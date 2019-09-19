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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (3658) Фриз (163)

 Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз

Народный депутат Украины от "Евопейской солидарности" Ирина Фриз раскритиковала предложенные "слугой народа" изменения в законодательство о прокуратуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Фриз отметила: "Принятый ЗеРадой Законопроект 1032 по реформированию ГПУ, де-факто, возвращает к жизни закрытую кастовую прокурорскую систему. 

Аргументы:
 - генпрокурор согласно новой нормы не обязан регистрировать свои приказы в Едином реестре (Минюст), которые являются нормативно-правовыми актами. Что это значит? Ноль прозрачности, ведь генеральный теперь может приказывать все что угодно и об этом никто не получит информации, потому что сам приказал - сам отменил, никто не узнал.

- генпрокурор может без конкурсных основ назначать или освобождать сколько угодно своих замов и также их увольнять.

- генпрокурор может формировать специализированные прокуратуры, без четкого определения - какие именно, по каким направлениям и с какими полномочиями.

- ликвидировано военную прокуратуру, что приведет в условиях войны с РФ к новым вызовам и угрозам национальной безопасности Украины. Эта новация не учитывает стандарты НАТО, которые предусматривают функционирование системы военной юстиции, в частности, военной прокуратуры, военной полиции и военных судов.

Итак законопроект:

-  отменяет реформу прокуратуры, что  было условием предоставления безвиза;

- останавливает действие закона в части работы органов прокурорского самоуправления, отменяет отдельные полномочия, в частности Совета прокуроров;

- приостанавливает действие закона в части функционирования КДК прокуроров.

Фактически, вся полнота власти по формированию кадрового состава системы прокуратуры будет сосредоточена единолично в руках Генерального прокурора. Такие неограниченные полномочия могут нести риск злоупотребления властью и создание существенных коррупционных рисков.

Для чего это все⁉️

Чтобы один из когтей репрессивной машины был действенным против всех, кто мешает создавать авторитарный режим в Украине".

Источник: https://censor.net.ua/n3149462
 
   
 Топ комментарии
 
Повертаються часи, коли возили на Київ великі сумки з баблом аби призначитися на посаду прокурора. А де це все бабло бралося? З ментовки та підприємців.

Доброго всім громадянам повернення у 2000 роки.
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Фризиха уже была в прошлом созыве. В сад.
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а зеленский кто по специальности?)
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сказал армянин-фламандец с нулевым аккаунтом....Мда...
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А я советую тебе повесится
Это лучшее,что ты,можеш сделать в своей никчемной жизни пассивного гомика на содержании
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Повертаються часи, коли возили на Київ великі сумки з баблом аби призначитися на посаду прокурора. А де це все бабло бралося? З ментовки та підприємців.

Доброго всім громадянам повернення у 2000 роки.
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ничего не возвращается. руководителей и замов и до этого назначал генпрокурор по своей хотелке, а рядовые сотрудники будут попадать в контору по той же системе, что и была
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даааа. Було таке.
І як цим поліцейським не брати хабарі якщо їм кожен місяць треба передачку відправити у область?
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Надо иметь жёсткий карательный орган ! Не зебилы ?
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кто она там по специальности? продавец в магазине? вот пусть торговлей и занимается, а не умничает про правоохранительную систему
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а зеленский кто по специальности?)
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Многостаночник! Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз - Цензор.НЕТ 9371
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Если старый закон принятый ВР 8 созыва не работает, то нужно изменить в любом случае. Результат увидим.
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А между тем,Совет Европы проголосоваЛ за кандидатуру Лауры Кодруцы Кёвеши на пост Шеф-прокурора ЕС! Одними из главных обязанностей будет расследование и уголовное преследование всех финансовых преступлений связанных с деньгами Евросоюза! Разве это не прекрасная новость? Великолепная новость! Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз - Цензор.НЕТ 8336
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Така була ПРОКУРАТУРА, Ну, така, а тут УЗУРПАЦИЯ. УЖАС. шо делается.
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Народный депутат от ПЕСиков фигни не скажет
Вот Луценко какой был хороший специалист
Все честно прозрачно и по закону
Сколько коррупционеров закрыл и рыгов
Деньги в казну все 40 млрд стыренные Овощем вернул
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Я за то, чтобы Юга Луценко, и пожизненно !
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