 Процент заробитчан из Украины, которые хотят переехать в Польшу увеличился на треть

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио", об этом говорится в исследовании "Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL".

По словам исследователей, решающим основанием желание остаться в Польше является высокое качество жизни. Однако это касается не только финансовых соображений, но и социальной интеграции, а также небольшого языкового барьера.

"Я считаю, что культурная близость - это тот фактор, благодаря которому мы можем бороться за работников из Украины", - отметил Анджей Коркус президент правления компании EWL S.A., занимающейся трудоустройством иностранцев из Восточной Европы и Азии.

Другое исследование этой же компании показывает, что на одну третью увеличился процент и тех, кто выбрал бы Польшу постоянным местом своего проживания. Более 40% из них имеют высшее или неполное высшее образование.

66,5% респондентов среди аргументов вероятного переезда назвали лучшее качество жизни, 46% – хороший заработок и лучшие перспективы для детей.

Более трех четвертей респондентов, которые думают над переездом, считают, что предоставление им вида на жительство в Польше повлияет на их решение о переезде. Почти две трети граждан Украины, которые работают в Польше, и которые размышляют о том, чтобы остаться в Польше, планируют также перевезти в страну свои семьи.

Вдвое увеличилась группа работников, которая хочет зарабатывать от 13 до 15 злотых в час (33%), а доля респондентов, которые ожидают 15-20 злотых в час, увеличилась почти в три раза (19%).

Сами же поляки для постоянного места проживания чаще всего выбирают Германию – из-за более высокой зарплаты (86,7%) и высокого уровня жизни (44,4%).

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