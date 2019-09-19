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 Политика Украины, Общество
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Все про:гражданство (1011) суд (22554) УПЦ МП (1012) Окружной админсуд Киева (21)

 Окружной админсуд Киева постановил вернуть гражданство депортированному из Украины епископу УПЦ МП Гедеону (Харону). ДОКУМЕНТ

Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеону (Харону).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении суда, которое появилось в распоряжении theБабеля.

Так, суд обязал должностных лиц Управления ГМС в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения о лишении гражданства Харона и возместить ему денежные затраты на судебный сбор.

Окружной админсуд Киева постановил вернуть гражданство депортированному из Украины епископу УПЦ МП Гедеону (Харону) 01

Смотрите также: "Гарного польоту вам", - депортация из Украины епископа УПЦ МП Гедеона (Харона). ВИДЕО

Напомним, епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины 14 февраля. Священника отправили во Франкфурт.

За день до этого в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, в отношении епископа Гедеона (Харона) пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у него гражданство нескольких стран.

Также пограничники утверждали, что украинское гражданство Юрия Харона было отменено еще в июне 2018 года. Тогда на епископа Гедеона в Управление миграционной службы в Волынской области пожаловалась СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3149406
 
   
 Топ комментарии
 
зебіли в чергове разом всіх зробили Окружной админсуд Киева постановил вернуть гражданство депортированному из Украины епископу УПЦ МП Гедеону (Харону) - Цензор.НЕТ 5708
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А ты отличаешь окружной от районного, конституционного, верховного суда?

Так какой смысл тебе объяснять, дибил?
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вот тут соглашусь с тобой.
О том, что он вор, как раз видно из его декларации.
Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США... Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією.
Источник: https://censor.net.ua/b3146695

Квартири, будинки, готельні номери, інша елітна нерухомість на більш ніж 13 мільйонів доларів, офшорні компанії, бізнес в Росії (аШотакоє?), усе, в чому звинувачував преЗЕдент свого попередника, однією декларацією вскрилось про нього самого.
Источник: https://censor.net.ua/b3146695

Декларація Президента демонструє нам, що поки одна частина країни дивилась цікавий серіал про простого вчителя на велосипеді, який дивом став Президентом України і поборов усіх поганих дядьок, а друга частина країни воювала проти Росії, волонтерила, намагалась боротися з корупцією, втрачала своїх близьких і не знаходила часу на телевізор, актор головної ролі Володимир Зеленський максимально виводив з України обороти своїх компаній, критично мінімізував обсяги сплати податків ними , та займався особистим збагаченням. А як інакше це назвати? Цифри - штука вперта, з ними складно сперечатись.Источник: https://censor.net.ua/b3146695
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ВІДОМИЙ Адмінсуд наступним рішенням почне звільняти педофілів..
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Здивувати сьодня мене вже майже неможливо....95 особий квартал спец прзначення форева!
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А спорим, журнашлюхи с Гы-Гы канала об этом не расскажут!
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Не обязательно. Могут и рассказать, только не расскажут, что это тот самый ручной суд Коломоя и ЗЕлюпы.

ЗЕ дал квартиры пленным морякам!!! Ураааа!!! Молчат, что эти квартиры им дали и оплатили еще пр Порохе в апреле.
Учителям не дали повышения зарплат. Уууууу... Молчат, что это повышение было запланировано в бюджет 2020 Порохом.
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Друзья, а представьте, как прекрасно бы смотрелись такие гирлянды из ярко-красных судей окружного и многочисленных других судов аккуратно развешенные на фонарных столбах города Киева. Подобные украшения, я уверен, заслуживают того, чтобы не ждать новогодних праздников, а побаловать себя уже в ближайшее время.
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ботоферма зеленского будет блевать еще 5 лет про петю, меняйте методички иногда, ведь ваш кумир уже 5 месяцев у власти
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И шо тогда отвечать за свой дебильный выбор? Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону) - Цензор.НЕТ 4545 У них же во всех бедах виноват всегда кто-то другой.

Тут мне давеча уже один выдал, что это Порох виноват в том, что они выбрали ЗЕлюпу. Окружний адмінсуд Києва ухвалив повернути громадянство депортованому з України єпископу УПЦ МП Гедеону (Харону) - Цензор.НЕТ 4924
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