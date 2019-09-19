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 Политика Украины
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Все про:Укроборонпром (778) Абромавичус (436)

 Глава "Укроборонпрома" Абромавичус назначил себе 4 заместителей

Заместителем гендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и "Укргазвыдобування" Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис госконцерна.

Как указано в сообщении "Укроборонпрома", соответствующие приказы о назначении гендиректор Айварас Абромавичус подписал в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, Бондарь возглавит так называемый Центр трансформаций, начнет управление эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления в госконцерне.

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"Наша задача в кратчайшие сроки провести преобразования громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию", - приводятся его слова в релизе.

Бигун, которая после должности заместителя директора ГП "Прозорро" занималась также централизацией закупок "Укрпошты" и работала заместителем директора ГП "Медицинские закупки Украины", будет внедрять прозрачные процедуры и политику закупок и повышать их эффективность за счет централизации потребностей предприятий и внедрение категорийных стратегий. Сегодня только восемь из 138 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", проводят закупки через ProZorro, указывается в сообщении.

"Отдельным фокусом работы Бигун станет импортозамещение товаров российского производства", – отмечается в релизе.

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Назначение новых топ-менеджеров в концерне Абромавичус назвал "концом эпохи мародерства" и подчеркнул, что новая команда в ближайшее время должна разработать комплексную стратегию развития "Укроборонпрома", ориентированную на увеличение объемов производства и продаж продукции; провести кадровый и финансовый аудиты, инвентаризацию и оптимизации активов.

Источник: https://censor.net.ua/n3149414
 
 
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а тут и нежданчик для зебилов:каждый зебил в возрасте от 18 лет - автоматически объявляется миллионером и должен будет выплатить Бене и Шмаркле не менее 90 тысяч гривен. Или - 9% от имущества, иначе - конфискация
https://www.youtube.com/watch?v=R8sLjkuQPIs
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А говорили что олигофрен не может воровать из-за умственной отсталости.
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Я думал он единственный честный в Раде, потому что инвалид.
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по вашей реакции на этот фейк от зелебобов, инвалидом по уму выглядите вы
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Це фейк від порохоботів для тих, хто вірить усьому.
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Ну слава Богу, хоть олигофрен пусть не разочаровывает.
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Хохенверфен - один из самых живописных австрийских замков. Возвышается он на скале над долиной реки Зальцах и выглядит так, будто сошел со страниц учебника истории. Он был резиденцией принцев-архиепископов Зальцбурга, государственной тюрьмой и военным тренировочным лагерем. От Зальцбурга до замка 40 км.

Прабелум, это такой тонкий тролинг? Или ты зебил?
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не, ну вы хоть напишите, что это зелеботы от недостатка ума постят фейки, а то некоторые тут под вашим постом умственно отсталые
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Бывший спикер Верховной Рады, нынче нардеп от "ЕС" Андрей Парубий оказался не только активным пользователем сети, а и не менее активным "троллем". Сегодня, на странице в Facebook некого Олексієв Олексій, который называет себя юристом и частным предпринимателем, появился пост о том, что экс-спикер владеет целым замком в Яремче.

Источник: https://informator.press/est-eshche-porokh-v-porokhovnytsakh-parubyy-potrollyl-klevetnykov-v-sety/
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Оптікати треба з високо піднятою головою! Очільник "Укроборонпрому" Абромавичус призначив собі 4 заступників - Цензор.НЕТ 1576
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про свинарчукгейт-двигатель комика на выборах- тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
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шо то маловато будет, у него заместителей должно быть столько, сколько шпрот в банке
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а сынулю плешивой выхухоли пашинского.... кышнули? или прижился, как лишай?
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Абромавичюс...это чувак без родины...вернее его родина там где капает бабло на карман...

Почитать его биографию....там только "переехал"....то туда перехал...то сюда....
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Очень подозрительное назначение этого мутного литовца.
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https://bipbap.ru/wp-content/uploads/2018/01/53481459769989.jpg
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Теперь продажа техники будет на фронт, а то продажа за границу раньше была зрадой?
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Здорово ,что с приходом Зеленского заканчивается эпоха мародерства
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Это тебе твой будущий цар... коленька лукашенко... сказал..или ты сам этот бред придумал...??
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