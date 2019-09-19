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 Политика Украины
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 "Нормандська змова – державна зрада!", - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни людей пришли под ОП с требованием не идти на уступки России на переговорах в Минске по Донбассу и отклонить применение "формулы Штаймайера" для урегулирования конфликта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

По мнению участников акции, согласно формуле Штайнмайера, Украина специальным законом предоставляет на 5 лет политическую и экономическую автономию Донбасса, проводит местные выборы без разоружения боевиков и вывода российских войск, объявляет амнистию всем боевикам, платит социалку и восстанавливает разрушенную инфраструктуру за свой счет и на следующий день после выборов Россия начинает передавать Украине контроль над границей и выводить свои войска (мы понимаем, что этого не произойдет).

Участники акции требовали не подписывать капитуляционных соглашений с Путиным, ни при каких обстоятельствах не имплементировать формулу Штайнмайера, не соглашаться на узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков.

Митингующие призвали придерживаться такой последовательности урегулирования войны в Донбассе: Полное и устойчивое прекращение боевых действий, вывод российских войск, разоружение незаконных формирований, передача границы Украины, или миротворцам ООН и ОБСЕ, с последующей передачей Украине. Только после этого проведение выборов по украинскому законодательству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пристайко что-то придумал", - Арахамия утверждает, что Украина не согласовывала "формулу Штайнмайера"

Нормандська змова – державна зрада!, - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу 01
Нормандська змова – державна зрада!, - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу 02
Нормандська змова – державна зрада!, - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу 03
Нормандська змова – державна зрада!, - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу 04

Нормандська змова – державна зрада!, - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу 05

фото, видео, - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3149472
 
 
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Янукович то же откушивал сытно и думал - пронесёт. Пронесло. Правда до Параши добежать успел. А этот недалёкий навряд ли успеет.
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Что то "Нацкорпус" и "Нацдружин" Арсена Рюкзакова не видать
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никого невидать.
Ни белецкого,
ни поросюка,
ни семенченка,
ни наєма,
ни тягнибока.
Всьо благодєнствує. Пдри лятьб
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Они свое бабло отработали, мавр сделал свое дело, мавр может отдохнуть на Канарах.
А по сти идет самая настоящая сдача Украины, а нацкорпус, который должен был писать кровью из-за этого, тише воды, ниже травы.
Вот так зебобики сделали всю Украину!
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Аж 200 предупредителей наскребли за неделю.
Зеля уже пакует чемоданы на ростов.
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С каждым днём у избирателей Зеленского всё больше поводов перестать обижаться на то, что их называют идиотами
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Ты как то сам идиот. Избирал Народ Украины, а не народ идиотов. Какой бы выбор он не сделал, он того заслуживает.
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Шел бы ты отсюда дальше петухов из говна лепить!
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Что горит, да? Не видать петиной жопе третьего майдана...
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AlexF25%+‏ @AlexFanat1 18 часов назад

Так ось на що обміняли полонених... тільки допетрав.........
Пристайко 2-го вересня пообіцяв,що 18/09 підпишуть "формулу Штанмайєра", а 7-го відбувся обмін 11х35... а тепер ЗЕлені не виконали обіцянку.
Значить ЗЕ буде телефонувати Хйулу... знову і вибачатися Ось і ціна...
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Очередной парашеидиот с очередной брехнёй на очередной табличке...
Не устал, узколобый ? Тебе это больше по душе ?

Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
А вот и тот кто обвиняет Шоколадную Парашу :
"Нормандська змова - державна зрада!" - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8989
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всі вибухи починаються з маленької іскри, але, кацапи і пархаті, цього, до сих пір второпати не можуть "Нормандська змова – державна зрада!", - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 4903
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Ваша искра че-то все затухает. 10 июня, когда у Зе, не было ничего пришло больше тысячи... Сейчас приходит по 200, а у него теперь ещё и все органы власти в руках.
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1. Мир информационный и уже не 2013 год
2. Шин и фонариков не будет.
3.Фанерных щитов не будет.
4. Не будет учителей и айтишников, будут солдаты.
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Дубинок беркута не будет. Будут тяжелые пулеметы и ваши кишки на гусиницах танков, если хоть рыпнетесь против всенародно избранного президента.
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дибіл, чи що ?
ніхто з військових не підніме руки на людей.
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Пулеметы и танки как я понимаю кацапские ждете?
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Всенародно избранный президент Румынии Николае Чаушеску с рейтингом 95%, лежал обосцаный и с дыркой в голове. Это сделали не революционеры, а нацгвардия президента.
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такі як ти ватопітеки бігали в 2014 та голосили "Беркут герой! Бей майданутих!", а зараз це зелебобіки колорадоси.
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от дурак... какие ужасы рассказывает... а президентишко его еще в девичестве до президентства боялся даже в пробирку поссать... Так с чего ты, *******, решила, что он отважится на крайние меры? Ответь, образованное в трускавце??? Ась? танки...гусеницы.. бабочки...жуки... дебил зеленый...
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Да се ты удивляешь, они все умалишенные, кто то сильнее а кто то слабее.
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Большевичок на палочке, кожаные портки не жмут?
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Потомственные рабы поздравляют маму Зеленского. Осторожно, держите рядом с лицом подходящий пакет для рвоты!
https://www.youtube.com/watch?v=x8aqXlwIAxA
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Бачив. Слів нема, саме матюччя. Дно проламане на три зуя з тріском.
Ось вогнений розбір цього хмиздецю.
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Ниче, прыщавый, янек с 30 студентов начал... так что займись лучше уроками, завтра в пту...
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зеЛееная мразь уже в бункере спрятался!обосраный "Нормандська змова – державна зрада!", - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 7611
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Отжиж порохоботы!!!

