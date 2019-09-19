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Все про:мост (517) Найем Маси (65) Алексей Белько (1)

 "Минер" моста Метро Белько не выдвигал никаких требований, - Маси Найем

Адвокат Маси Найем, министр по делам ветеранов Оксана Коляда, военный психолог Андрей Козинчук и народной депутат Яна Зинкевич встретились с задержанным Алексеем Белько, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве.

Об этом в Facebook написал Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Алексей рассказал обо всех обстоятельствах, предшествовавших вчерашним событиям. Оружие, которое было у него, зарегистрировано. Стрелял он в отбойник, чтобы остановить движение машин на мосту. Он не целился в людей, что также подтверждают следователи. Мотив его действий – привлечь к себе внимание общества. Не надо политизировать данное событие", - написал адвокат.

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Найем сообщил, что Белько несколько раз извинился перед всеми, кто вчера простоял в пробках из-за его действий.

"Подозрение вручат сегодня. Квалификация: ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). Завтра будет избрание меры пресечения. Скорее всего, будут просить заключение под стражу", - написал адвокат.

Отвечая на вопрос в комментариях к посту, выдвигал ли Белько какие-то требования, Найем сказал "нет".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

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Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

Минер моста Метро Белько не выдвигал никаких требований, - Маси Найем 01

Минер моста Метро Белько не выдвигал никаких требований, - Маси Найем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3149432
 
 
 Топ комментарии
 
вопросов больше, чем обоснованных ответов, но больше смахивает на версию, что после его первого задержания за взрывчатку менты могли его использовать для какого-то шоу для поднятия рейтинга авакову или т.п.
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согласитесь, это веселей, чем шаурма из собачатины "Минер" моста Метро Белько не выдвигал никаких требований, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2281
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шаурму вспомнила,а пианину забыла,что финансирование уже сократили?
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требование было втророй срок порошенко и ящик пива
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согласитесь, это веселей, чем шаурма из собачатины "Минер" моста Метро Белько не выдвигал никаких требований, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2281
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шаурму вспомнила,а пианину забыла,что финансирование уже сократили?
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Пианина с крышкой пожизненно будет ассоциироваться с Зелей
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А просто "крышка" - с эпохой януковоща, свыночолого мародера и их шаек.
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А якщо стріха піаніно раптом впаде і зробить потужний бавовна по президентському струку - ото буде реготу... мабуть, підлога країни одразу здасть паркан сечі на аналіз...

"Мінер" моста Метро Белько не висував жодних вимог, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 3438
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Поправка к рецепту шаурмы, повар Натали Иа Мик Хайлова, страница 13:
вместо "собачатина" следует читать "свинособачатина".
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требование было второй срок порошенко и ящик пива + Нобелевская премия Найему и Шарию!...
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Ему зеля дал большую должность, он перед ним в долгу
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А угроз взорвать мост уже не было?
"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.
Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.Источник: https://censor.net.ua/n3149212
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Короче, по стстье, инкриминируемой ему светит от 3 до 7 лет...
Но учитывая все обстоятельства, что никто не пострадал, что он доброволец, воевавший за Украину, что у него не было даже намерений совершить преступление, итд...
То он отделается условным сроком и будет на свободе... В принципе нормально.
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а потом уколется ещё раз и перестреляет 15 человек?
Очень мутный тип - наркоман, 2 судимости, "сдал" типа взрывчатки килограмм (явно поймали менты, но почему-то отпустили, он что "стукач" ? ), какие-то дела с мусорами - типа за ним следили ... Короче мутно сильно...
И тут Аваков за него мазу тянет... - да вы там с ума посходили все в МВД???!
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вопросов больше, чем обоснованных ответов, но больше смахивает на версию, что после его первого задержания за взрывчатку менты могли его использовать для какого-то шоу для поднятия рейтинга авакову или т.п.
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Зе-Шоу прошло, главного исполнителя отмазывают!
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Смеюсь в голос с убогой соевой фермы - вас лайкнула М Климова.
Та Климова, что вчера с придыханием писала "ну слава богу началось"
В смысле "народ против зели поднялся".
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Лысый, вали будку квартальную стеречь! Или Алчевск свой освобождать.Достал уже своим недомерком убогим.)
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Маруся тебя на исторической очень ждут
Майдан против *****, то-се
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Лаша, тебя уже давно нигде не ждут. Особенно на цензоре.)
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Хтось Арсена увів в оману.Коли йому доповіли,що основна вимога терориста повернути порошенка в президенти, він вихопив із шухляди два пістолети ,надів каску і рвався на міст на місці закрити питання.Але коли виявилось,що такої вимоги не було,взяв бідолагу на поруки чи на руки
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А що пуштун ще в темі??? Ще умнічає в МВС ?
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Була постанова для відбілювання реХформи сабакова)) Що не даремно його залишили далі розвалювати поліцію))
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С каждым повторением "не выдвигал требований" - в это вериться все МЕНЬШЕ и МЕНЬШЕ!
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скоро и флаг заретушируют - чтоб в глаза не бросался
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ну хоть под наркотой был? или и тут пошутковали...
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прибріхали для голосних заголовків та резонансу
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Пару років умовно краще, аніж 5 років загального режиму за транспортування вибухівки.
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Обычно таким идиотом проверяют работу спецслужб. Если бысто и жестко завалят придурка - то профи на дело не пойдут. А если будут сопли жевать, как сейчас - ждите сюрпрайзов.
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Дахи порохоботів з'їжджають наввипередки.
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Єсі нє П'йотр Алєксєіч - то навіщо нам той дах?! "Мінер" моста Метро Белько не висував жодних вимог, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9655
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У тебя точно поехала крыша - сдуру лепишь порохоботов чуть ли себе не на нос.
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Мотив его действий - привлечь к себе внимание общества. Не надо политизировать данное событие - Вот как то не вяжется его "мотив", с версией "бытовухи" про которую рассказывают.
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"Мотив его действий - привлечь к себе внимание общества. Не надо политизировать данное событие", - написал адвокат.
А давайте все проблемные категории - дети, пенсионеры, инвалиды, тяжелобольные, многодетные и т.д. - будут таким образом привлекать к себе внимание!Источник: https://censor.net.ua/n3149432
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Давайте без давайте...ща пенсионеры наслушаются и даже врагов не нужно будет.
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А Наемец там каким боком "Мінер" моста Метро Белько не висував жодних вимог, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 3044 С каких пор он адвокат "Мінер" моста Метро Белько не висував жодних вимог, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 4862
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... а что остается бедному спонсору 92 беженцев своего тейпа которых он завез в Украину пользуясь депутатской корочкой? Их всех кормить теперь нужно. Вот только брата одного пристроил "в генералы", но это фигня - все равно на всех не хватает несмотря на статус и пособие от государства. Да еще и и мечеть фамильную с минаретом строить надо...
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