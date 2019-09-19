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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2870) Штайнмайер (394) Донбасс (19408) Верещук (10)

 Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук выражает сомнение, что люди, которые собираются на акцию под Офисом Президента понимают о чем идет речь, когда обсуждают применение формулы Штайнмайера.

Такое мнение Верещук выразила корреспонденту Цензор.НЕТ, комментируя акцию под Офисом Президента "Нормандский заговор - государственная измена", на которой вечером 19 сентября люди собираются протестовать против имплементации Минских соглашений по формуле Штайнмайера.

"Мне очень интересно, хотелось бы увидеть, они эксперты и понимают что такое формула Штайнмайера? Я, например, не понимаю до конца. Хотя считаю себя в чем-то экспертом, в том числе, по решению конфликта на Донбассе. Я часто комментирую, я всегда читаю, активно наблюдаю за тем, что происходит и назвать это определение формулой Штайнмайера - хотелось бы подискутировать", - отметила нардеп.

"А что именно они хотели бы услышать от президента? Что он не будет сдавать интересов? Так для этого не надо идти под Офис Президента, можно просто спросить и им скажут: а как мы можем сдать интересы? Ну как? Что он может, подписать что-то? Что может подписать президент, что не будет ратифицировано в парламенте? Ну что вы думаете, что он может внести в зал такой документ, который будет ограничивать права людей, граждан Украины, или не будет соответствовать национальным интересам? Ну это невозможно", - добавила Верещук.

Она отметила, что понимает, что это нормальный политический процесс, когда люди используют каждую возможность.

Напомним, 18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

В свою очередь, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" "новым явлением", которое не соответствует договоренностям

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко

Источник: https://censor.net.ua/n3149425
 
   
 Топ комментарии
 
складывается впечатление, что нас тестируют. Прокатит-не прокатит. Принимают дебильное и провокационное решение и выжидают какой будет реакция украинцев (не путать с малороссами!) , как было, например, с парадом на День Незалежності
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добрая сестра-близнец маши захаровой?.
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тобто воно розуміє що хочуть прийняти, а народ не розуміє? Ти шо курка нюхала?
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добрая сестра-близнец маши захаровой?.
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ссутся "слуги урода", лепят отмазки что "это не шмаркля, это всё ВР голосует"..
Как будто имеет разницу - будет висеть на столбе шмаркля и Ко в линейку, или в шахматном порядке
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так отмазка с радой вообще-то не канает в принципе, зеленая шмаркля = верховна рада
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А кто иной может такое сказать?

... не понимаю до конца... ... хотелось бы подискутировать... Источник:https://censor.net.ua/n3149425

Дискуссия (от лат. discussio «рассмотрение, исследование») - обсуждение вопроса, проблемы; разновидность спора, направленного на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность.

Не понимаю, но аргументы для дискуссии есть...
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Ей не приходило в голову, что к АП ходят не слушать, а ГОВОРИТЬ ? Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 1202
Ну тупа-а-а-а-я.... !
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ЗЕльоные макаки засучили ножками - видать учуяли недоброе.... Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 8666
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Вона ж сказала, що не треба. Бо там ніхто такого не скаже.
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тобто воно розуміє що хочуть прийняти, а народ не розуміє? Ти шо курка нюхала?
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Та она ж сказала, що не розумiе. Но протестовать не надо.
Курам нюхать не надо, они с рождения такие.
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Та никто и не припрется. соевые, это конченные лентяи😀
Мало того, им на Украину пох
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к налогу на ИТ и кассовые аппараты для ФОБ, новый нежданчик для зебилов:
каждый зебил в возрасте от 18 лет - автоматически объявляется миллионером и должен будет выплатить Бене и Шмаркле не менее 90 тысяч гривен.
https://www.youtube.com/watch?v=R8sLjkuQPIs
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слова истинного Зелупососа - трудоголика...
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На якому році війни зелені уклоністи стали экспертами? Десь в проміжках між коропоративими їх осяяло?
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Так, у некоторой части украинцев это уже забава. Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 3248
Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 6082
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сыньоносый поет репертуар поплавского😀
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Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», "сыньоносый", «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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Сабакова уже можно вычеркивать Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 6732 В какао-бобовой иерархии он уже зебил
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Ото понаїзжають такі недалекі на Авакова він обідиться і перестане вас, зебнів, від Пороха захищати. Той і нападе.
Дограєтесь...
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складывается впечатление, что нас тестируют. Прокатит-не прокатит. Принимают дебильное и провокационное решение и выжидают какой будет реакция украинцев (не путать с малороссами!) , как было, например, с парадом на День Незалежності
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Изматывают до состояния - Делайте, что хотите...
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Тест-выборы показал - в Украине большинство это малороссы! Единственное, что их сдерживает это активное меньшинство и тут Вы правы
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Та хай идут, кучка лохов, проплаченных соевой свыней)) Как придут, так и уйдут.
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Народный депутат от партии "Слуга народа"Ирина Верещук выражает сомнение, что люди понимают о чем идет речь/ и кто же же эта сомневающаяся: каких кровей и из чьей конюшни.
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Де вони цих колгоспниць тупорилих понабирали, - тупе як двері.
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Так ведь "тупорылость"...это был основной критерий при наборе этого зеленого стада....там 100% таких....
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Воу воу. Палехче.
Там п'ятиденний курси в Трускавці проходили всі.
Це вам не Оксфорд чи Гарвард це Трускавець!!!
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Та не...экспертами могут быть только те кто Трускавецкую аккадемию окончил...более никто... Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 6159
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"Я не понимаю,как мы можем сдать интересы."
Парламент,в котором Юзик за смотрящего,вообще мало что понимает
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Він вже здає.
Доздається, що на фонарі опиниться.
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хтось на ліхтарі, а кто то и на фонаре.
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Меньше думай макрощелкой и больше головой - возможно до конца каденции и досидишь в парламенте
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-----Что он может, подписать что-то? Что может подписать президент, что не будет ратифицировано в парламенте?-----
Не ври ТП - у вас абсолютное большинство. Ваши зеленые кнопки нажмут на что угодно. Хозяева прикрикнут и додики нажмут. По-этому люди и тревожатся за страну из-за вас - дибилов зеленых.
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Просто у людей есть память, и чувство самосохранения, и они помнят чем закончился "зеленый коридор" под Иловайском, еще и потому, что им пришлось им пройти. А для тех, кто в это время смотрел "сватов" лежа на диване, жизнь устроена просто, отводи войска...
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На Поклонскую похожа,
да и умом вровень с ней.
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Ага, по Зе-логике надо идти к дому Порошенко. Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 7873
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Это точно ведь договорняки с Путиным подписывал Порошенко, и даже изменил Конституцию для этого. Теперь Зеленскому под давлением России, Германии и Франции трудно отвертеться.
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Бедный ЗЕлюпа уже больше 100 дней имеющий абсолютно ничем не ограниченную власть.
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"Что может подписать президент, что не может быть ратифицировано в парламенте".
Это мы уже слыхали. Вон Порошенко подписал Минские договорняки. И все теперь ждут амнистии для террористов, и когда Пушилин с компанией поедет в ВР на помощь Медведчуку.
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Теперь осталось немного, чтобы по заветам барыги ещё и Зеленский там поставил завитушку.
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А можно как-то увидеть там завитушку барыги?

