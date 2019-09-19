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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Одесса (5656) порт (367) туризм (1141) Ткачук Игорь (4)

 Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук

В течение 4 лет Одессу не посещали иностранные круизные лайнеры, в этом году ситуацию удалось переломить в лучшую сторону.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Игорь Ткачук.

"Почти 4 года в Одесский порт не заходили мировые круизные лайнеры, работали только местные. Мы теряли доходы, а Одесса - туристов. Однако мы убеждали на всех мероприятиях, в Украине безопасно и мы имеем необходимую инфраструктуру. Отмечали, что безопасность в Одесском порту на высоком уровне. И город готов встречать туристов. И в этом году у нас уже 2 заявки было. Один круизный лайнер не зашел по техническим проблемам - поломка двигателя. Второй ожидаем в октябре.

На 2020 год имеем 11 заявок от крупных круизных лайнеров. На 2021 получили - 11 заявок, а на 2022 - пока подано 2 заявки. Кроме того, по результатам проведенных переговоров во время Международной выставки круизной индустрии Seatrade Europe 2019, мы можем рассчитывать на 6 дополнительных судозаходов в 2021 году и на 2 дополнительных судозахода в 2022 году", - сообщил Ткачук.

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Он отметил, что если  сравнивать эту цифру с периодом 15 лет назад - то она существенно снизилась. В советские времена и после провозглашения независимости круизных лайнеров заходило больше. Однако после кризиса 2008 года все пошло на убыль. Пиком падения стала попытка госпереворота в Турции. Также поалияли события на Востоке Украины.

"Черноморский регион стал непривлекательным для иностранных компаний, но сейчас идет наращивание темпов", - подчеркнул руководитель Одесского морпорта.

Также читайте: Зеленский предложил приостановить экоинспекции в морских портах до урегулирования этих вопросов новым парламентом

Источник: https://censor.net.ua/n3149446
 
   
 Топ комментарии
 
Нельзя такие зрады общественности показывать. Так же диванный путч продлится максимум до уборной... Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук - Цензор.НЕТ 3513
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Нагадь в штаны, в знак протеста.
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ПетРило всіх порозлякав!
🤣
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и уже скоро снова:
в одессе как на пристани
рыбалка круглосуточно
гражданки точно с выставки
забрасывают удочки.....
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Нельзя такие зрады общественности показывать. Так же диванный путч продлится максимум до уборной... Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук - Цензор.НЕТ 3513
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Одесити, поставте пам'ятник мішку з зерном, а не імператорам.
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С "туристаме" и "отпускникаме" зелёного цвета из моржовии?
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Иностранный турист хочет острых ощущений.., запустите эти лайнеры в Мариуполь и Бердянск..., вот это будет и прибыльно, и прикольно...
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только, обязательно, каждому турысту пару пачек памперсов, а то не отстирают потом этот лайнер... Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук - Цензор.НЕТ 4509
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Это просто иностранные туристы хотят посмотреть на новый мировой феномен - зебилоидусов обыкновенных, 73-х процентных, выведенных с помощью телевидения.
Жертва информационно-психологических операций, зебилоидус обыкновенный уже вошел во все мировые учебники по психологии и социологии, как новый феномен под названием зебилизм.
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Самое главное, что такое бредовое марево витает только в черепках мародёров.
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Иди поздравь маму зеленского песенкой, жертва многовековой оккупации и крепостного права
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Попёр турист ,, всему миру охота на невиданных зверушек поглядеть , именуемых - зебилами .! Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук - Цензор.НЕТ 8785 .
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Да нафиг ты мне нужен . Пускай тебе в штаны Юзик гадит . .
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Ексклюзивне відео: зебобік з лічінусом пишуть комент на Цензорі 🐵

Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук - Цензор.НЕТ 1700
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Если ты, чувак, индеец ты найдешь себе оттяг .
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк .
😁
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С одной стороны туризм - хорошо=>доходы да и реклама города/страны, если(!!!) все по умному делать......., но с другой стороны рано или поздно - балласт=>большая концентрация туристов в одном месте........
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Очень хорошо, я давно этого ждал, что бы отдохнуть.
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Всем доброго дня. Живу в России и все СМИ говорят о трудной жизни в Украине. А Вы лучше нас живёте.
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