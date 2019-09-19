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 Политика Украины
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 Разумков подписал закон об импичменте президента

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

"Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного", - говорится в законопроекте.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.

Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента.

Предполагается, что решение об импичменте Президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте Президента Украины председательствующий от имени парламента должен извиниться перед Президентом.

Напомним, 10 сентября Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.

Источник: https://censor.net.ua/n3149427
 
 
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Закон є.
Чому б ним не скористатись...
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Им не возможно воспользоваться...и в отношении чувака с ксивой презЕдента...ни в отношении любого другого слдедующего президента...
Это не закон...это филькина грамота...это все "божья роса" в глаза зебобиков...просили ..нате...
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Насправді це закон про неможливість імпічменту президенту.
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Так как большинство депутатов подчинённые президенту слуги народа, то они конечно же не будут подавать письменное представление.. они ж не враги сами себе ))
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Даже если они захотят...то у них ничего не получится....раньше каденция зебобика закончится...чем они обьявят импичмент....
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Ну, самое время закон и применить. Пока от Украины ещё что-то осталось!
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