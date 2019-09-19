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Все про:авиация (1818) перевозки (346) МАУ (62)

 Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины

Дыхне обьяснил, почему авиаперевозки в Украине оказались на грани выживания.

Из-за критических ошибок в государственной политике авиационные перевозки в Украине оказались на грани выживания. Такую мысль высказал для Центра транспортных стратегий президент авиакомпании "МАУ" Евгений Дыхне, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

"Создавая совместный с "Борисполем" авиационный продукт (хаб), МАУ ежегодно наращивает в среднем 20% пассажиров в год. Это очень большое увеличение, которое свидетельствует о правильном выборе модели развития авиакомпании и аэропорта", – рассказывает он.

Однако, по его оценкам, за последние годы непродуманное государственное регулирование привело к тому, что развитие международного транзитного хаба в Борисполе может быть остановлено.

"К сожалению, на фоне интенсивного роста пассажиропотока и расширения дальнемагистрального флота, политику государства по отношению к авиационной отрасли с трудом можно было назвать благоприятной. Для аэропорта "Борисполь" это выражалось в введении дивидендов в размере 90%, которые фактически изымали у предприятия любой финансовый ресурс для развития", – поясняет Дыхне.

Для авиакомпании МАУ, по его словам, проблемы возникли из-за излишнего госрегулирования и высокой фискальной нагрузки на отрасль. Среди причин: высокая стоимость аэронавигационного обслуживания, рост акцизов на топливо и необходимость облета территорий РФ.

"Проще говоря, национальный перевозчик оказался в значительно худших условиях, чем его ближайшие конкуренты из Турции, Польши, Латвии и даже Беларуси. Если говорить на языке цифр, то за последние пять лет МАУ переплатила 216 млн долларов", – отметил Дыхне.

По его утверждению, отсутствие экономических компенсаторов сделало МАУ заложником этой проблемы:

"Необходимость облета территории неподконтрольных восточных регионов Украины, Крыма, а также территории Российской Федерации предполагает увеличение маршрута полета, а, следовательно, и расходов непомерно дорогого авиатоплива. Это делает МАУ неконкурентным как по времени в пути, так и по стоимости перелета. Кроме того, это нарушает хабовую бизнес-модель авиакомпании, ведь подвоз пассажиров с восточного направления для пересадки в "Борисполе" становится невыгодным".

При этом Дыхне обнадеживает, что новая власть выражает готовность проводить ключевые реформы в авиаотрасли для выхода из финансовой турбулентности, формирования бюджета развития и качественного прорыва на мировом авиационном рынке.

Источник: https://censor.net.ua/n3149423
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
МАУ - гавнище, которое должно быть ликвидировано.
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Вопрос 2: схерали это тело приравнивает гавнище мау со всей авиаотраслью?
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Это тело считает себя отраслью, но оно не отрасль, а отросток, апендицит, который давным давно нужно вырезать Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 238
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Ответ. С такой, что это его мечта--конкурентов вымести, оставить в отрасли только себя и получать для себя (ладно, для Хозяина) компенсации за облет России, компенсации стоимости топлива, компенсации что кто то посмел полететь другой авиакомпанией.
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Не надо путать своих личных баранов с государственными!
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Ну все, ЗелеМойські будуть компесувати з держбюджета витрати на своє ж МАУ, а чому ж лоукости возять людей 2-3 рази дешевше і не потребують держпідтримки? СУк@, скільки можна лапші вішати, чи це зелемойське бидло думає, що всі заоаз кинуться літати цими МАУ, щоб підтримати їх, а не пішли б вони на ху...тор.
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Не надо путать своих личных баранов с государственными!
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Старые песни о главном - билеты дорогие, а МАУ бидует Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 9843



"Беня, если не можешь управлять МАУ, надо идти на перевыборы (свалку истории)" Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 6061

А.Ткаченко с Г+Г
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Конечно же, это пташки. Ткие, которые с двумя главами. Типа курицы недотра...е.
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Летайте Коломойскими авиалиниями Украины из Киева в Одессу за 500 долларов. Кстати, этот муфлон не говорил, что лоукосты это плохо? Скоро скажет.
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"МАУ это хорошо,

лоукосты Порошенка - плохо..." Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 6092
В.Маяковский
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5 ярдов гривен мало компенсации?? беня требует есЧо??
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Зараз почнеться: "дайте бабок з бюджету, а ні - то МАУ фсьо".
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Так 5 ярдов уже дали....но бене этого мало....
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Редкие ********* ! Они убили всех конкурентов,беня гнида использовал аэросвит и днеправиа для борьбы с конкурентами внутри страны и обанкротил их,простив всем все долги включая все аэропорты и за аэронавигацию !Если они сдохнут,буду аплодировать!Но это вторая МММ бени после приватбанка,глубина продаж по всему миру -один год !!!! Теперь только за счет бюджета,то есть нищих которые и не видели самолета со времен развала совка,будут доплачивать этим тварям,за облет рашки или еще какие оно там проблемы говорит ! Скорее бы ввели открытое небо чтоб на внутренний рынок пришли европейцы !
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