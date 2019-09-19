 Следователи ГБР по указанию Трубы не открыли дело против Портнова, несмотря на решение суда, - Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат восьмого созыва Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол.
"Уже дважды суд обязывал ГБР расследовать изложенные в моих заявлениях сведения о совершении коррупционного преступления и узурпации власти Портновым, однако на сегодня мои заявления не внесены в Единый реестр досудебных расследований. Хотя суд дал ГБР 24 часа на выполнение своего решения. Этот срок по первому заявлению истек 12 сентября, а по второму - 17 сентября. Придется подавать заявление в НАБУ о совершении уголовного преступления должностными лицами ГБР - невыполнение решения суда", - написала Чорновол.
При этом она выразила уверенность, что соответствующие указания по невнесению заявлений служащим давал лично руководитель ГБР Роман Труба.
"То есть, руководителю ГБР закон и суд не указ - он просто не выполняет решение суда. Для него указ - Портнов", - отметила экс-нардеп.
Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.
Уверен, они начнут потихоньку исчезать.
Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил Портнов
Похоже ГБР - личная воотчина Игоря Вальерьевича, недаром такое колоссальное финансирование на этот непонятный орган выделяется. Кто сможет одним предложением описать что такое ГБР - заранее респект и лайки)
3 лютого 2018 року Прокуратура Криму почала перевірку щодо причетності Портнова до окупації та анексії Криму
26 березня 2018 року стало відомо, що проти Андрія Портнова СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу - державна зрада.
За словами нардепа Андрія Левуса, Портнов ймовірно причетний до окупації РФ частини території України:[50]
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Про це свідчить запис телефонної розмови між радником Президента Росії Глазьєвим та Головою Верховної Ради АРК Константиновим, що була зафіксована українською розвідкою 1 березня 2014 року. Під час розмови, Глазьєв повідомляє про необхідність прийняття Верховною Радою АРК постанови, яку підготував Портнов - український юрист, екс-заступник глави Адміністрації Президента.
Спочатку повідомляли, що Портнов у Москві, а потім стало відомо, що він живе у столиці Австрії - Відні.
Саме це місто називає Андрій Портнов на своїй сторінці у Fasebook, а також там, нібито, зроблене фото, яке опублікував ведучий програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександр Дубінський. На світлині Андрій Портнов, сам Олександр Дубінський і головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва.
Наприкінці 2004 року в правоохоронні органи поскаржилася начальник юридичного управління ДКЦПФР Оксана Сахнацька, яка звинуватила Андрія Портнова в тому, що він погрожував їй «убивством прямо в приміщенні Держкомісії».
Джерела акцентують увагу на тому, що час (липень 2005 року), коли Андрій Портнов пішов із ДКЦПФР, збігся із розголосом навколо спроби «реприватизації» на користь групи «Приват» Нікопольського заводу феросплавів, контрольованого зятем Леоніда Кучми - Віктором Пінчуком.
(вместо социалистки Валентины Семенюк-Самсоненко).
Не сумев провести необходимое кадровое решение через парализованный парламент, Тимошенко, выпустившая за последнее время в адрес председателя ФГИУ целый поток обвинений в незаконных действиях, нашла альтернативный способ поставить на стратегически важный пост представителя БЮТ.
6 февраля постановлением Кабмина Семенюк-Самсоненко была отстранена от должности, при этом правительство инициировало в отношении нее служебное расследование. А Портнов был назначен первым заместителем - и.о. главы фонда и даже успел на следующее утро провести в ФГИУ совещание на новом рабочем месте.
В тот же день глава Секретариата президента Виктор Балога заявил, что кадровые решения Кабмина относительно Фонда госимущества с юридической точки зрения выглядят сомнительно.
А уже 7 февраля президент приостановил действие постановления правительства и инициировал рассмотрение документа в Конституционном Суде, после чего Портнов вынужден был вернуться к работе в парламенте.
Незадовго перед голосуванням щодо обрання нового голови ФДМ у 2008 році, а Андрій Портнов був головним претендентом на цю посаду, Генеральна прокуратура оголосила, що провела перевірку і виявила «ознаки перевищення Портновим своїх повноважень, що дестабілізувало роботу ФДМ».
Проти Андрія Портнова порушують кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію і поновлюють «справу Сахнацької».
Каменем спотикання став Одеський припортовий завод (ОПЗ). Призначений на 10 травня 2008 року конкурс з його приватизації перенесли на невизначений термін. Прем'єр-мінстр Юлія Тимошенко була вимушена це зробити якраз через порушення кримінальних проваджень проти в.о. Фонду держмайна Андрія Портнова. Тимошенко назвала це «неприкритим тиском з боку президента Віктора Ющенка».
Андрій Портнов підписав у Відні угоду про управління телеканалом NewsOne. «Власник 100% статутного фонду компанії Володимир Мураєв передав мені телеканал в управління терміном на три роки. Планую забезпечити їх максимальну незалежність і захищеність від тиску правоохоронців і адміністрації Президента, доступ всіх політичних сил і кандидатів в Президенти до інформаційних можливостей телеканалу», - прокоментував угоду в своєму Facebook Андрій Портнов.
https://www.radiosvoboda.org/a/29903907.html
Практически одновременно с бегством Виктора Януковича (23 февраля) Портнов тоже уехал из Украины - в Москву.
В интервью каналу «112 Украина», которое он дал после возвращения в Украину в этом году, Портнов заявил, что не поддерживает никаких связей с Януковичем и считает, что тот должен понести ответственность за бездействие - недостаточно жесткие действия милиции во время событий на Майдане.
По его словам, если внимательно посмотреть, то можно даже заметить, что спорных вопросов в обществе становится намного меньше, и на языковой теме мало кто спекулирует. Он считает, что в Украине остаётся только один разделяющий вопрос - пора наконец разобраться с майданом. «Отменить закон об амнистии лицам, совершившим умышленные убийства сотрудников милиции и очень серьёзно разобраться», - добавил юрист.
Какой прекрасный беспредел. Сразу видно правовое демократическое цивилизованное государство.