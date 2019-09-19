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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2870) ООН (2817) Пристайко (175)

 Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Соответствующее распоряжение "№336/2019-рп" опубликовано на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Образовать делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, США)", - говорится в документе.

Главой делегации Президент назначил министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Кроме него, в состав делегации вошли постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, министр по делам ветеранов Оксана Коляда, председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, заместитель директора - начальник отдела ООН Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Виктория Кувшинникова, заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики - заведующий отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики Офиса Президента УкраиныАлексей Луцкевич, и.о. директора Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Руслан Нимчинский и директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Евгения Филипенко.

Также Президент утвердил Директивы украинской делегации на Генассамблею ООН, но они содержат гриф "секретно" и не обнародованы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149403
 
 
 Топ комментарии
 
Все эти люди...советники ЗЕни!)))
Уси мат часть ЗЕленый нищеброд)))
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Пораженці їдуть Україну захищати...
Ви би ще яніка покликали.
Пс. А портнов там є в делегації ?
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Портнов....Шуфрич...Бондаренко....Медведчук?никого не пропустил?)))
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все эти люди были в партии регионов с Порошенко,а не с Зеленским,учи матчасть
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Все эти люди...советники ЗЕни!)))
Уси мат часть ЗЕленый нищеброд)))
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Можна доповнити? Порохробот- це людина від державного русла, а не "потоку" лайни. Ій, що роблять нинішні брехуни,важко розуміти з одноі лише причини: чому Порох "крав "так, що залишилась повна казна та перспективно працююча економіка( доходи в казну навіть перевищують тогорічні на 22 млрд.), і це при тому, що після виборів 73% недолугих обрали тих, які вже півроку НІХРЕНА не роблять, а гроші йдуть в казну самі собою, як було заплановано на 2019 рік ще в прошлому році. Хто пояснить?
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А Медведчук был наставник Порошенко он даже Петю взял в пророссийскую партию СДПУо
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Перед Вами,шановні украінці( ботів і іншу сволоту не запрошую), .....настояща ПАДАЛЬ ,що залишилась від сересер. Цьому вилупку навіть кари не можуть знайти в КПК Украіни,яку створювали такіж як він,гниди та портновці ще при Кравчуках та Кучмах (тепер без поваги!) !!!!
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ты тормоз ручной Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 8207 Порошенко номер был 11 в партии Медведчука СДПУо,тогда и началось сотрудничество с кремлем
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Робот! Падаль кремлівська! Знову виліз з московського конструктора. Розберу на частини,лайнюк,заткнись!
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Робот! Трансформер! Иди детей забавляй,а в государственние дела не лезь, тем более если вместо голови набор пластмасси "Лего"!
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Пораженці їдуть Україну захищати...
Ви би ще яніка покликали.
Пс. А портнов там є в делегації ?
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Пора уже гнать оттуда посла Януковича в Мацкве Ельченко, которого назначил в ООН его министр, а по совместительству сывочолый спаситель и гений дипломатии
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Это к кому ты сейчас обращаешься, Дрыщатик? Спивунья к старости глазами слаба стала?
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Ще одне кремлівське ботовське падло голос подало!( з сьогоднішнього дня говорю тільки мовою "глубинки из рассеи" для більшого сприйняття "слугами" московитів). Бутусов,потерпи ,будь ласка!
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Еще один щиро-каренной появился с онлайн переводчиком явно киргизской сборки
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11 травня 2019 р. Володимир Єльченко призначений указом президента також послом на Ямайці
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так вот откуда эти блоги и поправки. Ну да,если Пристайко что то подпишет, Кислица прокомментирует и скажет не все пропало, а потом блогер прикроется добробатами и Порошенко....
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Валентина номерная! Порох ніколи ні за кого не прикривався,а доброти прикривали тільки Украіну. Мабуть теж "слуга",дівчинко так, подружка Олени Коваленко?
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А сам Маестро чому не їде на той концерт? Публіка чекає на його персональний виступ. В касах Генасамблеї вже повний аншлаг.
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еще двоих забыли - вову бройлера, любителя кокса и чела в гинекологических перчатках с вантузом, перфоманс щас дуже сильная вещь, особливо в оон Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 7413
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у соеидиотов припадок какой то😀
Фамилии в статье, придурки😀😀😀
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RWI!Пупок надривистий! Я не розумію чому кремлівські боти Зеленського прикривають? Скажи? Наберись мужности( отваги,по руцькі)? Ви його в Мокві в "гестапівця" обряджуєте, а він ватопацифіст 100%. А ?
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Вовочка, а как же пианино? Что не отправляешь туда? Нужна, а то расшатают пианино, потом стучать не на чем будет.
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Де хоч одна резолюціїя щодо агресії московії проти України? Про Сомалі кожного року, а по Криму Донбасу немає від слова зовсім.
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ПреЗедентский шептун свою тёлку берёт?
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а де мона весь список глянуты, може я там е
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