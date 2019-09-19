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 Общество, Здоровье
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Все про:декларация (1099) врачи (643) Зоряна Скалецкая (14)

 Глава Минздрава Скалецкая заявила, что еще не подписала декларацию с семейным врачом

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что до сих пор не подписала декларацию с семейным врачом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Гордон.юа, со ссылкой на одно из интервью Скалецкой.

"Нет, не было причин обращаться в больницу, слава богу", – сказала Скалецкая, отвечая на вопрос журналиста.

Она отметила, что  медицинской помощью еще не покрыты 30% населения.

Бессрочная кампания по выбору семейного доктора стартовала 2 апреля 2018 года.

На сайте электронной системы здравоохранения eHealth сообщается, что больше всего деклараций подписано в Киеве, а также во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Экс-замминистра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк сообщал в феврале, что семейного врача себе выбрали почти 26 млн украинцев.

Каждый пациент может подписать декларацию с одним врачом, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Препараты с медицинским каннабисом должны быть доступными для украинцев, - Скалецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3149469
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть еще скажет что в Украине лечиться будет.
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єто та что "@уй в ж@пу") Знатний менистр
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к окулисту. Подлечить от капса
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Я, КСТАТИ, ТОЖЕ.

НЕ ПОЛУЧИЛ ВНЯТНОГО ОТВЕТА ОТ ВРАЧЕЙ, МОЖНО ЛИ ПОСЛЕ 1/04/19 ПОЛУЧИТЬ ТЕ ЖЕ УСЛУГИ НА ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ, ЧТО И ПОДПИСАВШИЕ ДО ЭТОЙ ДАТЫ.
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так может ты не у того врача спрашивал ?

с таким вопросом надо идти к психиатру.
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Капс, якраз показник найвищого ступеню нервового збудження. І на мові інету означає sos
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Ты хочешь сказать,что врачи тупые и некомпетентные,а ты вумная,аж страшно ! И не ОРИ..
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Пусть еще скажет что в Украине лечиться будет.
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Не скаже. Не буде. Для зебілів скаже, що безсмертна. Як Дункан макЛауд. І я не здивуюся, якщо більшість зебілів повірять
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Она отметила, что медицинской помощью еще не покрыты 30% населения Источник: https://censor.net.ua/n3149469

Офигенная реформа была при Супрун
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Супрун не виновата в косноязычии зеленосопельного министра.
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В Джермании ачпуительная реформа - аж Анджелину от нее трясет.
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Реформы для показухи и для запада,чтобы бабло с них срубить
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Тот, 30% населения! Я в шоке
Мы тут детей отправляем на пару дней с классом в поездки, требуют копии медицинских документов с собой и карточку страхования
Так поездки на 2-3 дня и то не очень далеко.

А тут 30% населения вообще без!
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Украинцы смерти подобны...
Без бабла тебя даже не похоронят,не то ,что вылечат
Скоро пол страны останется
В основном дебилы порохоботы
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Будет реформа. Все хорошо будет.

Пережили Петю, переживем и путю.
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та нееее.пэтюня живее всех живых.И срать будет даже из ада.Пока не посадят не успокоится.И то навряд ли.И оттуда гадить будет
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Имхо ты очень сильно переоцениваешь Петю и его возможности
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У него хороший покровитель - *****.Тот ему поможет, если шо.
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Потомственные рабы поздравляют маму Зеленского. Осторожно, держите рядом с лицом подходящий пакет для рвоты!
https://www.youtube.com/watch?v=x8aqXlwIAxA
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это точно...
мне первый комент под видио понравился... Глава Минздрава Скалецкая заявила, что еще не подписала декларацию с семейным врачом - Цензор.НЕТ 5626

Vadim Sokolov1 день назад

Капець.
А дєдушку з НКВС вітатимуть на дєнь савецкай міліціі?
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Дед Зеленского
и расстрел жителей Кривого Рога в 1963 - неизвестная история

https://enigma.ua/articles/ded-zelenskogo-i-rasstrel-zhiteley-krivogo-roga-v-1963-neizvestnaya-istoriya
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Хотел бы в это верить, но похоже что правда...
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***
- ой доктор, и как мне это вылечить?
- секундочку...сейчас пошарю в интернете.
- а может, я сам?
- вот только давайте не будем самолечением заниматься!..
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Вспомнилось из «чёрного» юмора:
Приходит бабулька к врачу и говорит:
- Доктор, вот сяду. И сижу, и сижу, и сижу........Потом встану. И стою, и стою, и стою....
Доктор:
- Бабушка, видите дверь. Вот и идите, и идите, и идите.......
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Без гумору. До моєї баби (лікар отаринголог) приходить бабця і їй дають термомометр. Через три дні вона приходить і скаржиться, що три дні носить цей термометр і нічого не допомагає🧐
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Олексій Сидорович Коломійченко (18 (30) березня 1898, Шпола - 17 вересня 1974, Київ) - український радянський оториноларинголог, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР (з 20 грудня 1967 року)[1], організатор і перший директор Інституту отоларингології Академії медичних наук України.
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***
а скоро нас ждет поколение курящих бабушек, не умеющих вязать и печь пирожки...
с пирсингом, да еще и с татуировками на плечах и обвисшей заднице...
(пардон)
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І вони під час неконтрольованого слиновиділення будуть казати лалала...
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Борец с офшорами имеет мужа - офшорника, министр здравоохранения, которая должна показывать пример в поддержке реформ - до сих пор не подписала декларацию с врачем. Все как Кокаинист завещал: "Я вам ничего не обещал"
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А на х......Я. Она может полечится и за границей.
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Подписывай , не подписывай , а денег на лечение у народа нет .
А бесплатно у нас лечатся только богатые .
Но они брезгуют даже Феофанией и едут в Шарите , или Шапито , главное - за границу , где действительно лечат ...
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чтоб возродить нашу медицину до нормального (приближенного к европейскому уровню))))...необходимо чтобы все...ВСЕ небожители лечились в районных поликлиниках у обычных семейных врачей (а так же их родители-жены-любовницы-дети)
не в Феофании (ее отдать ветеранам АТО/ООС), а самой в обычной поликлинике...
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Я почему-то думаю, что ее и цена коммунальных не колышет. Да и цена проезда в Киеве ее волнует так же мало.
Это же слуга нарИда!)))
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вона хоч щеплення від сказу зробила? А то вкусить якийсь зелебобік)
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********** -этот тот министр здравоохранения, который не имеет мед образования?! Так она ж анальгин от нафталина не отличит! Какого хера ее туда поставили, а зебилы?!
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Приложи к голове подорожник.
супрун говорила, что помогает, но только порохоботам.
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Интересно, она лечиться ходит к юристам или доктору "Х@й в жопу"?... Глава МОЗ Скалецька заявила, що ще не підписала декларацію з сімейним лікарем - Цензор.НЕТ 8736
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Как в Украине все тяжело , все делается через жопу . Почему не сделать как у людей в Дании? Каждого гражданина автоматически привязать к семейному врачу ? Не нравится тебе он , тогда сам себе выбери врача
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