По ее словам, это должно ускорить конкурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За то, чтобы разрешить президенту назначать глав НАБУ и ГБР, в антикоррупционном комитете ВР голосовали только "Слуги народа", - Сюмар

В то же время депутаты от оппозиции не исключают, что закон переписывается под кандидатуру Виталия Шабунина. Об этом также может свидетельствовать правка, которая снижает возрастной ценз для должности с 35 до 30 лет.

Ранее Шабунин говорил, что не может возглавить НАПК именно из-за своего возраста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149473
 
 
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Комитет по антикоррупционной политике может рекомендовать Раде назначать председателя НАПК без спецпроверки.-по блату.
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ааа, от воно що, не дарма Шабунін з Богданом таємні зустрічі організовував... ласий шмат від нової влади захотів
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