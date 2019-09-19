 Поджог дома Гонтаревой грозит дестабилизацией в Украине. Это ящик Пандоры, - Данилюк

Об этом он сообщил в комментарии НВ, передает Цензор.НЕТ.

Александр Данилюк считает, что поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой является целенаправленной травлей с целью запугивания и несет огромную угрозу репутации страны.

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"Он [Коломойский. - Ред.] сам создал все условия для таких обвинений и для неконтролируемого развития событий угрозами во время национализации [ПриватБанка] через лояльных людей во власти, а также своими заявлениями в прессе", — отметил секретарь СНБО.

По мнению Данилюка, подобная ситуация очень опасна и может привести к дестабилизации в стране. "Я не верю, что это делалось бессознательно, без понимания последствий. Это ящик Пандоры. Волну внесудебных расправ легко начать, но очень трудно остановить", — подчеркнул он.

Секретарь СНБО также заявил: "Причастность к этим преступлениям должна быть доказана уполномоченными органами, однако некоторые из них — политически ангажированные".

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По его словам, после подобных событий всегда ждут публичных заявлений — и их было достаточно. "Но вес таких заявлений сейчас минимальный — нужны действия", — сказал он.