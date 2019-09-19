 "Присоединяйтесь и помогайте!" - Аваков показал допрос угрожавшего взорвать мост в Киеве Белько и заявил о желании взять его на поруки. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Это правда.. каждый человек должен нести ответственность за свои поступки.. Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже... Хочу, чтоб появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит.. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводивших вчерашнее задержание. Мы так решили!" - написал Аваков, опубликовав видео допроса Белько.
"Присоеденяйтесь и помогайте!" - призвал министр.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.
Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.
Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.
В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.
Аваков поступив правильно.
В тюрму необхідно садити злочинців, а хворих, необхідно лікувати...
І саме це є правосуддя і правосвідомість...
Таки люди міняються... Скажу більше потрібно об'єднуватись задля вищої цілі...
Иван Лютый з Ivan Luti II.
Посмотрел видео задержания минера.
Признаюсь, мое мнение изменилось.
Съемка с разных ракурсов, монтаж видео говорят о том, что картинка готовилась для нарида.
Очень постановочное видео.
Он был похож на неадекватного: то, как откинул карабин и затем перешагнул через него, чуть не наступив, как вылезал из машины ... и звездочкой на асфальт лег профессионально.
Также стоит отметить одежду, как у боевика, будто кто-то специально подобрал ему образ. И флаг. Одновременная дискредитация ветеранов и символа Украины.
Вывод:
оказалось что на данный момент единственная сила, которая выступает против капитуляции, замаскированной под какую-то формулу Штангенциркуля, есть проукраинские военные. Поэтому зеленое дерьмо с особым цинизмом начало дискредитацию и маргинализацию военных, потому что это единственный общий враг.
Цель:
1. Использовать нас в темную.
2. Закрутить гайки тем кто против при..здента.
3. Дискредитация ветеранов.
4. Предоставление дополнительных полномочий мусорам.
Сценарий отработан северо-восточным соседом - "борьба с терроризмом". Превентивные меры против бунтов!