Бо вы чето все время про это говорите, но никто не может подтвердить.
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Мама дарагая.Тупа вівця з претензією на третю звивину щось пробекала.Ви чули як вона говорить?Та вона ж з пелюшок кожен день по дві пачки Бенал-Чєнала смалить.
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Мы Трускавцов не заканчивали,нам сие понимание недоступно
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Тупое интервью Верещук, видно, что Зебилка.

А мы придём, обязательно придем. и придем не на прогулку.

Клоун может сыграть хреном на рояле перед нами, послушаем. А Зебилы могут спеть хором, все равно от них толку нет, так пусть хоть поют.
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это не тебе решать. куда хочет человек, туда и идет.
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_Я уже абсолютно не доверяю зеленскому. А она решила что её слова для меня весомее их дел?.. Хер вы угадали!
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А что тут понимать? Деталі формули Штайнмаєра[ред. | ред. код]Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО.Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.Бойовики отримують статус «народної міліції». (из Википедии)
Все предельно ясно...
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Ну что вы думаете, что он может внести в зал такой документ, который будет ограничивать права людей, граждан Украины, или не будет соответствовать национальным интересам? Ну это невозможно

Это вот кому она вешает эту лапшу. Зеленое монобольшинство для того и было нужно, чтобы была возможность пропихнуть через ВР что угодно.
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Так у вас Узеленских - биполярное расстройство. Как мы должны догадываться кто вы сейчас - доктор Джекил или мистер Хайд ? Вы же - каждый следующий раз рассказываете вещи противоположные предыдущим
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Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 2601Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenkoПоставте себе на місце наших воїнів. Скільки крові було пролито, щоб звільнити населення пунктів, які знаходяться у сірій зоні? Поставте себе на місце людей, які проживають зараз у населених пунктах, з яких буде виведений захисний елемент у вигляді ЗСУ.02:49 - 19 сент. 2019
Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 2936
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Супер, теперь все несогласные просто дураки, а они просто душечки мы по их мнению не доросли до их интеллекта. СССР-2 или новая россия, Вот и дожили.
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мне кажется сам Зеленский не поймет когда он сдаст интересы )) , а среди митингующих , понимающих гораздо больше, чем в команде Зели... Особенно среди тех , кто нажимает на кнопки в ВР.
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук выражает сомнение, что люди, которые собираются на акцию под Офисом Президента понимают о чем идет речь, когда обсуждают применение формулы Штайнмайера Источник: https://censor.net.ua/n3149425

є формула президента України Володимира Зеленського.
﻿Голова ОБСЄ: "Формула Штайнмаєра" - гарна основа для виконання Мінських угод ? Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 8393
Дипломат Єлісєєв: Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на "формулу Штайнмаєра". РФ розставляє пастки
Кучма: "Формула Штайнмаєра" не буде затверджена на зустрічі "Нормандської четвірки", я впевнений Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 2677
﻿Можете не нервуватися, "формула Штайнмаєра" так і залишиться лише на папері

У лютому 2015 року після 17-годинних переговорів тодішні лідери України, Росії, Франції та Німеччини Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Олланд і Ангела Меркель погодили два документи з урегулювання конфлікту на Донбасі: Декларацію з виконання Мінських угод і Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод.

Комплекс заходів - це план урегулювання конфлікту, який складається із 13 пунктів.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/-formula-shtajnmajera-chomu-jiji-znovu-obgovorjujut-v-chomu-sut-i-komu-vona-vigidna-1269610.html
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Что это за овца тупорылая. Это что одна из стада баранов, которой дали слово.
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