 Снижение ставки дивидендов позволит Одесскому порту инвестировать в строительство инфраструктуры, - Ткачук

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Игорь Ткачук.
"Сегодня дивиденды у нас составляют 90%. То есть 90% заработанных средств, после уплаты налогов и выплаты зарплат, мы отдавали государству, а только 10% оставалось у нас. Сейчас есть четкий сигнал от нового правительства, что ставка будет снижена. Я уверен, что все портовая морская инфраструктура будет аплодировать такому решению. Потому что порты смогут в себя инвестировать. У нас глобальные планы по строительству", - рассказал Ткачук.
Он отметил,что в Одесском порту было несколько "замороженных" проектов, которые теперь постепенно реализуются.
"Возобновили строительство причала 1-С. Начали его семь лет назад. Два года строили и остановились, когда он был на 60% готов. 5 лет все стояло. Мы сделали проектно документацию, начали строительство, и планируем в этом году сдать объект, если не будет никаких технических проблем. И, конечно, если финансирование будет на уровне.
Во-вторых, - волнорез на Карантинном молу, который в 2014 затонул. Во время его строительства были допущены ошибки, и это гидросооружение начало тонуть. Были уголовные дела и суды по этому поводу. Наши юристы обратились в суд. По результатам рассмотрения дела было признано, что проектанты допустили ошибки и должны вернуть 150 млн в качестве компенсации убытков. Тем временем мы начали строительство нового волнореза. Сейчас находимся на стадии переговоров с немецкой компанией.
Третий вопрос, который мы запустили - строительство причала №7. 50 лет причал эксплуатировался, и ни разу не было капитального ремонта. Второй год подряд продолжаются ремонтно-строительные работы. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию первую очередь, в следующем - вторую", - поделился планами руководитель Одесского морпорта.
Мені стало цікаво, що ж таке виробляє ТОВ «МІРО», що їм конче потрібен для виживання ринок країни-агресора? Може космічний герметик для заліплювання дирок на космічних кораблях «Союз»? Чи може авіоніку для СУ-57 або інших вундервафель російської пропаганди?
Ні, ТОВ «МІРО» виробляє різні металоконструкції (баняки для лайна, драбини, арматурні каркаси і т.д.) та альтанки. Альтанки! «Бєсєдки» по-їхньому! Тобто, курва, в Україні або ЄС не потрібні їхні альтанки? Та в мене повно «зубожілих» знайомих, які цього літа приводили до ладу свої дачі і заміські будинки… Ну, після гортання їхнього сайту ви знайдете відповіді на це питання:
«Если беседки будут использоваться для регулярного сбора гостей, то размер ее будет большой»,
«Сегодня беседки на садовых участках уже не роскошь, а средство жесткой необходимости»,
«… ваша беседка будет притягивать взоры и восхищать взгляд»,
«… заказчики имеют право выбрать, из какого материала будет их беседка»,
«Заказывая строительство беседки у нас, вы можете не волноваться о сроках возведения и о качестве беседки».
Особисто я відчув стійкий сморід совка з кожного речення. Тобто люди замість того, щоб змінюватися на краще і змінювати щось у своїх підходах, вимагають, щоб їм президент щось зробив і повернув. Це знаковий приклад для нашої країни в цілому.
Шановні рукожопи і невігласи. Пишіть на своїх плакатах і вимагайте від президента:
«Сделайте так, чтобы мы знали английский язык!»,
«Требуем внедрения на нашем предприятии основ маркетинга»,
«Верните дизайнеров и веб-мастеров! Пусть сделают нам сайт!»
PS. Там є e-mail, на який Ви можете написати все, що про них думаєте