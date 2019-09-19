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 Политика Украины
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Все про:Портнов (437) Чорновол Татьяна (501) Труба (141) ГБР (570)

 Следователи ГБР по указанию Трубы не открыли дело против Портнова, несмотря на решение суда, - Чорновол

Государственное бюро расследований саботирует открытие производства против бывшего замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат восьмого созыва Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол.

"Уже дважды суд обязывал ГБР расследовать изложенные в моих заявлениях сведения о совершении коррупционного преступления и узурпации власти Портновым, однако на сегодня мои заявления не внесены в Единый реестр досудебных расследований. Хотя суд дал ГБР 24 часа на выполнение своего решения. Этот срок по первому заявлению истек 12 сентября, а по второму - 17 сентября. Придется подавать заявление в НАБУ о совершении уголовного преступления должностными лицами ГБР - невыполнение решения суда", - написала Чорновол.

При этом она выразила уверенность, что соответствующие указания по невнесению заявлений служащим давал лично руководитель ГБР Роман Труба.

"То есть, руководителю ГБР закон и суд не указ - он просто не выполняет решение суда. Для него указ - Портнов", - отметила экс-нардеп.

Читайте также: ГБР обязано внести в ЕРДР заявление против Портнова по созданию преступной организации для узурпации власти в Украине - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/n3149387
 
 
 Топ комментарии
 
Государственное Бюро Портнова
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Так честный неподкупный вовсю антикоррупционный Труба, на которого возлагают влажные надежды тупые нищеброды, недавно клялся и ел святую землю, что не знает никакого Портнова и понятия не имеет, откуда тот получает служебную информацию ГБР.
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Таня бедная бьется как рыба об лед, Вчера Портнов практически лично вбивал беркутовскими берцами пананов на Майдане в мерзлую брукивку, а теперь это х..йло помогает президенту Коломойскому узурпировать власть в стране. А ГБР и в ус не дует.
Похоже ГБР - личная воотчина Игоря Вальерьевича, недаром такое колоссальное финансирование на этот непонятный орган выделяется. Кто сможет одним предложением описать что такое ГБР - заранее респект и лайки)
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Нормас! Он нужен для посадить мародёра. Всё остальное - потом.
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ты или кацап или дурак,что в принципе одно и то же
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Зато ублюдок Портнов угомонился и никак о себе не напоминает, правде же?
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"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.


Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.
Уверен, они начнут потихоньку исчезать.


Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил Портнов
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Так честный неподкупный вовсю антикоррупционный Труба, на которого возлагают влажные надежды тупые нищеброды, недавно клялся и ел святую землю, что не знает никакого Портнова и понятия не имеет, откуда тот получает служебную информацию ГБР.
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Таня бедная бьется как рыба об лед, Вчера Портнов практически лично вбивал беркутовскими берцами пананов на Майдане в мерзлую брукивку, а теперь это х..йло помогает президенту Коломойскому узурпировать власть в стране. А ГБР и в ус не дует.
Похоже ГБР - личная воотчина Игоря Вальерьевича, недаром такое колоссальное финансирование на этот непонятный орган выделяется. Кто сможет одним предложением описать что такое ГБР - заранее респект и лайки)
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ну да.Только те потом "спрыгнут" а Трубе будет труба
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Откроют после того,как посадят твоего хахаля и шефа Пашинского
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**** ты, Инесса. У Татьяны муж погиб в АТ , она вдова и двое детей сироты. Закрой свой черный рот
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ну так те черти, Андрей и Богдан, позвонили, и приказали на своего кореша дел не открывать.
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Узбагойтесь, нарід! От теперь и до конца веков преЗедента велено считать Портнова, Ефремова, Хоршковского, Медведчука, Шуфича (и далее по списку ..) спасителями Украины и новыми лицами!
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У січні 2018 року, під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, прокурорами було оприлюднено телефонну розмову між радником президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось «Володимиром Андрійовичем», записану українською розвідкою 1 березня 2014 року. У розмові Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, підготовану Портновим.
3 лютого 2018 року Прокуратура Криму почала перевірку щодо причетності Портнова до окупації та анексії Криму
26 березня 2018 року стало відомо, що проти Андрія Портнова СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу - державна зрада.
За словами нардепа Андрія Левуса, Портнов ймовірно причетний до окупації РФ частини території України:[50]

«
Про це свідчить запис телефонної розмови між радником Президента Росії Глазьєвим та Головою Верховної Ради АРК Константиновим, що була зафіксована українською розвідкою 1 березня 2014 року. Під час розмови, Глазьєв повідомляє про необхідність прийняття Верховною Радою АРК постанови, яку підготував Портнов - український юрист, екс-заступник глави Адміністрації Президента.
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Чью же " трубу" будет " дудеть " Труба , если посадит портнягу .?? Конечно же он его и беречь будет .
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Андрій Портнов покинув Україну одразу після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року. Це сталося після розстрілів на Майдані.
Спочатку повідомляли, що Портнов у Москві, а потім стало відомо, що він живе у столиці Австрії - Відні.
Саме це місто називає Андрій Портнов на своїй сторінці у Fasebook, а також там, нібито, зроблене фото, яке опублікував ведучий програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександр Дубінський. На світлині Андрій Портнов, сам Олександр Дубінський і головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва.
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Почему после отстранения Порошенко, которого так не любит народ, и прихода к власти Зеленского, которого так любит народ, в страну стало немедленно стекаться ранее вышвырнутое дерьмо, правившее при Януке, типа Портнова, Богатырёвой и проч. ?
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Роки праці у ДКЦПФР завершилися скандальною історією.
Наприкінці 2004 року в правоохоронні органи поскаржилася начальник юридичного управління ДКЦПФР Оксана Сахнацька, яка звинуватила Андрія Портнова в тому, що він погрожував їй «убивством прямо в приміщенні Держкомісії».
Джерела акцентують увагу на тому, що час (липень 2005 року), коли Андрій Портнов пішов із ДКЦПФР, збігся із розголосом навколо спроби «реприватизації» на користь групи «Приват» Нікопольського заводу феросплавів, контрольованого зятем Леоніда Кучми - Віктором Пінчуком.
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В начале января 2008-го издание Украинская правда со ссылкой на свои источники (в частности, на министра транспорта и связи Иосифа Винского) сообщило о том, что Кабмин по квоте БЮТ планирует назначить Портнова на пост главы Фонда госимущества Украины
(вместо социалистки Валентины Семенюк-Самсоненко).
Не сумев провести необходимое кадровое решение через парализованный парламент, Тимошенко, выпустившая за последнее время в адрес председателя ФГИУ целый поток обвинений в незаконных действиях, нашла альтернативный способ поставить на стратегически важный пост представителя БЮТ.
6 февраля постановлением Кабмина Семенюк-Самсоненко была отстранена от должности, при этом правительство инициировало в отношении нее служебное расследование. А Портнов был назначен первым заместителем - и.о. главы фонда и даже успел на следующее утро провести в ФГИУ совещание на новом рабочем месте.
В тот же день глава Секретариата президента Виктор Балога заявил, что кадровые решения Кабмина относительно Фонда госимущества с юридической точки зрения выглядят сомнительно.
А уже 7 февраля президент приостановил действие постановления правительства и инициировал рассмотрение документа в Конституционном Суде, после чего Портнов вынужден был вернуться к работе в парламенте.
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Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко призначила Андрія Портнова в.о. голови Фонду держмайна (ФДМ).
Незадовго перед голосуванням щодо обрання нового голови ФДМ у 2008 році, а Андрій Портнов був головним претендентом на цю посаду, Генеральна прокуратура оголосила, що провела перевірку і виявила «ознаки перевищення Портновим своїх повноважень, що дестабілізувало роботу ФДМ».
Проти Андрія Портнова порушують кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію і поновлюють «справу Сахнацької».
Каменем спотикання став Одеський припортовий завод (ОПЗ). Призначений на 10 травня 2008 року конкурс з його приватизації перенесли на невизначений термін. Прем'єр-мінстр Юлія Тимошенко була вимушена це зробити якраз через порушення кримінальних проваджень проти в.о. Фонду держмайна Андрія Портнова. Тимошенко назвала це «неприкритим тиском з боку президента Віктора Ющенка».
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· 27 серпня 2018 року
Андрій Портнов підписав у Відні угоду про управління телеканалом NewsOne. «Власник 100% статутного фонду компанії Володимир Мураєв передав мені телеканал в управління терміном на три роки. Планую забезпечити їх максимальну незалежність і захищеність від тиску правоохоронців і адміністрації Президента, доступ всіх політичних сил і кандидатів в Президенти до інформаційних можливостей телеканалу», - прокоментував угоду в своєму Facebook Андрій Портнов.
https://www.radiosvoboda.org/a/29903907.html
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24 января 2014 года, в разгар протестов на Майдане, президент Янукович назначил Портнова первым заместителем главы Администрации президента.
Практически одновременно с бегством Виктора Януковича (23 февраля) Портнов тоже уехал из Украины - в Москву.

В интервью каналу «112 Украина», которое он дал после возвращения в Украину в этом году, Портнов заявил, что не поддерживает никаких связей с Януковичем и считает, что тот должен понести ответственность за бездействие - недостаточно жесткие действия милиции во время событий на Майдане.

По его словам, если внимательно посмотреть, то можно даже заметить, что спорных вопросов в обществе становится намного меньше, и на языковой теме мало кто спекулирует. Он считает, что в Украине остаётся только один разделяющий вопрос - пора наконец разобраться с майданом. «Отменить закон об амнистии лицам, совершившим умышленные убийства сотрудников милиции и очень серьёзно разобраться», - добавил юрист.
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Эта труба ,она очень мутная ,по ней сливаются всякие нечистоты ,писал сразу ,как только этот *лучезарный правдолюбный фэйс* засветился на этой должности ,к Ламброзо не ходи...
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"...заявления не внесены в Единый реестр досудебных расследований. Хотя суд дал ГБР 24 часа на выполнение своего решения. Этот срок по первому заявлению истек 12 сентября, а по второму - 17 сентября."



Какой прекрасный беспредел. Сразу видно правовое демократическое цивилизованное государство.
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