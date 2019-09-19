 "Нормандська змова – державна зрада!", - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
По мнению участников акции, согласно формуле Штайнмайера, Украина специальным законом предоставляет на 5 лет политическую и экономическую автономию Донбасса, проводит местные выборы без разоружения боевиков и вывода российских войск, объявляет амнистию всем боевикам, платит социалку и восстанавливает разрушенную инфраструктуру за свой счет и на следующий день после выборов Россия начинает передавать Украине контроль над границей и выводить свои войска (мы понимаем, что этого не произойдет).
Участники акции требовали не подписывать капитуляционных соглашений с Путиным, ни при каких обстоятельствах не имплементировать формулу Штайнмайера, не соглашаться на узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков.
Митингующие призвали придерживаться такой последовательности урегулирования войны в Донбассе: Полное и устойчивое прекращение боевых действий, вывод российских войск, разоружение незаконных формирований, передача границы Украины, или миротворцам ООН и ОБСЕ, с последующей передачей Украине. Только после этого проведение выборов по украинскому законодательству.
фото, видео, - Олег Богачук
Ни белецкого,
ни поросюка,
ни семенченка,
ни наєма,
ни тягнибока.
Всьо благодєнствує. Пдри лятьб
А по сти идет самая настоящая сдача Украины, а нацкорпус, который должен был писать кровью из-за этого, тише воды, ниже травы.
Вот так зебобики сделали всю Украину!
Зеля уже пакует чемоданы на ростов.
Так ось на що обміняли полонених... тільки допетрав.........
Пристайко 2-го вересня пообіцяв,що 18/09 підпишуть "формулу Штанмайєра", а 7-го відбувся обмін 11х35... а тепер ЗЕлені не виконали обіцянку.
Значить ЗЕ буде телефонувати Хйулу... знову і вибачатися Ось і ціна...
Не устал, узколобый ? Тебе это больше по душе ?
Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
А вот и тот кто обвиняет Шоколадную Парашу :
2. Шин и фонариков не будет.
3.Фанерных щитов не будет.
4. Не будет учителей и айтишников, будут солдаты.
ніхто з військових не підніме руки на людей.
https://www.youtube.com/watch?v=x8aqXlwIAxA
Ось вогнений розбір цього хмиздецю.
Нет, шоб поблагодарить ЗЕ за то, шо он в последний момент засцал подписывать свой приговор.
а это он только 3 месяца сидит!через годик этого упыря с говном мешать будем
8 год ·
ЕКЛЕЗІЯ - міжконфесійне об'єднання християнсько-патріотичних організацій (Традиція і порядок, Невідомий патріот, Катехон, Братство, Міжконфесійна капеланська церква, Орден та інші)
Наші вимоги до президента і уряду:
- Припинення переговорів з ворогом у всїх форматах, окрім переговорів по обміну полоненими.
- повернення ЗСУ на позиції до «розведення».
- ліквідація промосковських ЗМІ
- арешти антиукраїнських політиків та пропагандистів
- припинення дипломатичних стосунків з агресором
- припинення закупівель вугілля в агресора та на окупованих територіях.
- повна блокада окупованих територій.
- припинення постачання окупованих територій водою, електроенергією, грошима.
ЕКЛЕЗІЯ братиме участь в усих акціях протесту проти політики капітуляції.
https://youtu.be/40WD9RDAMVc
И самое главное: «В то же время Пристайко не знает, поможет ли это каким-то образом прекратить войну в Донбассе»
Ахаха это пздц какой-то)) А нахрена же вы тогда эти выборы собираетесь проводить, принимать особый статус ОРДЛО и т.д?! Может для того что бы с ЭрЭфии сняли санкции?)
Виктор Онегин
@batiscafcusto
паРаша спрыгивает с санкций,спрыгивает с репараций и военных преступлений.Согласно выборов, подкацапники станут настоящими и демократическими депутатами в оккупированных районах,они и легализуют войска обосРахи под видом местных милиций,****** и прочего.Мы не получаем НИЧЕГО...
Щоби ЗЕ нічого не вичворило.
Не буде все так просто. І нехай липові опитування про довіру не вводять суспільство в оману.
- Те, що ми не згодні з планом Штайнмайєра, - це м'яко сказано. Це зрада"
Предлагаешь Порошенку репрессировать?
https://twitter.com/i/status/1174729464867106817