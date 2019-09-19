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 Политика Украины
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Все про:Савченко (2842) ZIK (10)

 Савченко устроилась ведущей на принадлежащий куму Путина телеканал Zik

Бывший народный депутат будет вести программу "Комментатор". В анонсе она обещает раскрыть "секреты Верховной Рады".

Анонс программы опубликован на канале ZIK в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

В ролике говорится, что Савченко станет ведущей программы "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом".

"Я нахожусь здесь для вас, украинцы, чтобы рассказать вам секреты Верховной Рады – что происходит во внекулуарных разговорах, как у вас крадутся деньги из вашего бюджета, как принимаются преступные для украинцев законы", – обратилась экс-нардеп к телезрителям.

Она подчеркнула, что "рассказывает правду".

Смотрите на Цензор.НЕТ: СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука. ВИДЕО

Савченко была депутатом Верховной Рады VIII созыва. В июле 2019 года она избиралась в Раду как мажоритарщик в поселке Зайцево Донецкой области, но не прошла в парламент: за нее проголосовали восемь человек – 1,2% избирателей.

9 сентября она посетовала на отсутствие работы, сообщает "Гордон". Савченко сказала, что живет за счет своей последней депутатской зарплаты.

Савченко подозревают в подготовке теракта. 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский хочет проверить каналы Медведчука на предмет финансирования из России, - советник президента Потураев

Телеканал ZIK принадлежит Тарасу Козаку – соратнику кума Путина Виктора Медведчука. Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина". После покупки телеканала Козаком с ZIKa уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Источник: https://censor.net.ua/n3149463
 
 
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Лайоно до лайна завжди найде дорогу
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Вот Вам и гадя "пленница" рускага мира. кусок гавна.
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теперь олицетворение слова "быдло" можно даже увидеть... на кАнале другого, еще большего быдла, который приходится кумом "Ху@ла всея быдлоты"... Савченко устроилась ведущей на принадлежащий куму Путина телеканал Zik - Цензор.НЕТ 767 а быдло сбивается в кодло и счастливо скотским единством...
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шлюха кремлевская-даже мертвечука *******,развела
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За руццкий мир подписывается или епанутая фрикота или откровенные бандюки.
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Окончательно проявилась истинная ХАРЯ "ХЕРОИНИ" успешно разыгравшая с рашинским ФСБ комбинацию по внедрению в Украинскую политику при идиотском пособничестве бывшего политического руководства Украины. Тридцать серебренников от путлера переданные через Медведчука за преданную службу ВРАШЕ.
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Сволота гадя буде реалізовувати новий "проект" кремля. А сказилася б ти йому!!!
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От чомусь ледве маринованим снігурем не вдавився.
Начебто й не до сміху, якщо замислитись, але... Чому я похмуро іржу?
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(передать лично!) ))))))
«Я не верю в компромисс с россиянами»: Янина Соколова заявила, что «формула Штайнмайера» расширит оккупацию украинских земель...
(свежак)

https://youtu.be/pSbIiGFeGPA
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А че не на 112ом?) Или там открестились? А вообще худшей антирекламы и придумать сложно. Хотя можно смотреть на подобное как на фрик шоу. А в целом мудачук как всегда ниачем. Собирает вышедших давно в тираж люмпенов.
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че щаз ?
че не раньше ?
чего на зике а не ютубе ?
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рашистська консерва вже давно роздуплилась. Це вже навіть не цікаво, це просто клініка.
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обрюзглу алкоголічку гадю вже незабаром покличуть на кацапський ньюзван...
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Ну а куда ей итти ? Снова секс по-телефону ?
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Что вы хотите от больных людей? Политические фрики, Кива и Гадя.
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ну тепер ННН задоволений що його Гадя пристроєна)))
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