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 Политика Украины
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 Возможность покупки земли физическими или юридическими лицами, концентрация угодий в области не более 15% у одного собственника и запрет покупать участки россиянам, - Милованов о земельной реформе

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов обнародовал основные параметры рынка земли, который планируется запустить с 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке..

Милованов отметил: "Основные положения оборота земель

1. Возможность покупать земли с/х назначения будет у украинском физических и юридических лиц, территориальных общин и государства

2. Финансовая поддержка малым фермерам и физическим лицам, которые покупают малые объемы до 500 га (компенсация процентов, другая финансовая поддержка)

3. Концентрация собственности предусмотрена на уровне 15% области и 0,5% страны.

4. Стартовая цена продажи государственных/коммунальных земель через торги - НДО (нормативная денежная оценка)

5. Запрет приобретения в собственность участков гражданам и капиталом РФ

6. Отмена моратория

7. Дата введения - 1 октября 2020

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов

Проблемы, которые существуют сегодня с обращением земли, должны быть решены путем создания одинаковых правил игры для всех. Маленький фермер или владелец имеет право получить такие же ресурсы, такие же финансовые условия, за такие же деньги выкупить и конкурировать с крупным бизнесом - серым, белым, каким угодно. Прозрачность рынка - это лучшая защита от теневых схем.

Сегодняшний теневой рынок предоставляет возможность тому, кто может себе позволить нанять юристов или купить депутатов или чиновников, и провести теневые схемы в свою пользу.

Прозрачный рынок, который  будет запущен, позволит уравнять всех участников рынка. Проблемы украинцев решаются тем, что мы предоставляем собственность, мы защищаем права собственности. Это касается не только земли. Это касается всей экономики. Это касается рейдерства, это касается инвестиций в Украину

Я призываю все общество следить за тем, кто станет собственником земли. Это важно - не закон защищает, а общество защищает. Украинец должен получить землю. От внедрения рынка земли должен выиграть тот, кто готов на земле работать, а не тот, у кого лучше связи или лучшие юристы".

Читайте также: После открытия рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год, - глава профильного комитета Рады Сольский

Источник: https://censor.net.ua/n3149456
 
   
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ныряй, тут не глубоко-завлекает украинцев израильтянин Коломойский.
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Прекрасно! Аграрний сектор зараз буде розвиватися швидкими темпами. Добре Зе!
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Правильнее бы было это назвать декриминализацией рейдерства и разграбления страны.
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Евреям хватило пустыни, чтобы потом экспортировать огурцы и прочие овощи в рашку, нах им впала ваша земля. У Евреев целая ФРС США под рукой. Вот прям их интересует убитый и изношенный чернозем у папуасов.
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Это ****** я вам так скажу! Все депутаты как один гол как сокол, а всё имущество записано на близких родичей, хрен подкопаешься , всё по закону для лохов )) так и с землёй хотят провернуть!!!
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Что значит запрет покупать участки россиянам? Остальным значит можно? А кто сегодня распинался, что только украинцам? Опять он всех за клавиши считает....
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