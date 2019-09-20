 Снижение ставки дивидендов позволит Одесскому порту инвестировать в строительство инфраструктуры, - Ткачук

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Игорь Ткачук.

"Сегодня дивиденды у нас составляют 90%. То есть 90% заработанных средств, после уплаты налогов и выплаты зарплат, мы отдавали государству, а только 10% оставалось у нас. Сейчас есть четкий сигнал от нового правительства, что ставка будет снижена. Я уверен, что все портовая морская инфраструктура будет аплодировать такому решению. Потому что порты смогут в себя инвестировать. У нас глобальные планы по строительству", - рассказал Ткачук.

Он отметил,что в Одесском порту было несколько "замороженных" проектов, которые теперь постепенно реализуются.

"Возобновили строительство причала 1-С. Начали его семь лет назад. Два года строили и остановились, когда он был на 60% готов. 5 лет все стояло. Мы сделали проектно документацию, начали строительство, и планируем в этом году сдать объект, если не будет никаких технических проблем. И, конечно, если финансирование будет на уровне.

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Во-вторых, - волнорез на Карантинном молу, который в 2014 затонул. Во время его строительства были допущены ошибки, и это гидросооружение начало тонуть. Были уголовные дела и суды по этому поводу. Наши юристы обратились в суд. По результатам рассмотрения дела было признано, что проектанты допустили ошибки и должны вернуть 150 млн в качестве компенсации убытков. Тем временем мы начали строительство нового волнореза. Сейчас находимся на стадии переговоров с немецкой компанией.

Третий вопрос, который мы запустили - строительство причала №7. 50 лет причал эксплуатировался, и ни разу не было капитального ремонта. Второй год подряд продолжаются ремонтно-строительные работы. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию первую очередь, в следующем - вторую", - поделился планами руководитель Одесского морпорта.

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