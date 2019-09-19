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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Брюссель (546) Коломойский (1168) коррупция (7498) Кулеба Дмитрий (167)

 Украинская коррупция в Брюсселе обсуждается больше, чем Коломойский, - Кулеба

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отмечает, что во время его официального визита в Брюссель собеседники из ЕС и НАТО уделяли больше внимания вопросу борьбы с коррупцией в Украине, чем преодолению влияния олигархов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в комментарии "Укринформу" в ответ на вопрос, были ли какие-то сигналы от европейских чиновников относительно необходимости преодоления влияния олигархов, в частности Игоря Коломойского, на украинскую политику.

"Этого человека (Коломойского. - Ред.) упоминали на одной неформальной встрече в рамках общей беседы о феномене богатых влиятельных людей в Украине... У меня есть несколько знакомых в Европейском Союзе, которые говорят: у вас это называется олигархи, а у нас богатая влиятельная семья. Поэтому они есть везде", - сказал Кулеба.

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В то же время он отметил, что тезисы о коррупции, "безусловно были, потому что Украина и коррупция - это классическая тема".

"Она (тема борьбы с коррупцией. - Ред.) была актуальна пять лет назад, десять лет назад, она актуальна и сейчас. Но (в Брюсселе. - Ред.) есть большие ожидания, что новое правительство и новая Верховная Рада будут принимать и применять правильные антикоррупционные законы. И вы уже видите, что некоторые такие вещи уже были приняты", - отметил вице-премьер.

В этом контексте он напомнил, что Верховная Рада 10 сентября в первом чтении поддержала законопроект, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получают право самостоятельно осуществлять прослушку чиновников.

По словам Кулебы, это усиливает их способность противодействовать коррупции.

"Поэтому этот вопрос остается на повестке дня", - резюмировал чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3149441
 
