EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  7502  6
Все про:пытки (452) убийство (5348) Черкасщина (618)

 Неизвестные, забившие до смерти двух человек на поле в Черкасской области, задержаны, - Нацполиция

Такую информацию 19 сентября озвучил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины

В сообщении отмечается: "Вчера, около 2 часов дня, в Смелянский отдела полиции поступило сообщение, что в поле в Смелянском районе, вблизи автодороги "Киев-Знаменка", обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. При осмотре на телах пострадавших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Создавалось впечатление, что пострадавших перед смертью пытали.

"Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны ", - сообщил Евгений Коваль.

Злоумышленников задержали незадолго до того, как они собирались бежать в другую страну. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в поле на Черкасщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3149429
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Автори так званого закону Савченко - народні депутати Іван Крулько і Надія Савченко - заявляють, що більшість зауважень щодо цього закону - це "типова маніпуляція фактами" і міфи.

Отмечается, что на свободу вышло 1587 человек, которые отбывали наказание за кражи, 1122 - за разбой, 925 осужденных за грабежи.Кроме того, из-под стражи вышли граждане, которых наказывали за преступления против основ национальной безопасности (три человека), умышленное убийство (852 человека), умышленное тяжкое телесное повреждение (528 человек), преступления, связанные с наркотиками (689 человек), хулиганство (65 человек) и другие преступления.
 показать весь комментарий
 
Можно было и по подробней...Видать убийцы тоже люди не бедные и не неизвестные в том районе...раз так резко собрались за границу. Разве что на расею...тогда любая гопота.
 показать весь комментарий
 
Мабуть цих покидьків відпустять через пару років як зрадника і посібника російських окупантів гопніка і соратника Януковича, пана Єфремова...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх