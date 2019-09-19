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 Политика Украины
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Все про:ВР (23694) назначение (1483) ФГИ (538) Сенниченко Дмитрий (1)

 Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества

Верховная Рада назначила на должность Председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

За соответсвующее решение проголосовали 238 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Сенниченко до недавнего времени работал в Фонде "Евразия", был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора "Укрпошта", а до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.

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В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, а также должность главного экономиста Нацбанка Украины и проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов "ProZorro.Продажи".

Источник: https://censor.net.ua/n3149421
 
 
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какое честное и порядочное лицо! вот этот точно взяток брать не будет!!!))))))))
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Он, случаем, не на 17 этаже живет? Число уж очень неудачное.
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Сейчас только людей с акрофобией назначают

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Это слив Украины дня Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества - Цензор.НЕТ 9934 ПЕСыкы, мерщий гайда на Майдан Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества - Цензор.НЕТ 7841
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Хотелось бы услышать авторитетное мнение зелеботов. То ли при предыдущей власти были хорошие люди, то ли это назначение это просто здрада?
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Вот это я понимаю. Был "барыга и подручный мародёра", а теперь новое, честное лицо. Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества - Цензор.НЕТ 8111
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