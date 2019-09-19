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Все про:Одесса (5656) порт (367) Ткачук Игорь (4)

 С властями Одессы договорились определить место для новой дороги в порт, - Ткачук

Одесский морской порт ведет переговоры с городом о выделении земельного участка для строительства альтернативного заезда в порт.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Игорь Ткачук.

"Наша задача - убедить город выделить землю. Мы провели несколько совместных совещаний. На последней сессии было принято решение о разработке детального плана территории, где должно быть определено, где можно строить дорогу", - отметил Ткачук.

Также, по его словам, необходимо решить вопрос строительства демпферной (накопительной) площадки для машин, которые ждут длительное время оформления документов, прихода корабля.

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"В идеале они должны ожидать не в городе и не на дороге, а на накопительной площадке, чтобы не мешать людям и движению транспорта", - рассказал руководитель морпорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3149453
 
 
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Фраза о машинах, ждущих прихода корабля - просто бомба. Наверное блондинка с розовым маникюром на Смартике именно так представляет себе логистику - водители контейнеровозов скучают на берегу, курят, всматриваются вдаль, и ждут КОРАБЛЬ. Александр Грин, пля.. винницкие кадры.
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В порту пустые причалы.Недавно проходил - пусто абсолютно,только зерновые терминалы на месте военных.Может продать ту дорогу,что есть, а не новую куплять?Бабла заработаем.
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Я прошу прощения, это была не цитата Ткачука, а перезказ той самой блондинки с Цензора. Ещё раз извиняюсь))
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