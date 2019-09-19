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 Политика Украины
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Все про:выборы (23006) Зеленский (2870) Штайнмайер (394) Яременко Богдан (18)

 В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко рассказал о "формуле Зеленского" - основных переговорных позициях Украины по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он написал в блоге на Цензор.НЕТ.

"Нет изменениям в Конституцию (Украины. - Ред.) относительно "особого статуса ОРДЛО" - и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в Конституцию прикрылись телами нацгвардейцев", - написал он.

Нардеп отметил, что выборы в отдельных районах Донбасса и другие элементы политической части Минских договоренностей могут быть реализованы только после выполнения части договоренностей, связанной с безопасностью (прекращение огня, отвод войск, обмен удерживаемыми).

"…и это следующий шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые и законы принимали, и Конституцию пытались менять, не достигнув даже прекращения огня, что фактически противоречит Минским договоренностям и является реализацией на практике "формулы Штайнмайера", - продолжил Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" - это не план реализации Минских соглашений, она касается только "особого статуса" ОРДЛО, - Климкин

По его словам, выборы в органы местной власти должны пройти одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО на основе единого закона по достижении условий безопасности.

"Это переговорная позиция Украины. Если кому-то это кажется слишком слабой позицией, то хочу напомнить, что не украинские танки стоят под Курском, а российские в Крыму и в Донецке из Луганска. Если кому-то мало подробностей, то напомню, что еще полгода и год назад мы слышали больше о Томосе и о том, что "Путин нападет", а сегодня украинская дипломатия имеет четкую публично артикулированную позицию", - написал Яременко.

"А скептикам, которые считают, что все это нереалистично, посоветую не торопиться отвечать за Путина. Пусть откажется он, а не вы", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контрилируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воплотить "формулу Штайнмайера" можно только при соблюдении ряда условий, - Кучма

Источник: https://censor.net.ua/n3149392
 
 
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Это очень хорошо, надо как-то разгребать подписанные при Петре минские договорняки, где есть даже такое предательство Украины как закрепление особого статуса в Конституции (п11)
В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко - Цензор.НЕТ 4378
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смешно читать петиных ********* в этой связи ))))) Тут икперд на икперде в комментах )))) И через одного - дипломаты))))
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стесняюсь спроситъ: а что такое икперд?
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то зелупики говорят что зеля вынужден выполнять минские, то теперь что не все пункты...
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Заголовок написан так, что не поймешь - это зрада или перемога
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Тогда надо было так писать в заголовке: "Формула Зеленского отрицает особый статус ОРДЛО так как это противоречит Конституции"
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Це не зрада і не перемога - ржака: "Формула членограя Зеленського".
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зе-фраер сдает назад...
Капитуляция с ходу пока не удается....
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ну да твоих гневных постов на цензоре испугался В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко - Цензор.НЕТ 2022
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нет конечно...., я человек мирный, уставший и немолодой .... В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко - Цензор.НЕТ 6124
Его если что, его будут вешать 14-16-летние подростки...
Во время гражданской войны так часто случается...
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он (зе) не мог к баканову дозвонится насчет (вас) черта ,и решил судя по посту что ты\вы крупный международный терорист.... восьмой раз за день засцал ...и дал заднюю В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко - Цензор.НЕТ 3416
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Зашкваренный в Мариуполе сепар произвёл в мозгах "любителей порешать по понятиям" настоящее землетрясение. Вдруг пришло осознание что даже $ 15 лярдов из Москвы, в качестве платы за продажу Украины, не гарантируют от чрезвычайных происшествий.
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именно так...
Таких происшествий с десяток..... - и Зе-скоморох начинает называть Московию подлым агрессором и его сыночек вступает в ряды С14, а мама Римма идет в госпитальеры... В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко - Цензор.НЕТ 6347
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Аквариум , убийство подсудимого боевика в Мариуполе на руку Путину и организовано из-за поребрика. Имхо
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Чёткая позиция это когда пристайка говорит что он порешал, всё на мази, будем запихивать по штайнмаеру, а рыжий данылович в минске в это время посылает накуй присатйку.
Это чёткая позиция?
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Это потому что все здешние критиканы не удосужатся разобраться что такое "формула Штанмайера" в трактовке Пуьтина и Штанмайера и в трактовке Пристайко и Кучмы
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главное чтоб сам швайншвалер не забыл как она изначально выглядела
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Так ты у штаймаера спроси там двух трактовок быть не может, он тебе однозначенный ответ даст. Выборы в присутствии русни и под присмотром русни, под этим подписалась пристайка.
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она была написана еще при Порохе, но положена под сукно. зачем ее вытянули с пыли сегодня и толкают и проталкивают...
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В історію того, що буде утворено після остаточного розвалу України, Володька так і буде записаний - «чувак компромісний»!
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В такому випадку історію будуть писати вже кацапи і запишуть його як героя россссії.
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Та вони холуїв також не дуже журять, може якийсь «сартір» його іменем і наречуть.
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А тем временен идёт "разведение войск", заключающееся в одностороннем отступлении ВСУ.
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Ага...Наче цей факт передбачений в заходах по обороні територіальної цілісності
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Так ты у штаймаера спроси там двух трактовок быть не может, он тебе однозначенный ответ даст. Выборы в присутствии русни и под присмотром русни, под этим подписалась пристайка.
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Конституцию можно и изменить. Порошенко не раз это делал и никто не возмущался.
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зеля в первый день пачкой поменял, и зелупоны не возмущаются
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С какого вообще хера яременко решил, что я ему доверяю?
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так какая формула от Зе и что именно несут его мирные инициативы. Что то все Слуги пишут и как то загадочно, без конкретики. Тогда и сегодня нельзя сравнивать. Даже ваш Пристайко отметил что не было Армии, а вот теперь то прикрываться и не стоит, а четко говорить-что сколько и когда.
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Словосочетание "Формула Зеленского" у Пети Порошенко ассоциируется с каким-то наркотическим веществом... )
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сейчас у всех областей особьій статус - благодаря децентрализации.
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конституция украины -це букварь с зелеными страницами
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