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 Противник обстреливал позиции ООС 6 раз, потерь среди защитников Украины нет, - штаб ООС

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сказано в сообщении штаба Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Николаевки со стороны Докучаевска - из стрелкового оружия;

- вблизи Богдановки со стороны Петровского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

- дважды неподалеку от Водяного со стороны Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи Золотого со стороны Садового - из стрелкового оружия;- неподалеку от Орехового со стороны Березовского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ задержала информаторшу наемников РФ на Луганщине: "Для конспирации помогала военным в бытовых вопросах". ФОТО

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3149465
 
 
 Топ комментарии
 
Жітєль, а чому це ти здриснув до Гамерики і повчаєш нас що нам робити?
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"Перемир'я " якесь зебільне . Щодня обстріли, постійно гинуть наші воїни , багато поранених. І лише слугам урода - " все хорошо, прекрасная маркиза".... 😠
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,,Потерь нет,, Это что заслуга ЗЕ или радоваться что ВСУ со связаными руками не понесли потерь?
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P.S Тем более что за время президенства ЗЕ еще не дан НИ ОДИН адекватный ответ врагу.Это что некваливфицированые подразделения или бараны выведеные на передовую на убой?
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радійте мировухє з фуйлом.
незабаром ватани будуть в Києві.
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Все брехня зелена...
Не вірю жодному слову.
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Жітєль, а чому це ти здриснув до Гамерики і повчаєш нас що нам робити?
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И русский будет языком низшего сословия. Рабов.
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"среди защитников Украины", а со стороны защитников ОРДЛО?
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Противник обстреливал позиции ООС 6 раз, потерь среди защитников Украины нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7394

тихоі вам ночки, синочки...
(храни вас материнська молитва)
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"Перемир'я " якесь зебільне . Щодня обстріли, постійно гинуть наші воїни , багато поранених. І лише слугам урода - " все хорошо, прекрасная маркиза".... 😠
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Это значит что сегодня просто повезло...а вот повезет ли завтра неизвестно...
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Кто хоть раз пережил обстрел-никогда этого не забудет,,,
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Сводка ситуации за 19 сентября 2019 года
Состоянием на 14-00
Сообщение военной комиссии tZe (обновление)https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

Обстрелы со стороны противника - 9
в том числе со стрелкового оружия - 3
снайперский огонь - 1
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм - 4
минометно-артиллерийский огонь,РСЗО калибром свыше 80 мм - 1 (РСЗО)

Ответный огонь ВСУ - 2
в том числе со стрелкового оружия - 1
снайперский огонь
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм - 1Потери ВСУ

Ранено -
Убито -Другое -

Особые обстоятельства и случаи
боестолкновений требующие детального описания:
Р-н н\п Павлополь. По позициям украинских войск нанесен ракетный удар РСЗО "Град". Огонь велся предположительно с позиций с условными координатами
47 градусов 15' 52.04'' С 37 градусов 58' 17.48'' В в районе н.п. Шевченко.
Потери наших войск уточняются.
По месту пуска был нанесен удар ствольной артиллерией.
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