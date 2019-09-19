 Неизвестные, забившие до смерти двух человек на поле в Черкасской области, задержаны, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины

В сообщении отмечается: "Вчера, около 2 часов дня, в Смелянский отдела полиции поступило сообщение, что в поле в Смелянском районе, вблизи автодороги "Киев-Знаменка", обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. При осмотре на телах пострадавших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Создавалось впечатление, что пострадавших перед смертью пытали.

"Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны ", - сообщил Евгений Коваль.

Злоумышленников задержали незадолго до того, как они собирались бежать в другую страну. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения".

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