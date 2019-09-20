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Все про:концессия (26) Одесса (5656) порт (370) Ткачук Игорь (4)

 Концессия - не совсем удачная конфигурация для Одесского порта, - начальник Одесского филиала АМПУ Ткачук

Одесский морской порт - не подходящий объект для передачи в концессию.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал начальник Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Игорь Ткачук.

"Я думаю, что концессия портов - не совсем удачная конфигурация для Одесского порта. Концессия уместна там, где есть свободные территории, где возможны новые инвестиции, новое строительство. В Одесском порту уже работают 14 компаний, территории уже почти нет. Сами компании уже модернизируют свое оборудование и инфраструктуру.

Есть четкая территория города, территория порта. И мы не можем разрастаться никуда, только в море. Но в море мы расширяемся также, хотя это очень дорого. Немецкая компания КТО создала новую территорию на 19 га. Сейчас там контейнерный площадки успешно работают. Но этот инфраструктурный проект еще не завершен", - рассказал Ткачук.

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Он отметил, что про концессию портов в Украине говорится уже 10 лет.

"Сейчас объявлен тендер на концессии двух портов. Посмотрим, как это будет сделано", - добавил Ткачук. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3149458
 
 
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Помогите, иностранные инвесторы мешают «патриоту» воровать! Доколе?! Не потерпим такую зраду!
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Да любо что можно сдать в концессию, главное, чтобы кто-то платил за это деньги. В чем смысл новости?
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В АМПУ вдруг здравые мысли откуда то появились))) А что же теперь Омелян будет делать или он еще не успел взять бабло у Хатчисон порт за порт Ильичевск? И что Ахметка теперь не умыкнет бесплатно порт Южный?
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