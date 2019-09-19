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 Политика Украины
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Все про:Штайнмайер (394) Донбасс (19408) Арахамия (62) Пристайко (177)

 "Пристайко что-то придумал", - Арахамия утверждает, что Украина не согласовывала "формулу Штайнмайера"

В команде Президента никто не слышал о согласовании украинской стороной "формулы Штайнмайера".

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Я думаю, господин Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу, и я многих людей спрашивал и в Офисе Президента, они говорят: ничего такого нет", - отметил Арахамия.

По его словам, в команде главы государства пока ожидают расширения нормандского формата, что обеспечит Украине более сильную позицию в переговорном процессе по вопросу Донбасса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы, - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук

Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.

Накануне, 19 сентября, реализацию "формулы Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма озвучил ряд условий, без которых воплотить "формулу Штайнмайера" невозможно.

Также на Цензор.НЕТ: В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко

Источник: https://censor.net.ua/n3149457
 
 
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опять "мы пошутили"

Зе масса может смеятся....
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Как бы плакать не довелось. Что вероятней.
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Идите нахер, выродки зеленоватые! Предатели! "Пристайко что-то придумал", - Арахамия утверждает, что Украина не согласовывала "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4554
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совкІ пєдальниє: "клюнь бліжнєво, сєрні на ніжнєво"
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ага, я сам не занимаюсь, ну думаю, что....Что он не так сказал с помощью зе. Слово не воробей...
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А пристайко это же вроде как министр иностранных дел..да...или просто погулять туда пришел...?? Он что в Трускавце прогуливал??
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и он в ООН, а там еще что то не так скажет....
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Ну, понеслась как у Януковича. Делегация в Харьков на подписание займа у раши уже сформирована?
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Если придумал, чтобы показать Зеленскому , что его ожидает в случае этого принятия - то классный трюк...Пристайко научился у команды ЗЕ расставлять пробные инфоминки для проведения социологического замера ...
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пастор начал то, что никто не может закончить "Пристайко что-то придумал", - Арахамия утверждает, что Украина не согласовывала "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 6651
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Пристайко плеще язиком, вітер носить. Насправді ж зондують реакцію людей і єслішо, здають назад.
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Этой формулой Штайнмайера каждый названивал что-то своё, отсюда и неразбериха

Главное, что по факту никто не сдаёт интересы Украины
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