 Новый президент МАУ Дыхне назвал угрозы краха авиационной отрасли Украины

Из-за критических ошибок в государственной политике авиационные перевозки в Украине оказались на грани выживания. Такую мысль высказал для Центра транспортных стратегий президент авиакомпании "МАУ" Евгений Дыхне, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

"Создавая совместный с "Борисполем" авиационный продукт (хаб), МАУ ежегодно наращивает в среднем 20% пассажиров в год. Это очень большое увеличение, которое свидетельствует о правильном выборе модели развития авиакомпании и аэропорта", – рассказывает он.

Однако, по его оценкам, за последние годы непродуманное государственное регулирование привело к тому, что развитие международного транзитного хаба в Борисполе может быть остановлено.

"К сожалению, на фоне интенсивного роста пассажиропотока и расширения дальнемагистрального флота, политику государства по отношению к авиационной отрасли с трудом можно было назвать благоприятной. Для аэропорта "Борисполь" это выражалось в введении дивидендов в размере 90%, которые фактически изымали у предприятия любой финансовый ресурс для развития", – поясняет Дыхне.

Для авиакомпании МАУ, по его словам, проблемы возникли из-за излишнего госрегулирования и высокой фискальной нагрузки на отрасль. Среди причин: высокая стоимость аэронавигационного обслуживания, рост акцизов на топливо и необходимость облета территорий РФ.

"Проще говоря, национальный перевозчик оказался в значительно худших условиях, чем его ближайшие конкуренты из Турции, Польши, Латвии и даже Беларуси. Если говорить на языке цифр, то за последние пять лет МАУ переплатила 216 млн долларов", – отметил Дыхне.

По его утверждению, отсутствие экономических компенсаторов сделало МАУ заложником этой проблемы:

"Необходимость облета территории неподконтрольных восточных регионов Украины, Крыма, а также территории Российской Федерации предполагает увеличение маршрута полета, а, следовательно, и расходов непомерно дорогого авиатоплива. Это делает МАУ неконкурентным как по времени в пути, так и по стоимости перелета. Кроме того, это нарушает хабовую бизнес-модель авиакомпании, ведь подвоз пассажиров с восточного направления для пересадки в "Борисполе" становится невыгодным".

При этом Дыхне обнадеживает, что новая власть выражает готовность проводить ключевые реформы в авиаотрасли для выхода из финансовой турбулентности, формирования бюджета развития и качественного прорыва на мировом авиационном рынке.