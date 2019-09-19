 С властями Одессы договорились определить место для новой дороги в порт, - Ткачук

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Игорь Ткачук.

"Наша задача - убедить город выделить землю. Мы провели несколько совместных совещаний. На последней сессии было принято решение о разработке детального плана территории, где должно быть определено, где можно строить дорогу", - отметил Ткачук.

Также, по его словам, необходимо решить вопрос строительства демпферной (накопительной) площадки для машин, которые ждут длительное время оформления документов, прихода корабля.

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"В идеале они должны ожидать не в городе и не на дороге, а на накопительной площадке, чтобы не мешать людям и движению транспорта", - рассказал руководитель морпорта.