 Савченко устроилась ведущей на принадлежащий куму Путина телеканал Zik

Анонс программы опубликован на канале ZIK в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

В ролике говорится, что Савченко станет ведущей программы "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом".

"Я нахожусь здесь для вас, украинцы, чтобы рассказать вам секреты Верховной Рады – что происходит во внекулуарных разговорах, как у вас крадутся деньги из вашего бюджета, как принимаются преступные для украинцев законы", – обратилась экс-нардеп к телезрителям.

Она подчеркнула, что "рассказывает правду".

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Савченко была депутатом Верховной Рады VIII созыва. В июле 2019 года она избиралась в Раду как мажоритарщик в поселке Зайцево Донецкой области, но не прошла в парламент: за нее проголосовали восемь человек – 1,2% избирателей.

9 сентября она посетовала на отсутствие работы, сообщает "Гордон". Савченко сказала, что живет за счет своей последней депутатской зарплаты.

Савченко подозревают в подготовке теракта. 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.

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Телеканал ZIK принадлежит Тарасу Козаку – соратнику кума Путина Виктора Медведчука. Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина". После покупки телеканала Козаком с ZIKa уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.