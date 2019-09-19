 "Минер" моста Метро Белько не выдвигал никаких требований, - Маси Найем

Об этом в Facebook написал Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Алексей рассказал обо всех обстоятельствах, предшествовавших вчерашним событиям. Оружие, которое было у него, зарегистрировано. Стрелял он в отбойник, чтобы остановить движение машин на мосту. Он не целился в людей, что также подтверждают следователи. Мотив его действий – привлечь к себе внимание общества. Не надо политизировать данное событие", - написал адвокат.
Найем сообщил, что Белько несколько раз извинился перед всеми, кто вчера простоял в пробках из-за его действий.
"Подозрение вручат сегодня. Квалификация: ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). Завтра будет избрание меры пресечения. Скорее всего, будут просить заключение под стражу", - написал адвокат.
Отвечая на вопрос в комментариях к посту, выдвигал ли Белько какие-то требования, Найем сказал "нет".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.
Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.
Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.
В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.
вместо "собачатина" следует читать "свинособачатина".
В глаза смотри.....!
"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.
Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.Источник: https://censor.net.ua/n3149212
Но учитывая все обстоятельства, что никто не пострадал, что он доброволец, воевавший за Украину, что у него не было даже намерений совершить преступление, итд...
То он отделается условным сроком и будет на свободе... В принципе нормально.
Очень мутный тип - наркоман, 2 судимости, "сдал" типа взрывчатки килограмм (явно поймали менты, но почему-то отпустили, он что "стукач" ? ), какие-то дела с мусорами - типа за ним следили ... Короче мутно сильно...
И тут Аваков за него мазу тянет... - да вы там с ума посходили все в МВД???!
Та Климова, что вчера с придыханием писала "ну слава богу началось"
В смысле "народ против зели поднялся".
Майдан против *****, то-се
Ой за Порошенко
Шо дальше?
А давайте все проблемные категории - дети, пенсионеры, инвалиды, тяжелобольные, многодетные и т.д. - будут таким образом привлекать к себе внимание!Источник: https://censor.net.ua/n3149432