Нет, шоб поблагодарить ЗЕ за то, шо он в последний момент засцал подписывать свой приговор.
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Оце і є відповідь, для чого та акції потрібні. А якщо до дурної голови не дійде попередження, то головна біль затягнеться надовго. Можливо, що назавжди.
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Ахтунґ! Кацапен партізанен! А у вас, як завжди всі думки навколо дивану крутяться? Зарплатні не вистачає, чи ....? ☺
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Этот упырь зеЛея боится народа как огня!и правильно
а это он только 3 месяца сидит!через годик этого упыря с говном мешать будем
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Хто не хоче годувати свою Армію яка складається з свої рідних та близьких воїнів та бути вільним громадянином то буде годувати чужу з окупантів та бандюків ординських та стане безправним рабом.
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Интересно. За особьій статус ОРДЛО и амнистию боевиков подписался Петя, а претензии к Вове. А к Пете вопросов не бьіло
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Самое прикольное было когда участники акции кричали ;Вова не сцы!;.
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Тебе дали команду про 200 писать? Большее не доверили? 4 комент и одно и тоже 😀
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Дмитро Корчинський
8 год ·

ЕКЛЕЗІЯ - міжконфесійне об'єднання християнсько-патріотичних організацій (Традиція і порядок, Невідомий патріот, Катехон, Братство, Міжконфесійна капеланська церква, Орден та інші)
Наші вимоги до президента і уряду:
- Припинення переговорів з ворогом у всїх форматах, окрім переговорів по обміну полоненими.
- повернення ЗСУ на позиції до «розведення».
- ліквідація промосковських ЗМІ
- арешти антиукраїнських політиків та пропагандистів
- припинення дипломатичних стосунків з агресором
- припинення закупівель вугілля в агресора та на окупованих територіях.
- повна блокада окупованих територій.
- припинення постачання окупованих територій водою, електроенергією, грошима.

ЕКЛЕЗІЯ братиме участь в усих акціях протесту проти політики капітуляції.
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всем дать автоматы, пусть идут в окопы, прихватив семью- мужа, сына,
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гнида кацапська, не на той ресурс зайшов....
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Зебилы писаются воевать, они хотят смотреть ;Сватов;.
"Нормандська змова - державна зрада!" - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8560
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ЗэЗрадники согласовывают условия выборов на оккупированных рассеюшкой территориях

И самое главное: «В то же время Пристайко не знает, поможет ли это каким-то образом прекратить войну в Донбассе»

Ахаха это пздц какой-то)) А нахрена же вы тогда эти выборы собираетесь проводить, принимать особый статус ОРДЛО и т.д?! Может для того что бы с ЭрЭфии сняли санкции?)

Виктор Онегин
@batiscafcusto
паРаша спрыгивает с санкций,спрыгивает с репараций и военных преступлений.Согласно выборов, подкацапники станут настоящими и демократическими депутатами в оккупированных районах,они и легализуют войска обосРахи под видом местных милиций,****** и прочего.Мы не получаем НИЧЕГО...
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Люди пильнують.
Щоби ЗЕ нічого не вичворило.
Не буде все так просто. І нехай липові опитування про довіру не вводять суспільство в оману.
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Балух на мітингу під ЗЕофісом
- Те, що ми не згодні з планом Штайнмайєра, - це м'яко сказано. Це зрада"
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где были все те люди, когда порох ручкался с ****** в минске???
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Есть законодательство Украины. Никаких Минских соглашений или формул Штангеля и прочих туземных радетелей нам не нужно. Пусть Зеля рассказывает про эти формулы только перед прследним ксштаном, или рядом в месте в Мена, где написано Здесь был Юга.....
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"Никаких Минских соглашений..."
Предлагаешь Порошенку репрессировать?
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солидная массовка, если журналистов убрать из кадра, то человек 200, не меньше
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Ты смотри у всех зебилушек прям 200,совпадение нибось или посчитали?
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Ну якщо нормандський формат і мінські угоди,натомість мирний план порошенко,якого він особисто писав,за язик ніхто його не тянгнув,журналістам сам казав,то це виходить державна зрада,так в чому проблема,ініціатора всіх цих зрад заарештувати в першу чергу,потім іти по ланцюжку аж до зелених.Але вони ще не встигли на державну зраду начудити,а ось попередники всі в ній відмітились.а тепер кричать держи вора
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Аж МУРАХИ пробиглы по тилу, така потужна АКЦИЯ.
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леха косой Достатньо іскри,щоб арлекіно виявився у Ростові.
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_Боюсь вы с этим опоздали уже. Предатели сначала молча и тихонько сделают своё черное дело, и только потом, уже позже Украина об этом узнает.
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А это зеленое опудало что к людям даже не вышло?? Засцало??
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