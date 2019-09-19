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 Днепропетровская медакадемия завышала стоимость содержания студенческих общежитий - ущерб составляет 2 млн грн

Днепропетровская областная полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление служебным положением. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Информатор.

В сообщенити отмеается: "В 2019 году Госаудитслужба проводила в медакадемии ревизию, в результате которой была выявлена следующая схема. В период с 2015 по 2018 год руководство ДМА искусственно завышало стоимость содержания системы диспетчеризации лифтов в общежитиях № 3-7. Но как показало расследование, общежития данной системой не оборудованы.

В результате таких действий Днепропетровская медакадемия неправомерно получила жилищную субсидию из госбюджета – более 2 млн грн.

Для определения всех причастных к этой схеме лиц, а также мест, где бюджетные деньги "конвертировались" в наличку, правоохранители уже затребовали у медакадемии договоры и прочую документацию. Досудебное расследование продолжается.

Ссылки на решение судов

Ранее сотрудники Медакадемии также обратились в Генеральную прокуратуру, СБУ, НАБУ и в Офис президента Владимира Зеленского с коллективным заявлением. В нем идет речь о коррупции в стенах высшего учебного заведения и неправомерных действиях ректора Татьяны Перцевой.

Днепропетровская медакадемия завышала стоимость содержания студенческих общежитий - ущерб составляет 2 млн грн 01
Днепропетровская медакадемия завышала стоимость содержания студенческих общежитий - ущерб составляет 2 млн грн 02

Источник: https://censor.net.ua/n3149459
 
 
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Если все стыренное в Украине хотя бы за последние 10 лет сложить в кучу, то башня из купюр будет выше Эйфелефой
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Днепропетровск? Днепр опять переименовали Взад?
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Область еще в заду. Типа по названии области название.
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а эти все воруют, никак не на воруются. хоть кол на голове теши, а им хоть бы хны.
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