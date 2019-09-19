 Задержанный Белько не имел намерения подрывать мост: он хотел только привлечь внимание, - министр по делам ветеранов Коляда

"Он не имел намерения подрывать мост, хотел только привлечь внимание", - сказала Коляда на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, задержанный является ветераном, но министерство не будет оправдывать его действия.

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Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, в свою очередь, подчеркнул, что задержанному будет назначена психиатрическая экспертиза.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

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Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.