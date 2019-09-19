 Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук

Такое мнение Верещук выразила корреспонденту Цензор.НЕТ, комментируя акцию под Офисом Президента "Нормандский заговор - государственная измена", на которой вечером 19 сентября люди собираются протестовать против имплементации Минских соглашений по формуле Штайнмайера.
"Мне очень интересно, хотелось бы увидеть, они эксперты и понимают что такое формула Штайнмайера? Я, например, не понимаю до конца. Хотя считаю себя в чем-то экспертом, в том числе, по решению конфликта на Донбассе. Я часто комментирую, я всегда читаю, активно наблюдаю за тем, что происходит и назвать это определение формулой Штайнмайера - хотелось бы подискутировать", - отметила нардеп.
"А что именно они хотели бы услышать от президента? Что он не будет сдавать интересов? Так для этого не надо идти под Офис Президента, можно просто спросить и им скажут: а как мы можем сдать интересы? Ну как? Что он может, подписать что-то? Что может подписать президент, что не будет ратифицировано в парламенте? Ну что вы думаете, что он может внести в зал такой документ, который будет ограничивать права людей, граждан Украины, или не будет соответствовать национальным интересам? Ну это невозможно", - добавила Верещук.
Она отметила, что понимает, что это нормальный политический процесс, когда люди используют каждую возможность.
Напомним, 18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.
В свою очередь, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" "новым явлением", которое не соответствует договоренностям
Как будто имеет разницу - будет висеть на столбе шмаркля и Ко в линейку, или в шахматном порядке
... не понимаю до конца... ... хотелось бы подискутировать... Источник:https://censor.net.ua/n3149425
Дискуссия (от лат. discussio «рассмотрение, исследование») - обсуждение вопроса, проблемы; разновидность спора, направленного на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность.
Не понимаю, но аргументы для дискуссии есть...
Ну тупа-а-а-а-я.... !
Курам нюхать не надо, они с рождения такие.
Мало того, им на Украину пох
каждый зебил в возрасте от 18 лет - автоматически объявляется миллионером и должен будет выплатить Бене и Шмаркле не менее 90 тысяч гривен.
https://www.youtube.com/watch?v=R8sLjkuQPIs
Дограєтесь...
Там п'ятиденний курси в Трускавці проходили всі.
Це вам не Оксфорд чи Гарвард це Трускавець!!!
Парламент,в котором Юзик за смотрящего,вообще мало что понимает
Доздається, що на фонарі опиниться.
Не ври ТП - у вас абсолютное большинство. Ваши зеленые кнопки нажмут на что угодно. Хозяева прикрикнут и додики нажмут. По-этому люди и тревожатся за страну из-за вас - дибилов зеленых.
да и умом вровень с ней.
Это мы уже слыхали. Вон Порошенко подписал Минские договорняки. И все теперь ждут амнистии для террористов, и когда Пушилин с компанией поедет в ВР на помощь Медведчуку.
Бо вы чето все время про это говорите, но никто не может подтвердить.
А мы придём, обязательно придем. и придем не на прогулку.
Клоун может сыграть хреном на рояле перед нами, послушаем. А Зебилы могут спеть хором, все равно от них толку нет, так пусть хоть поют.
Все предельно ясно...
Это вот кому она вешает эту лапшу. Зеленое монобольшинство для того и было нужно, чтобы была возможность пропихнуть через ВР что угодно.
є формула президента України Володимира Зеленського.
Голова ОБСЄ: "Формула Штайнмаєра" - гарна основа для виконання Мінських угод ?
Дипломат Єлісєєв: Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на "формулу Штайнмаєра". РФ розставляє пастки
Кучма: "Формула Штайнмаєра" не буде затверджена на зустрічі "Нормандської четвірки", я впевнений
Можете не нервуватися, "формула Штайнмаєра" так і залишиться лише на папері
У лютому 2015 року після 17-годинних переговорів тодішні лідери України, Росії, Франції та Німеччини Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Олланд і Ангела Меркель погодили два документи з урегулювання конфлікту на Донбасі: Декларацію з виконання Мінських угод і Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод.
Комплекс заходів - це план урегулювання конфлікту, який складається із 13 пунктів.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/-formula-shtajnmajera-chomu-jiji-znovu-obgovorjujut-v-chomu-sut-i-komu-vona-vigidna-1269610.html