 Окружной админсуд Киева постановил вернуть гражданство депортированному из Украины епископу УПЦ МП Гедеону (Харону). ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении суда, которое появилось в распоряжении theБабеля.

Так, суд обязал должностных лиц Управления ГМС в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения о лишении гражданства Харона и возместить ему денежные затраты на судебный сбор.

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Напомним, епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины 14 февраля. Священника отправили во Франкфурт.

За день до этого в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, в отношении епископа Гедеона (Харона) пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у него гражданство нескольких стран.

Также пограничники утверждали, что украинское гражданство Юрия Харона было отменено еще в июне 2018 года. Тогда на епископа Гедеона в Управление миграционной службы в Волынской области пожаловалась СБУ.