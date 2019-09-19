 Биогазовую электростанцию построят под Днепром: жители опасаются экологических последствий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает сайт Единого реестра оценки влияния на окружающую среду Единого реестра оценки влияния на окружающую среду

Cогласно сообщению, предприятие планирует построить на территории 3,23 гектара биогазоэнергетическую станцию по переработке осадков сточных вод КП "Днепрводоканал" в количестве 2200 т/сутки и куриного помета в количестве 140 т/сутки. Отходы будут обрабатываться в ферментаторах, где создается биогаз в количестве 1362 куб.м./г.

Потом биогаз сжигается на газопоршневых агрегатах, и создается электроэнергия. Отработанный иловый субстракт перекачивается на иловые поля КП "Днепрводоканал" ДГС. Мощность электростанции составит 4,8 МВт в год. Площадь самой застройки составит 6 тыс. кв. м.

"О запахе куриного помета, который в перспективе имеет все шансы стать мощной ассоциацией с городом, нигде ничего не говориться. Наше село находится в 3 километрах и население близлежащих сел открыто недовольствует, потому что откровенно воняющий воздух города, где живут их дети, ничего общего с экологическими перспективами в их представлении не имеет", - говорит глава уличного комитета с. Днепровое Евгения Кривенко.

Строительство электростанции планируется на территории Центральной станции аэрации КП "Днепрводоканал". Иные альтернативы не рассматривались.

"Среди экологических последствий эксплуатации объекта выделяют выбросы вредных веществ в атмосферу, снятие слоя плодородной почвы, и появление новых вредных стоков и отходов", - отмечает Кривенко. Предприятие обещает выбрасывать вредные вещества в атмосферу в пределах нормы, а стоки и вредные отходы очищать и проводить их безопасное захоронение.

Владельцем ООО "Био энерджи Днепр" согласно данным Минюста, является на 99% "АПС Пауер Технолоджи Гмбх", и на 1% — ООО "Альтернативные энергоресурсы". Компанию связывают с корпорацией CONCORD GROUP и днепровским бизнесменом Сергеем Довгалюком.

До 28 сентября этого года включительно, общественность может подавать свои замечания и предложения к плановой деятельности, объему исследований и детализации информации по данному строительству на https://dabi.gov.ua/