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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1168) поджог (662) Гонтарева (788) Данилюк Александр (398)

 Поджог дома Гонтаревой грозит дестабилизацией в Украине. Это ящик Пандоры, - Данилюк

Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что олигарх Игорь Коломойский сам создал условия для обвинений в причастности к поджогу дома Валерии Гонтаревой заявлениями в прессе.

Об этом он сообщил в комментарии НВ, передает Цензор.НЕТ.

Александр Данилюк считает, что поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой является целенаправленной травлей с целью запугивания и несет огромную угрозу репутации страны.

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"Он [Коломойский. - Ред.] сам создал все условия для таких обвинений и для неконтролируемого развития событий угрозами во время национализации [ПриватБанка] через лояльных людей во власти, а также своими заявлениями в прессе", — отметил секретарь СНБО.

По мнению Данилюка, подобная ситуация очень опасна и может привести к дестабилизации в стране. "Я не верю, что это делалось бессознательно, без понимания последствий. Это ящик Пандоры. Волну внесудебных расправ легко начать, но очень трудно остановить", — подчеркнул он.

Секретарь СНБО также заявил: "Причастность к этим преступлениям должна быть доказана уполномоченными органами, однако некоторые из них — политически ангажированные".

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По его словам, после подобных событий всегда ждут публичных заявлений — и их было достаточно. "Но вес таких заявлений сейчас минимальный — нужны действия", — сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3149397
 
   
 Топ комментарии
 
Пока что "поджег дома Гонтаревой" выгоден исключительно самой Гонтаревой.
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тоже мне пандору нашли...да еще в уггах Поджог дома Гонтаревой грозит дестабилизацией в Украине. Это ящик Пандоры, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1616
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Да и на Альфе Центавра паника на биржах началась
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Какого хрена они будут палить свои дома?
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Это рефлексия господина данилюка на приглашение конгрессменами гонтареву и на их взгляд на это событие.
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/////Волну внесудебных расправ легко начать, но очень трудно остановить///

Так не провоцируйте провоцирующих
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доки не згорить лондонський будиночок гонтаревої, не повірю, що вона у небезпеці.
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