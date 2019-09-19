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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9357) прокуратура (3658) Рябошапка Руслан (120)

 Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам

В четверг, 19 сентября, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствах. В состав департамента будут входить пять отделов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательству на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разработаем систему оценки качества работы и нагрузки прокуроров, а потом решим, сколько их нужно стране, - Рябошапка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3149435
 
 
 Топ комментарии
 
Что я хотел сказать ..я сказал...и не моя вина что ты не услышало....
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Не смейте мешать даме строчить! Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 5865
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И что по мнению зебобика с воспаленным мозгом сее означает?? Что его так возбудило??
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А когда рябая кепка создаст департамент который допишет программу презЕдента на первые 100 дней..??? Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 9639
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Что я хотел сказать ..я сказал...и не моя вина что ты не услышало....
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Ну разве что в воспаленном мозгу зебобика...более нигде.... Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 5707
А теперь для особо одаренных зебобиков...
Рябошапка говорил что программа презЕдента на первые 100 дней будет предоставлена перед вторым туром?? Говорил...на канале Г+Г,..
https://tsn.ua/ru/politika/u-zelenskogo-rasskazali-kogda-on-predstavit-plan-deystviy-na-pervye-100-dney-prezidentstva-1324032.html

И где она??
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Попей зеленки...и у тебя все пройдет... Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 5307
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Это лекарство для зебобиков...порохоботы его не употребляют...так что пей...не бойся....поможет... Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 1479
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Та не треба ляля-скільки фанфуриків вже засвинячив,
щоб іммунітет від ЗЕ отримати??
😁
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Пей зеленку болезный...зебобикам это полезно...
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И что по мнению зебобика с воспаленным мозгом сее означает?? Что его так возбудило??
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Там же подчёркнуто - Все.

"Желаю, чтобы все!", только Шариковым это понятно...
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Свої мізки налаштовуй,від армії та мобілізації при петру закосив,скоро це непорозуміння виправлять
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И это все что смог выдать твой воспаленный мозг?? А по поводу картинки и результатов что?? Не смог понять для чего и зачем??
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Зебобик...а набери ка ты в Гугле вот такой запрос "зеленский тюрьма"... без кавычек разумеется...а то учитывая уровень умственного развития зебобиков вы и так можете...

И порадуйся результатом.... Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 6769
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давай уже сажай, все время 28 лет что то создаете, а толку ноль. если и ВЫ создаете муляжи!.. я даже не знаю, что и делать, Майдан не поможет, США и ЕС тоже, что делать? может просто убивать без суда и следствия? все одно закона нет.
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Я тоже так нервничаю, когда жена заставляет мусор выносить!
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я спокоен. это я так грубо смеюсь сам с себя. клоун?
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А Беню слабо раскрутить?! Пороха чмырят а Беня при мастях.
ЗеБенятки требуют посадок,забывая что сначала будут ловить мелкую рыбу Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам - Цензор.НЕТ 1570
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А до этого чем занималось ГПУ? Дегустацией коньяков?
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Мочи Порошенко, Гонтареву, Кононенко, Грановских, Гладковских, всю шоблу
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Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель./ Это был запрос ещё предыдущего генпрокурора, неграмотного Луценко. Прокурор Рябошапка не прокурор-самоучка Луценко.Рябошапка получил прокурорское образование. И не на цыганском факультете. А в университете Соломона.И дело Мендель до конца-т.е. до нар-доведёт
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ну, всё, Бене пришёл песец..., теперь ним будет заниматься целый департамент.., или я не так понял, а, Рябошапка.. !?!?
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Спец для специальных ставок за должность. , ну и чтоб фигуранты не ошиблись с отделом, куда занести
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Забыли про шестой отдел - "Борьба с декабрьским путчем и порохоботами"...
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Ну створив. І що? Пєтя теж "настворював" кишенькових органів, але їх ККД = 2-3%.
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