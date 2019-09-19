 Капитан ВСУ приговорен к 3 годам тюрьмы за "самоволку"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Богунский районный суд. Житомира поддержал позицию прокурора и признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца в условиях особого периода).

Установлено, что кадровый военный одной из воинских частей, которая дислоцируется в Житомире, в апреле 2019 года, с целью уклониться от конституционного долга связанного с защитой Родины, без разрешения командиров покинул территорию военной части и проводил время за собственному усмотрению.

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"На преступный путь, кстати, капитан-прогульщик стал повторно - в 2018 году офицер уже отбывал наказание в течение 2 месяцев на гауптвахте за побег со службы", - говорится в сообщении.