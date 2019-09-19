 В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко

Об этом он написал в блоге на Цензор.НЕТ.

"Нет изменениям в Конституцию (Украины. - Ред.) относительно "особого статуса ОРДЛО" - и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в Конституцию прикрылись телами нацгвардейцев", - написал он.

Нардеп отметил, что выборы в отдельных районах Донбасса и другие элементы политической части Минских договоренностей могут быть реализованы только после выполнения части договоренностей, связанной с безопасностью (прекращение огня, отвод войск, обмен удерживаемыми).

"…и это следующий шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые и законы принимали, и Конституцию пытались менять, не достигнув даже прекращения огня, что фактически противоречит Минским договоренностям и является реализацией на практике "формулы Штайнмайера", - продолжил Яременко.

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По его словам, выборы в органы местной власти должны пройти одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО на основе единого закона по достижении условий безопасности.

"Это переговорная позиция Украины. Если кому-то это кажется слишком слабой позицией, то хочу напомнить, что не украинские танки стоят под Курском, а российские в Крыму и в Донецке из Луганска. Если кому-то мало подробностей, то напомню, что еще полгода и год назад мы слышали больше о Томосе и о том, что "Путин нападет", а сегодня украинская дипломатия имеет четкую публично артикулированную позицию", - написал Яременко.

"А скептикам, которые считают, что все это нереалистично, посоветую не торопиться отвечать за Путина. Пусть откажется он, а не вы", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контрилируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

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