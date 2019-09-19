 После избрания Зеленского Венгрия давала четкие сигналы о готовности к диалогу по проблемным вопросам, - вице-премьер Кулеба

Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я работал послом в Совете Европы и был глубоко погружен в венгерскую проблематику. Если честно, я не вижу в отношениях Украины и Венгрии нерешаемых узлов, но нужна политическая воля, чтобы их решить. Могу сказать, что когда Президент Зеленский был избран, то мы еще в Страсбурге беседовали с венграми, и они присылали четкие сигналы, готовы говорить", - сказал Кулеба.
Как отметил вице-премьер, по его мнению, Украина и Венгрия должны восстановить доверие в отношениях, поскольку только это позволит искать совместные компромиссные решения.
"Безусловно, ни Венгрия, ни Украина не рассматривают этот процесс, как давайте сделаем какой-то односторонний шаг, а потом посмотрим, что будет, - это должно быть проговорено. Обе стороны должны пойти на уступки. Поэтому проходят контакты на различных уровнях, консультации для того , чтобы прозондировать почву и понять, на какой результат мы можем выйти.
Но очевидно, как я неоднократно подчеркивал еще в статусе посла и сейчас, что у нас гораздо больше интересов, которые нас объединяют, чем вопросов, которые разъединяют. Поэтому я считаю, что мы можем найти общий язык . Но обе стороны должны доверять друг другу, а это требует работы", - резюмировал Кулеба.
Напоминаем, отношения Украины и Венгрии осложнились после принятия осенью 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширено использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила обеспокоенность будущим венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседание комиссии Украина - НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.
да не было проблемных вопросов в двусторонних отношениях, были просто наезды со стороны Венгрии.
створено кращі умови, ніж в Угорщині. 400 тис. дітей національних меншин
навчаються в 735 школах в Україні.Угорські політики взяли за звичку вести
брудну домашню політичну гру, яку також застосовують і до інших держав.
Про це заявив колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова
Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт, передає Цензор.НЕТ із
посиланням на Радіо Свобода. А це зелене гімно вже готове йти на поступки, сволото. Йовбаки зі своїми проблемними питаннями нехай йдуть лісом ! Що їм собакам ще потрібно ? Мабуть щоб Україна зробила угорську мову державною ?
12.12.17 Венеціанська комісія не
вимагає змінити мовну статтю закону про освіту, - заступник міністра Хобзей https://ua.censor.net.ua/news/3039003/venetsianska_komisiya_ne_vymagaye_zminyty_movnu_stattyu_zakonu_pro_osvitu_zastupnyk_ministra_hobzeyi
08.12.17 Обвинения в адрес Украины со
стороны Венгрии не были поддержаны, - МОН о выводе Венецианской комиссии по
языковой статье закона об образовании https://censor.net.ua/news/3038252/obvineniya_v_adres_ukrainy_so_storony_vengrii_ne_byli_podderjany_mon_o_vyvode_venetsianskoyi_komissii#commentform
18.11.17 Школи з мовою навчання
національних меншин в Україні не закриватимуть, - Гриневич
https://ua.censor.net.ua/news/463216/************************************************************************************