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 Капитан ВСУ приговорен к 3 годам тюрьмы за "самоволку"

Капитана ВСУ за самовольное оставление воинской части приговорен к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Богунский районный суд. Житомира поддержал позицию прокурора и признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца в условиях особого периода).

Установлено, что кадровый военный одной из воинских частей, которая дислоцируется в Житомире, в апреле 2019 года, с целью уклониться от конституционного долга связанного с защитой Родины, без разрешения командиров покинул территорию военной части и проводил время за собственному усмотрению.

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"На преступный путь, кстати, капитан-прогульщик стал повторно - в 2018 году офицер уже отбывал наказание в течение 2 месяцев на гауптвахте за побег со службы", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3149428
 
 
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И это чуть меньше, чем харьковской Зайке
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А Цемах, причастный к сбитию малазийского Боинга, с сотнями жертв... отпущен на свободу.
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что за бред,выгнать его из армии,садить зачем на три года?
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З года за самоволку, а террориста-наркомана взять на поруки.
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