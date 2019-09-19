 Глава Минздрава Скалецкая заявила, что еще не подписала декларацию с семейным врачом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Гордон.юа, со ссылкой на одно из интервью Скалецкой.

"Нет, не было причин обращаться в больницу, слава богу", – сказала Скалецкая, отвечая на вопрос журналиста.



Она отметила, что медицинской помощью еще не покрыты 30% населения.



Бессрочная кампания по выбору семейного доктора стартовала 2 апреля 2018 года.



На сайте электронной системы здравоохранения eHealth сообщается, что больше всего деклараций подписано в Киеве, а также во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.



Экс-замминистра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк сообщал в феврале, что семейного врача себе выбрали почти 26 млн украинцев.



Каждый пациент может подписать декларацию с одним врачом, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Препараты с медицинским каннабисом должны быть доступными для украинцев, - Скалецкая