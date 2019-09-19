 После избрания Зеленского Венгрия давала четкие сигналы о готовности к диалогу по проблемным вопросам, - вице-премьер Кулеба

Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я работал послом в Совете Европы и был глубоко погружен в венгерскую проблематику. Если честно, я не вижу в отношениях Украины и Венгрии нерешаемых узлов, но нужна политическая воля, чтобы их решить. Могу сказать, что когда Президент Зеленский был избран, то мы еще в Страсбурге беседовали с венграми, и они присылали четкие сигналы, готовы говорить", - сказал Кулеба.

Как отметил вице-премьер, по его мнению, Украина и Венгрия должны восстановить доверие в отношениях, поскольку только это позволит искать совместные компромиссные решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", - Кулеба

"Безусловно, ни Венгрия, ни Украина не рассматривают этот процесс, как давайте сделаем какой-то односторонний шаг, а потом посмотрим, что будет, - это должно быть проговорено. Обе стороны должны пойти на уступки. Поэтому проходят контакты на различных уровнях, консультации для того , чтобы прозондировать почву и понять, на какой результат мы можем выйти.

Но очевидно, как я неоднократно подчеркивал еще в статусе посла и сейчас, что у нас гораздо больше интересов, которые нас объединяют, чем вопросов, которые разъединяют. Поэтому я считаю, что мы можем найти общий язык . Но обе стороны должны доверять друг другу, а это требует работы", - резюмировал Кулеба.

Читайте также: До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии, - Матиос

Напоминаем, отношения Украины и Венгрии осложнились после принятия осенью 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширено использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила обеспокоенность будущим венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседание комиссии Украина - НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.