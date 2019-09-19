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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (841) Кулеба Дмитрий (167)

 После избрания Зеленского Венгрия давала четкие сигналы о готовности к диалогу по проблемным вопросам, - вице-премьер Кулеба

Венгрия после избрания Владимира Зеленского Президентом Украины присылала украинской стороне четкие сигналы о готовности к диалогу по проблемным вопросам в двусторонних отношениях.

Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я работал послом в Совете Европы и был глубоко погружен в венгерскую проблематику. Если честно, я не вижу в отношениях Украины и Венгрии нерешаемых узлов, но нужна политическая воля, чтобы их решить. Могу сказать, что когда Президент Зеленский был избран, то мы еще в Страсбурге беседовали с венграми, и они присылали четкие сигналы, готовы говорить", - сказал Кулеба.

Как отметил вице-премьер, по его мнению, Украина и Венгрия должны восстановить доверие в отношениях, поскольку только это позволит искать совместные компромиссные решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", - Кулеба

"Безусловно, ни Венгрия, ни Украина не рассматривают этот процесс, как давайте сделаем какой-то односторонний шаг, а потом посмотрим, что будет, - это должно быть проговорено. Обе стороны должны пойти на уступки. Поэтому проходят контакты на различных уровнях, консультации для того , чтобы прозондировать почву и понять, на какой результат мы можем выйти.

Но очевидно, как я неоднократно подчеркивал еще в статусе посла и сейчас, что у нас гораздо больше интересов, которые нас объединяют, чем вопросов, которые разъединяют. Поэтому я считаю, что мы можем найти общий язык . Но обе стороны должны доверять друг другу, а это требует работы", - резюмировал Кулеба.

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Напоминаем, отношения Украины и Венгрии осложнились после принятия осенью 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширено использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила обеспокоенность будущим венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседание комиссии Украина - НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Источник: https://censor.net.ua/n3149402
 
 
 Топ комментарии
 
"присылала украинской стороне четкие сигналы о готовности к диалогу по проблемным вопросам в двусторонних отношениях"

да не было проблемных вопросов в двусторонних отношениях, были просто наезды со стороны Венгрии.
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Ну клоун з пристайком давай , здавайте НАШІ УКРАЇНСЬКІ національні інтереси , гніться та ставайте навколішки - перед поляками , перед пуйлом , тепер перед угорцями - " "дАгаваривайтесь гдетА пАрередине " !! Зебіли - свинопаси вибрали в ВОЮЧІЙ країні гетьмана - чотирижди уклоніста і тепер він веде цю капітулянську зовнішню політику !!
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Под кого из соседей шмаркли ещё не лягли?
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А почему они считают, что Украина им пойдёт на уступки?
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Зависит от политической воли. Берём условного Кучму, отправляем его на ТКГ с Венгрией, они своего. И говорим, говорим, говорим...И так сколько угодно, пока не надоест всем.
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Его интересует только зрада, а Украина второстепенна.
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Человеку вообще надо во что-то верить, в бога, в рептилоидов, в Минфин. Вы вот верите в зраду.
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Зрада делается быстро или не делается вообще, потому что о ней могут забыть, если долго ее делать.
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Ну, эти всегда начеку. Ждут её денно и ношно. И готовы рассмотреть даже в самой невинной новости.
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Наоборот! Народ посепенно вводят в состояние полной зради. Чтоб снизить вероятность массовых протестов.
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Если делать зраду, настоящую, а не надуманную, медленно, то будет результат как у пети.
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Венгрия хочет, чтобы Ураина за свои деньги выращивала для Венгрии рабсилу, а обязательное изучение украинского, открывает перед украинскими венграми более широкие возможности.
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какие сигналы и какие уступки. Так там и чехи хотят с русинами разобраться, дальше кто...
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"присылала украинской стороне четкие сигналы о готовности к диалогу по проблемным вопросам в двусторонних отношениях"

да не было проблемных вопросов в двусторонних отношениях, были просто наезды со стороны Венгрии.
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Ну клоун з пристайком давай , здавайте НАШІ УКРАЇНСЬКІ національні інтереси , гніться та ставайте навколішки - перед поляками , перед пуйлом , тепер перед угорцями - " "дАгаваривайтесь гдетА пАрередине " !! Зебіли - свинопаси вибрали в ВОЮЧІЙ країні гетьмана - чотирижди уклоніста і тепер він веде цю капітулянську зовнішню політику !!
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но ввиду гениальности мэстных шаманов этот сигнал не был расслышан
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Под кого из соседей шмаркли ещё не лягли?
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Процесс пошел - это хорошо. Но Закарпатье - Украина. *******, подотрите слюни.
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дуже багато угорців та циган скоро українці залишаться нацменшиною яку там потрібно буде захищати.
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експерт на експерті... Мадярів взагалі майже не залишилось. В Усякому разі з часами СРСР навіть близько не можно порівняти. Циганви багато, але це проблема кримінального характеру, а не сепаратистського
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Те що ЗЕ пообіцяв капітуляцію москалям ми вже знаємо. Цікаво тепер дізнатися що він хоче пообіцяти венграм. Заборонити украінцям розмовляти украінською, чи що?
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Це робить країна, де немає жодної української школи!А в Україні для нацменшин
створено кращі умови, ніж в Угорщині. 400 тис. дітей національних меншин
навчаються в 735 школах в Україні.Угорські політики взяли за звичку вести
брудну домашню політичну гру, яку також застосовують і до інших держав.


Про це заявив колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова
Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт, передає Цензор.НЕТ із
посиланням на Радіо Свобода. А це зелене гімно вже готове йти на поступки, сволото. Йовбаки зі своїми проблемними питаннями нехай йдуть лісом ! Що їм собакам ще потрібно ? Мабуть щоб Україна зробила угорську мову державною ?

12.12.17 Венеціанська комісія не
вимагає змінити мовну статтю закону про освіту, - заступник міністра Хобзей https://ua.censor.net.ua/news/3039003/venetsianska_komisiya_ne_vymagaye_zminyty_movnu_stattyu_zakonu_pro_osvitu_zastupnyk_ministra_hobzeyi

08.12.17 Обвинения в адрес Украины со
стороны Венгрии не были поддержаны, - МОН о выводе Венецианской комиссии по
языковой статье закона об образовании https://censor.net.ua/news/3038252/obvineniya_v_adres_ukrainy_so_storony_vengrii_ne_byli_podderjany_mon_o_vyvode_venetsianskoyi_komissii#commentform

18.11.17 Школи з мовою навчання
національних меншин в Україні не закриватимуть, - Гриневич

https://ua.censor.net.ua/news/463216/************************************************************************************
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Та да, усяка сєпарня зраділа обранню малороса...
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