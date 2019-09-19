 Возможность покупки земли физическими или юридическими лицами, концентрация угодий в области не более 15% у одного собственника и запрет покупать участки россиянам, - Милованов о земельной реформе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке..

Милованов отметил: "Основные положения оборота земель

1. Возможность покупать земли с/х назначения будет у украинском физических и юридических лиц, территориальных общин и государства

2. Финансовая поддержка малым фермерам и физическим лицам, которые покупают малые объемы до 500 га (компенсация процентов, другая финансовая поддержка)

3. Концентрация собственности предусмотрена на уровне 15% области и 0,5% страны.

4. Стартовая цена продажи государственных/коммунальных земель через торги - НДО (нормативная денежная оценка)

5. Запрет приобретения в собственность участков гражданам и капиталом РФ

6. Отмена моратория

7. Дата введения - 1 октября 2020

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Проблемы, которые существуют сегодня с обращением земли, должны быть решены путем создания одинаковых правил игры для всех. Маленький фермер или владелец имеет право получить такие же ресурсы, такие же финансовые условия, за такие же деньги выкупить и конкурировать с крупным бизнесом - серым, белым, каким угодно. Прозрачность рынка - это лучшая защита от теневых схем.

Сегодняшний теневой рынок предоставляет возможность тому, кто может себе позволить нанять юристов или купить депутатов или чиновников, и провести теневые схемы в свою пользу.

Прозрачный рынок, который будет запущен, позволит уравнять всех участников рынка. Проблемы украинцев решаются тем, что мы предоставляем собственность, мы защищаем права собственности. Это касается не только земли. Это касается всей экономики. Это касается рейдерства, это касается инвестиций в Украину

Я призываю все общество следить за тем, кто станет собственником земли. Это важно - не закон защищает, а общество защищает. Украинец должен получить землю. От внедрения рынка земли должен выиграть тот, кто готов на земле работать, а не тот, у кого лучше связи или лучшие юристы".

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