 
 Топ комментарии
 
Пёс,хватит своего хозяина защищать!
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Оце лизнув Бєні, так лизнув - треба премію виписати! Украинская коррупция в Брюсселе обсуждается больше, чем Коломойский, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2625
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Але ж натякають на коломойського ...
Особливо американці.
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Так у Брюсселі ці поняття тотожні. Коломойський - корупція.
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Коломойский-коррупция. коррупция -коломойский !!! И так у нас все олигархи -- коррупционерЫ Украинская коррупция в Брюсселе обсуждается больше, чем Коломойский, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7772
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Оце лизнув Бєні, так лизнув - треба премію виписати!
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согласна ибо я сама много читала про кота в мешке от Бени. Там много есть о этой связке, так что политик лукавит.
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А еще говорили что Коломойский святой...не стесняйся, добавляй!
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)) нада ж. в пятилетку застоя с коррупцией было полностью покончено и вот опять!
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мины из дерьма. кучка там.. кучка там.. смотри не подорвись. поджигатель же он! мы же условились, - поджигатель усадьбы... наверное и мин там наложил по всему периметру, что бы и птичка не проскочила. Украинская коррупция в Брюсселе обсуждается больше, чем Коломойский, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7485
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Это никак не связано? Коррупция и олигархи - сущности из разных миров? Не хочу тебя расстраивать,Кулеба, но коррупция и Коломойский - близнецы-братья. Обсуждая коррупцию ,обсуждают Коломойского. И наоборот. Там же и другие ахметовы, пинчуки, фуксы(или как его там). Да, и задолизание - это не слишком выигрышная позиция. Ведь и передом могут повернуться. Абидно будет...
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как ты про Порошенко забыл, в другие его записал)
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Как бы ты не пыжился - но пеця по всем условиям до олигарха не дотягивает Мелковат. Ну низзя торгуя шекалатом в однй стране стать олигархом. Богатым - да. Олигархом нет
Или ты ему просто льстиш,проказник? Украинская коррупция в Брюсселе обсуждается больше, чем Коломойский, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4637
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Хотя он и богат, но не при власти. Власть, по факту, сейчас у Коломойского. Но суть в другом. Система формировалась несколько десятилетий назад. Вот с этого все и началось и очень быстро приобрело текущий вид. Тут много фамилий можно упоминать. Есть и те, о которых мы не слышали. Так что замыкать на Порошенко коррупцию - это дурь. Она расцвела задолго до него. И не закончится на Зеленском. Не для того его поставили президентом, чтобы прекратить потоки к себе в карман.
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та ты шо), - не при власти и никогда там не был, оказывается по-твоему)
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Я тебе говорю про то, что коррупция серьезных масштабов начала расцветать начале-середине 90-х годов, с приватизацией всего и вся. Оттуда все идет. И да, Порох не при власти сейчас. Раньше был, но не сейчас. Сейчас Коломойский - фактический босс Украины, ну и как следствие - начальник всех финансовых потоков. Так что говорить про коррупцию в отрыве от Коломойского - просто бессмысленно.
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ну так ознакомься с биографией Пети, потом будешь эту чушь писать)
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Еще раз: все начиналось в 90-е. С тотальной приватизации. Сейчас Порошенко - не президент, а депутат. Фактический президент - Коломойский. Всем заведует он. О чем речь?
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да хоть в сотый раз, ты с луны свалился)
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Не тратт"є куме сили Ідіть собі на дно
Панимаиш,у беника от рождения нимб к черепу прикручен Вследствии мамы.
А у пэти - роги. Хочь спилюй,хочь не - вырастают)
И всякие зеленые личности об них обязательно зацепятся
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Откуда мне знать. Если тебе так сказал Гордон или Мосийчук9а они много чего наговорили), нужно ли этому верить? Не уверен, даже уверен, что не нужно. Знаю одно: система работает нормально. Депозиты народа не пострадали, банки штурмом не брали. Вот это мне известно. Все остальное вполне может оказаться домыслами.
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Я потерял 2 тьісячи на валютном депозите в "ФиК". Мелочь , но не приятно...
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Это не мелочь. Но фонд гарантирования вкладов?
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Тобто Кулеба намагається нас запевнити: так, олігарх впливає на політику в Україні, але ви заспокойтесь, це нормально, така ж ситуація і в Європі. Цирк...
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Каламойский это и есть коррупция. Только зачем сгущать краски только на нем. Ведь это семечко одного бутона дурмана.В котором целый список известных нам проходимцев,бандитов и воров. Вы сами их прекрасно знаете. Начиная с ахметова и парашенко.
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Та же хрень,только с бантиком. Ее протеже уже показал ей пример мотать срок.
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Виктор Федорович , вьі же из штанов вьіпрьігивали с Азаровьім , чтобьі уличить ЮВТ в коррупции , денег казенньіх не жалели на детективов из США , и что получили , ноль!
Так , что , не надо болтать ерундой ...
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Вся политика Зеленского пойдет коту под хвост. Если в конечном итоге,олигархи не будут уничтожены. Иначе он сам нахер такой лояльный нужен.
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зебіли, невже вам доходить?
Слухайте - а як доходить? Може, через сраку?
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Я ругаю всех подряд. Кто плохо себя ведет.
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Если ведут плохо,то страдают. Расскажи о своей семье.
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"Всю политику зеленского" направляют "богатые влиятельные семьи"... Иначе бы это недоразумение просто не выдвигалось...
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Jest Evrope bogatyje ili oligarxi,no oni neimejet vlijanyje na vlast.Vot eto jest vazno.Kolomojski on vlijajet na vsex,ego slovo jest glavnoje
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Олигархи по определению имеют влияние на власть.
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так шо там с беней..., когда арестовывать будут.. !?
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и все таки я буду настаивать на своей версии )))) - бох!))))
(ВРИО Голобородьки - мелковато ... разве ВРИО боха ))))
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Зеленский презЕдентом уже почти полгода...рада...кабмин...администрации...совбез...все зеленоре...а коррупция никуда не делась....
Получается воруют зебобики.... воруют аж гай шумит....
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А шож чувак с ксивой презЕдента ее опять не запустил...ту борьбу ?? Украинская коррупция в Брюсселе обсуждается больше, чем Коломойский, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7899
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Очередная филькина грамота..как типа закон об импичменте???
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филькина грамота все твои порохоботские методички.
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Зеботов не бывает. А у вас финансирование кончится после снятия неприкосновенности с мужа Марины.
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що він свистить??? Вродь як беня - це не корупція...
Та сама ж перша; принаймі * в лідерах! Дарма, чи що, в нього копійчана енергія для його феросплавних? А махінації по Приватбанку...
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Какой то бред сивой кобылы! У нас каждый день гибнут люди от кровавого *****, в Европе это уже никого не интересует. Озабочены сгоревшей малоной какой то воровки.
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Беницион сказал, что олигархи умерли... Наконец-то коррупцией будет заниматься простой народ...
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- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
🤗
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мне нравится как ты стимулируешь Зеленского Украинская коррупция в Брюсселе обсуждается больше, чем Коломойский, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2893
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И где действия зебобика в связи с этим? Что он предпринял?? А раз ничего не предпринял...значит возглавил...так ведь..??
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уже снли депутатскую непрконовннсть и вызывют на допросы. А ты воешь ЗРАДА.
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С мая по август у Порошенко не было ни какой неприкосновенности..... так что увы и ах...ты как обычно пукнул в лужу...
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Нигде он не скрывался....на пару недель в отпуск съездил и все...

Да и неприкосновенность не запрещает открыть дело и вести расследование.... а ничего нет.... и что самое главное не будет.....
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Цікаво, чи скоро Кулеба стане богданом яременком?
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То есть, Префернции в бизнесе , если Коломойскому - то это не коррупция ?
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Префернции в бизнесе Поршенко тебя не волновала?
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А какие преференции были у Порошенко?? Какой из его заводов получал электроэнергию по 58 копеек??
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"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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Ну и где по ссылке о преференциях бизнесу Порошенко??? Поищи еще чего нить....
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Ну и где по этой ссылке преференции его бизнесу?? Ищи еще....
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Это говорит о том...что Порошенко честно задекларировал свои доходы...и честно заплатил налоги с этих доходов......
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навіть від Грановського Труба відстав по цій справі, після очної ставки. Але тепер скубає Суркісів, причому, разом з тим же Крючковим.
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Украина больна у неё гайморит, дыхание забито зелёными соплями. Организму нужна срочная чистка
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Коломойского европейцы уже списали - он в розыске у американцев. Что он есть, что нет для них он "сбитый летчик", то есть "конченный". Вопрос ведь только в дате выдаче мерзавца...
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Вот оно чЁ! Олигархи для них - "богатая влиятельная семья"?!
Тогда посылайте их в задницу с их трёпом о нашей коррупции, когда они деньги жмутся давать.
Нету у нас коррупции!!! Есть обычный семейный бизнесс "богатых влиятельных семей".
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