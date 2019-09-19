 Противник обстреливал позиции ООС 6 раз, потерь среди защитников Украины нет, - штаб ООС

Об этом сказано в сообщении штаба Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Николаевки со стороны Докучаевска - из стрелкового оружия;
- вблизи Богдановки со стороны Петровского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;
- дважды неподалеку от Водяного со стороны Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи Золотого со стороны Садового - из стрелкового оружия;- неподалеку от Орехового со стороны Березовского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе ООС.
незабаром ватани будуть в Києві.
Не вірю жодному слову.
тихоі вам ночки, синочки...
(храни вас материнська молитва)
Состоянием на 14-00
Сообщение военной комиссии tZe (обновление)https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
Обстрелы со стороны противника - 9
в том числе со стрелкового оружия - 3
снайперский огонь - 1
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм - 4
минометно-артиллерийский огонь,РСЗО калибром свыше 80 мм - 1 (РСЗО)
Ответный огонь ВСУ - 2
в том числе со стрелкового оружия - 1
снайперский огонь
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм - 1Потери ВСУ
Ранено -
Убито -Другое -
Особые обстоятельства и случаи
боестолкновений требующие детального описания:
Р-н н\п Павлополь. По позициям украинских войск нанесен ракетный удар РСЗО "Град". Огонь велся предположительно с позиций с условными координатами
47 градусов 15' 52.04'' С 37 градусов 58' 17.48'' В в районе н.п. Шевченко.
Потери наших войск уточняются.
По месту пуска был нанесен удар ствольной артиллерией.