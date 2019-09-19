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Все про:ветераны (567) Киев (17929) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (6) Коляда Оксана (1)

 Центр реабилитации ветеранов ООС откроют в Пуща-Водице, - министр Коляда

В 2020 году в Украине планируется открытие национального центра лечения ПТСР (посттравматического стрессового расстройства). Он будет расположен под Киевом, в Пуща-Водице, на базе ветеранского госпиталя "Лесная поляна".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом во время брифинга заявила министр по делам ветеранов Оксана Коляда. 

"В течение 2019-2020 годы Министерству по делам ветеранов совместно с Министерством здравоохранения поставлено четкое задание. И мы его реализовываем. Мы открываем национальный центр лечения ПТСР в Пуща-Водице на базе ветеранского госпиталя "Лесная поляна", - сказала она. 

По ее словам, это уникальное заведение национального характера, там будет отдел с лечение зависимости ветеранов, посттравматического стрессового расстройства, а также лечения последствий контузий. Коляда подчеркнула, что именно такие стрессовые расстройства чаще всего бывают последствиями контузий. 

Министр уточнила, что центр заработает со следующего года. Также там откроют тренинговый центр, где будут обучать специалистов для подобного рода отделений в других регионах Украины.

Напомним, ранее сообщалось Кабмин решил создать Единый госреестр ветеранов войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанный Белько не имел намерения подрывать мост: он хотел только привлечь внимание, - министр по делам ветеранов Коляда

Источник: https://censor.net.ua/n3149407
 
 
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Опять слив УКкраины... Зеля, прекращай!
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так его на мосту надо было открывать, вот там реаьилитация, так реабилитация Центр реабилитации ветеранов ООС откроют в Пуще Водице, - Коляда - Цензор.НЕТ 4983
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Я той, хто відриває яйця кацапам. Зрозумів?
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лежа на диване?
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все понятно, ты-раб яйца Центр реабілітації ветеранів ООС відкриють у Пущі-Водиці, - міністерка Коляда - Цензор.НЕТ 3667
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Опять слив УКкраины... Зеля, прекращай!
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Цей центр у Пущі-Водиці по суті був у 2014 році. Я з ними лікувався там у цьому році.
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Ага. Видать откроют отделение, а назовут ЦЕНТР. Ну и премии себе, есно.
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Дык, и я том же. Повесят свою вывеску и +50 к достижениям.
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Как нужно защищать Украину, так добровольцы молодцы, герои... Идите воюйте.
А как только люди пришли с фронта, так они уже власти не нужны... Власть срала на них.
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