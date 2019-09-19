 Водитель Mercedes, скрывавшийся после смертельного ДТП на Академгородке в Киеве, явился в полицию с повинной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Напомним, летальное ДТП произошло 20 августа в первом часу ночи. Водитель, управляя автомобилем марки "Mersedes-Benz", двигался по проспекту Палладина в направлении бульвара Вернадского со скоростью, значительно превышающей максимально разрешенную на данном участке дороги и, вовремя не среагировав на изменения дорожной обстановки, совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Женщина погибла на месте.

После содеянного, водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

Впоследствии, виновник ДТП самостоятельно явился в полицию, после чего ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286, и ч. 1 ст. 135 УК Украины.

Постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 16.09.2019 ходатайство следователя удовлетворено и к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 153 680 грн.

Подозреваемый свою вину признал и сотрудничает со следствием.

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