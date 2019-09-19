 Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Фриз отметила: "Принятый ЗеРадой Законопроект 1032 по реформированию ГПУ, де-факто, возвращает к жизни закрытую кастовую прокурорскую систему.
Аргументы:
- генпрокурор согласно новой нормы не обязан регистрировать свои приказы в Едином реестре (Минюст), которые являются нормативно-правовыми актами. Что это значит? Ноль прозрачности, ведь генеральный теперь может приказывать все что угодно и об этом никто не получит информации, потому что сам приказал - сам отменил, никто не узнал.
- генпрокурор может без конкурсных основ назначать или освобождать сколько угодно своих замов и также их увольнять.
- генпрокурор может формировать специализированные прокуратуры, без четкого определения - какие именно, по каким направлениям и с какими полномочиями.
- ликвидировано военную прокуратуру, что приведет в условиях войны с РФ к новым вызовам и угрозам национальной безопасности Украины. Эта новация не учитывает стандарты НАТО, которые предусматривают функционирование системы военной юстиции, в частности, военной прокуратуры, военной полиции и военных судов.
Итак законопроект:
- отменяет реформу прокуратуры, что было условием предоставления безвиза;
- останавливает действие закона в части работы органов прокурорского самоуправления, отменяет отдельные полномочия, в частности Совета прокуроров;
- приостанавливает действие закона в части функционирования КДК прокуроров.
Фактически, вся полнота власти по формированию кадрового состава системы прокуратуры будет сосредоточена единолично в руках Генерального прокурора. Такие неограниченные полномочия могут нести риск злоупотребления властью и создание существенных коррупционных рисков.
Для чего это все⁉️
Чтобы один из когтей репрессивной машины был действенным против всех, кто мешает создавать авторитарный режим в Украине".
Это лучшее,что ты,можеш сделать в своей никчемной жизни пассивного гомика на содержании
Доброго всім громадянам повернення у 2000 роки.
І як цим поліцейським не брати хабарі якщо їм кожен місяць треба передачку відправити у область?
🤣
Вот Луценко какой был хороший специалист
Все честно прозрачно и по закону
Сколько коррупционеров закрыл и рыгов
Деньги в казну все 40 млрд стыренные Овощем вернул