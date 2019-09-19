 Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательству на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.
А теперь для особо одаренных зебобиков...
Рябошапка говорил что программа презЕдента на первые 100 дней будет предоставлена перед вторым туром?? Говорил...на канале Г+Г,..
https://tsn.ua/ru/politika/u-zelenskogo-rasskazali-kogda-on-predstavit-plan-deystviy-na-pervye-100-dney-prezidentstva-1324032.html
И где она??
😂
щоб іммунітет від ЗЕ отримати??
😁
"Желаю, чтобы все!", только Шариковым это понятно...
И порадуйся результатом....
ЗеБенятки требуют посадок,забывая что сначала будут ловить мелкую рыбу