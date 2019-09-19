 Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Генассамблее ООН

Соответствующее распоряжение "№336/2019-рп" опубликовано на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Образовать делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, США)", - говорится в документе.

Главой делегации Президент назначил министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Кроме него, в состав делегации вошли постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, министр по делам ветеранов Оксана Коляда, председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, заместитель директора - начальник отдела ООН Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Виктория Кувшинникова, заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики - заведующий отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики Офиса Президента УкраиныАлексей Луцкевич, и.о. директора Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Руслан Нимчинский и директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Евгения Филипенко.

Также Президент утвердил Директивы украинской делегации на Генассамблею ООН, но они содержат гриф "секретно" и не обнародованы.

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