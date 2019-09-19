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Все про:ветераны (567) мост (517) психиатрия (84) Зинкевич (33) ПТСР (9) Алексей Белько (1)

 Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич

Защита задержанного ветерана Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в столице, на суде по избранию меры пресечения будет настаивать на его принудительном лечении.

Об этом журналистам сообщила в кулуарах парламента основательница добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры", нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра будет происходить суд по избранию меры пресечения. Мы будем полностью настаивать на том, чтобы его забрали на принудительное лечение и провели экспертизу о психиатрическом состоянии как можно скорее, а не через две-три недели", - отметила Зинкевич.

Она рассказала, что в суде Белько будут защищать два адвоката, один из которых – Маси Найем. Свои адвокатские услуги они будут предоставлять бесплатно, отметила Зинкевич.

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Сейчас Белько находится в изоляторе временного содержания, добавила нардеп.

"Хорошо, что в ИВС, там более мягкие условия, чем в СИЗО. И, несмотря на его состояние, его сейчас не будут переводить в СИЗО и все дни, пока идет избрании меры пресечения", - подчеркнула она.

На вопрос о том, что Белько имел в виду, когда говорил, что оказался в нечеловеческих условиях, Зинкевич ответила: "Ужасные условия были в том, что для ветеранов нужна комплексная помощь в трудоустройстве. Это достаточно зрелый человек, о котором были очень хорошие отзывы на службе. Да, не был вовремя пролечен и, потому что его сейчас фактически никто не брал на работу, он оказался в условиях, что ему не за что было жить", - сказала Зинкевич.

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На вопрос о том, почему Белько жил в машине, Зинкевич ответила: "У него развился параноидальный синдром, и он считал, что за ним следят, и дома жить опасно".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

Источник: https://censor.net.ua/n3149450
 
 
 Топ комментарии
 
ХМ. Я ТАК ПОНИМАЮ, ПЕСЫ ХОТЯТ ЭТОТ ВОПРОС ВЫНЕСТИ ЗАВТРА НА ПОВЕСТКУ ДНЯ? Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 8913 ЕСЛИ НЕТ, ТО НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ - У НЕЁ, КАК У ДЕПУТАТА ВР, ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ЗАДАЧИ.
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Бедный, бедный сержант-связист из Крыма на кабриолете... Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 4796
Однозначно - понять, простить...
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Позорище, поцелуйте его в очко.
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Бедный, бедный сержант-связист из Крыма на кабриолете...
Однозначно - понять, простить...
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Так такой и в магазин может зайти и мало ли куда.
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особенно учитывая, что он 6 суток наркоту жрал
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Жрать 6 суток наркоту - это смягчающие вину обстоятельства. Звезду Героя товарищу! Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 7725
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и на поруки министру внутренних дел. дожили...
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вату_V_ дупу‏ @vatomor69 40 минут назад

Нас відволікають від формули пуйло-майєра, божевілля в Раді, узаконення майбутніх репресій. То путч якийсь придумають, то "терориста-атошніка" на міст заженуть, а ми не ведемось. Слідкуємо, реагуємо, знущаємся. Недарма ЗЕ-ідеологі шаленіють, бо картинка в 146% ніяк у бл@дєй не виходить
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Про путч и 350000 штыков готовых брать Киев,вчера вся порохосрань расписалась,пока все их влажные мечты не разбились об то что человек просто наркоты перебрал и решил усложнить себе жизнь.
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"350000 штыков готовых брать Киев" - а мне интересно, почему эта героическая группировка под предводительством одного из лучших в мире главнокомандующих перед Киевом не хочет сначала "взять" кусок Донбасса и Крым.
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Київ беруть не штиками, а отакою аланбадоєвщиною...

Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 5093
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...а третя резонансна сьогодні не вдалася

Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 1489
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БТР с огромным флагом на мосту и замеченный неподалеку Бадоев наводят на мысль, что спектакль нельзя исключать.
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ХМ. Я ТАК ПОНИМАЮ, ПЕСЫ ХОТЯТ ЭТОТ ВОПРОС ВЫНЕСТИ ЗАВТРА НА ПОВЕСТКУ ДНЯ? Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 8913 ЕСЛИ НЕТ, ТО НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ - У НЕЁ, КАК У ДЕПУТАТА ВР, ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ЗАДАЧИ.
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хирой борцун против сдачи национальных интересов и зеленой шмаркли!, а значит должен бынь водружон на пьедистал и устроен в рашен!!!)))
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Могу ошибаться но его уже не вылечить... Вы много знаете бывших наркоманов? Отож.....
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Счастливого пути по дороге на бутылку.
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Носятся вокруг какого-то мудака как дурни. Нужно было снайперам пристрелить его ,да делу конец. Добрым молодцам - *******. В смысле, урок ))
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5 лет никто ни не думал, что нужна психологическая реабилитация. А сколько уже покончило с собой из-за ненужности на гражданке. Тогда это представителей бывшей власти не интересовало.
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Да от полной безысходности и поехал на кабриолете чудить под наркотой.Интересно и куда его на работу не брали ?
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Офигеть, блин, сколько сорванных встреч, не исполненных обязательств, сколько будущих мам поехало рожать не туда, где они договаривались, а куда ближе, сколько больных не довезли до врачей, сколько детей не дождались любимых родителей с работы и легли спать... Кретины. Вы своим "понять и простить" порождаете волну поступков таких недоумков. "Ветеран", "пожалейте ветерана", баба его бросила... Трындец.
Если бы этого мудня пристрелили сразу
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Похоже ЕС набирает себе титушек, с максимумом беспредела в мозгу.
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Это дешёвые провокаторы которые никуда не выйдут а отсидятся дома
Подбивают других только
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а после лечения будем ждать новый номер от этого урода....
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Особенно противно, то что какое-то говно с дробовиком положило инфраструктуру столицы на 5 часов, а если бы это были профи?
Киев был был уничтожен часа за два.
Полная непрофессиональность "полицаев"
И их группенфюрера
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