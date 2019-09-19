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 "Присоединяйтесь и помогайте!" - Аваков показал допрос угрожавшего взорвать мост в Киеве Белько и заявил о желании взять его на поруки. ВИДЕО

Экс старший сержант Алексей Белько, угрожавший взорвать мост в Киеве, находился под действием наркотиков.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Это правда.. каждый человек должен нести ответственность за свои поступки.. Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже... Хочу, чтоб появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит.. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводивших вчерашнее задержание. Мы так решили!" - написал Аваков, опубликовав видео допроса Белько.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Угрожавший взорвать мост в Киеве Белько не будет обвиняться по статье "подготовка теракта", - Крищенко

"Присоеденяйтесь и помогайте!" - призвал министр.

Присоединяйтесь и помогайте! - Аваков показал допрос угрожавшего взорвать мост в Киеве Белько и заявил о желании взять его на поруки 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Видео задержания минера моста Метро бойцами КОРД. ВИДЕО

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

Источник: https://censor.net.ua/n3149399
 
   
 Топ комментарии
 
Авакян кришує наркоту.
Тобто це відбулось і через нього теж.
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Суд відпустив екс-"регіонала" Єфремова з-під домашнього арешту. Хто наступний, офіс-прокурори?
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Человека, выдвинувшего требование прекратить капитуляцию Украины делают наркоманом. Все в духе раша-тв.
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Постановка. Вся история - постановка. Циркачи это умеют.
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Що тут сказати... Можна поступити по закону, а можна правильно...
Аваков поступив правильно.
В тюрму необхідно садити злочинців, а хворих, необхідно лікувати...
І саме це є правосуддя і правосвідомість...
Таки люди міняються... Скажу більше потрібно об'єднуватись задля вищої цілі...
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Аваков, ты не юли, - что там с поджогом? Твой дружок дядя Беня уже допрошен?!
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Совсем е*нулись? Мать Терезы сраные.
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если ты под наркотиками, то все что делаешь - это хорошо (мудрость министра МВД), наркоманам на заметку. Авакав затеял спектакль, для чего будет понятно позже, может чтобы снять запрет на канабис (марихуанну). Только вот при курении, все лечебные свойства в ней выгорают (разрушаются), и в организм попадают только галюциногенные вещества.
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Западные партнеры ждут результатов поджога дома Гонтаревой. Но своего подельника по ЗАО "Президент Зеленский" Аваков сдать не может, поэтому придумал дерзкий спектакль в голливудском стиле с С4, БТР-ами и любовной историей.
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На жаль,лише шоу Авакяна.На жаль.
Иван Лютый з Ivan Luti II.
Посмотрел видео задержания минера.

Признаюсь, мое мнение изменилось.
Съемка с разных ракурсов, монтаж видео говорят о том, что картинка готовилась для нарида.

Очень постановочное видео.
Он был похож на неадекватного: то, как откинул карабин и затем перешагнул через него, чуть не наступив, как вылезал из машины ... и звездочкой на асфальт лег профессионально.
Также стоит отметить одежду, как у боевика, будто кто-то специально подобрал ему образ. И флаг. Одновременная дискредитация ветеранов и символа Украины.
Вывод:
оказалось что на данный момент единственная сила, которая выступает против капитуляции, замаскированной под какую-то формулу Штангенциркуля, есть проукраинские военные. Поэтому зеленое дерьмо с особым цинизмом начало дискредитацию и маргинализацию военных, потому что это единственный общий враг.
Цель:
1. Использовать нас в темную.
2. Закрутить гайки тем кто против при..здента.
3. Дискредитация ветеранов.
4. Предоставление дополнительных полномочий мусорам.
Сценарий отработан северо-восточным соседом - "борьба с терроризмом". Превентивные меры против бунтов!
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Свиноботы начали лепить из этого "сержанта Билко" суперпатриота,что "против капитуляции",а оно во как,клоун и наркоман..."Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 483
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Не гілка,а шабаш підоруснявої наволочі під VPN.Собаков тільки зібрався зробити правильний вчинок,а вже скільки суки насмерділи.
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Если преступление совершил террорист, будучи в состоянии наркотической неадекватности, то это не только его не оправдывает, а ещё и усугубляет его вину.
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