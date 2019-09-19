 Процент заробитчан из Украины, которые хотят переехать в Польшу увеличился на треть

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио", об этом говорится в исследовании "Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL".
По словам исследователей, решающим основанием желание остаться в Польше является высокое качество жизни. Однако это касается не только финансовых соображений, но и социальной интеграции, а также небольшого языкового барьера.
"Я считаю, что культурная близость - это тот фактор, благодаря которому мы можем бороться за работников из Украины", - отметил Анджей Коркус президент правления компании EWL S.A., занимающейся трудоустройством иностранцев из Восточной Европы и Азии.
Другое исследование этой же компании показывает, что на одну третью увеличился процент и тех, кто выбрал бы Польшу постоянным местом своего проживания. Более 40% из них имеют высшее или неполное высшее образование.
66,5% респондентов среди аргументов вероятного переезда назвали лучшее качество жизни, 46% – хороший заработок и лучшие перспективы для детей.
Более трех четвертей респондентов, которые думают над переездом, считают, что предоставление им вида на жительство в Польше повлияет на их решение о переезде. Почти две трети граждан Украины, которые работают в Польше, и которые размышляют о том, чтобы остаться в Польше, планируют также перевезти в страну свои семьи.
Вдвое увеличилась группа работников, которая хочет зарабатывать от 13 до 15 злотых в час (33%), а доля респондентов, которые ожидают 15-20 злотых в час, увеличилась почти в три раза (19%).
Сами же поляки для постоянного места проживания чаще всего выбирают Германию – из-за более высокой зарплаты (86,7%) и высокого уровня жизни (44,4%).
Это ж барыга геноцидил простых людев.
Вова-зеленосолнышко уже закончил эпоху бедности и геноцид зубожЫлов. А эти мерзкие предатели продолжают уезжать...
необхідним є створення умов для економічного зростання в Україні, - глава ради
Федерації роботодавців
Держава масово втрачає фахівців. Щохвилини на
заробітки за кордон виїжджає двоє працездатних українців.
За підрахунками Федерації роботодавців України,
лише минулого року з країни мігрувало понад мільйон осіб. Кадровий голод
відчуває більшість галузей економіки, повідомляє у своєму сюжеті 24
канал.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3122339
"Міграція - це дуже хороший лакмус, який показує
рівень не тільки життя в країні, а й комфортності. І те, що стільки людей не
хочуть жити в країні та виїжджають з неї, свідчить про повний провал і
відсутність досягнень протягом останніх років".
"Петро Порошенко про майбутнє взагалі нічого
не говорив. Його виборча кампанія була побудована тільки на наявних досягненнях
і на залякуванні виборців: мовляв, якщо не я, то взагалі все буде погано",
- зазначив Гайдай.
Результатом масового виїзду українців з країни
став гострий дефіцит робочих рук, особливо в тих професіях, в яких працюють
затребувані за кордоном фахівці. https://censor.net.ua/ua/news/3122333/trudova_migratsiya_lakmus_yakyyi_pokazuye_dosyagnennya_i_provaly_vlady_gayidayi
необхідним є створення умов для економічного зростання в Україні, - глава ради
Федерації роботодавців
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Это всё муйня для лохов... Ибо рост ВВП у нас не коррелируется с ростом зарплаты. Потому что ВВП неравномерно распределяется среди граждан... Рост ВВП это рост благосостояния лишь нескольких десятков семей в Украине - олигархов, ибо у них все финансовые потоки, на них приходится до 80% всего ВВП Украины, остальные миллионы граждан могут рассчитывать только на 20% ВВП.
Ибо нужно поднимать зарплаты и социальные стандарты.
Что бы это сделать, нужно жёстко дрючить олигархов, что бы они платили нормальные пристойные зарплаты своим рабочим на их их фабриках, заводах. предприятиях... А многих и сажать.
Украина без украинцев - лозунг власти последних десятилетий
Да и глобально, как получается, что после выборов заробитчане в Украину не вернулись, а вот прикацапки, ватники, олигархи и свита Овоща, все уже на месте?
Похоже, что все потрясающие реформы ЗЕ под них делает.
Смотрю на дискуссию вокруг новых фискальных законопроектов и на спорщиков.
Авторитетно, гордо стоя на последнем месте, вещают архитекторы наших побед и их подросшие министерские наследники.
Солидно поддакивают им консультанты, годами качающиеся между государственными должностями в финансово-экономически-фискальных министерствах и консультациями международным инвесторам. Надо оговориться, что "международным" инвестором у нас зачастую считается счастливо убежавший заграницу (и избежавший налогов) крупный украинский капитал.
Их многолетние критики настолько устали бесполезно повторять общеизвестные истины, что работают в двух жанрах: либо нарочито бесстрастно перечисляют законодательные идиотизмы, либо хрипло выкрикивают короткие общепонятные ругательства на государственном/негосударственном языках. Государственные авторитеты невозмутимо отряхиваются.
Этим дискуссиям тоже тридцать лет. Начинавшие их люди упоминаются в ирландских сагах та чумацьких піснях. И в конце каждой саги непременно случается вечная украинская экономическая зима, а любая дискуссия заканчивается мелкой правкой куплетов. ̷К̷а̷м̷е̷н̷ь̷-̷н̷о̷ж̷н̷и̷ц̷ы̷-̷б̷у̷м̷а̷г̷а̷ , руины, бензин, пепел, премия пожарникам.Сергей Иванов-Малявин