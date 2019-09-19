EN|RU|UK
Темы дня: Минирование моста Метро в Киеве Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  354  10
Все про:амфетамин (12) наркотики (1591) Нацполиция (10100) Харьков (4439)

 Около тысячи доз амфетамина изъяты у мужчины в Харькове, - Нацполиция

Во время обыска квартиры 25-летнего харьковчанина изъята крупная партия наркотических веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"По месту жительства мужчины работники полиции изъяли около 100 граммов амфетамина (примерно 1000 доз), почти 40 граммов каннабиса (до 150 доз), изготовленного из элитных сортов конопли, и 87 таблеток экстази", - говорится в сообщении.

Установлено, что харьковчанин "работал закладчиком" на интернет-магазин, который сбывал на территории города Харькова наркотические средства путем "закладок".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатье правоохранители обнаружили 4 гектара теплиц с коноплей на 50 млн евро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около тысячи доз амфетамина изъяты у мужчины в Харькове, - Нацполиция 01
Около тысячи доз амфетамина изъяты у мужчины в Харькове, - Нацполиция 02
Около тысячи доз амфетамина изъяты у мужчины в Харькове, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3149412
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тебе не жалко инвалида ? К тому же он ещё и мэр Харькова !
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
как раз очень нужные вещи для поддержания турборежима
 показать весь комментарий
 
Вот это сей час ломка у нашего главного нарколыги начнется...
 показать весь комментарий
 
Можешь успокоится... я не балотировался в президенты. А вот ты скорей все из тех зомби, которые торчат на сватах. Не переживай и нюхай мохорку, думаю что скоро новую партейку твой шеф организует.
 показать весь комментарий
 
 
А кто мой шеф и главный нарколога кто???
Рискни скажи.
 показать весь комментарий
 
Я не правильно выразился, хотел написать не шеф, а хозяин. И о да, я напуган))) Серьезный ты чел наверное))) Боюсь вообще более что ли бо говорит)))
 показать весь комментарий
 
В два раза увеличить срок таким закладчикам, а организаторам расстрел, как исключительная мера для борьбы с вселенским злом.
 показать весь комментарий
 
Тогда гепе останется только бутылки собирать !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх