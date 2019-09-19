 Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества

За соответсвующее решение проголосовали 238 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Сенниченко до недавнего времени работал в Фонде "Евразия", был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора "Укрпошта", а до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.

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В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, а также должность главного экономиста Нацбанка Украины и проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов "ProZorro.Продажи".