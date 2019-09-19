 "Минер" моста Метро Белько не выдвигал никаких требований, - Маси Найем

Об этом в Facebook написал Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Алексей рассказал обо всех обстоятельствах, предшествовавших вчерашним событиям. Оружие, которое было у него, зарегистрировано. Стрелял он в отбойник, чтобы остановить движение машин на мосту. Он не целился в людей, что также подтверждают следователи. Мотив его действий – привлечь к себе внимание общества. Не надо политизировать данное событие", - написал адвокат.

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Найем сообщил, что Белько несколько раз извинился перед всеми, кто вчера простоял в пробках из-за его действий.

"Подозрение вручат сегодня. Квалификация: ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). Завтра будет избрание меры пресечения. Скорее всего, будут просить заключение под стражу", - написал адвокат.

Отвечая на вопрос в комментариях к посту, выдвигал ли Белько какие-то требования, Найем сказал "нет".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

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Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.