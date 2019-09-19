 Следователи ГБР по указанию Трубы не открыли дело против Портнова, несмотря на решение суда, - Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат восьмого созыва Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол.

"Уже дважды суд обязывал ГБР расследовать изложенные в моих заявлениях сведения о совершении коррупционного преступления и узурпации власти Портновым, однако на сегодня мои заявления не внесены в Единый реестр досудебных расследований. Хотя суд дал ГБР 24 часа на выполнение своего решения. Этот срок по первому заявлению истек 12 сентября, а по второму - 17 сентября. Придется подавать заявление в НАБУ о совершении уголовного преступления должностными лицами ГБР - невыполнение решения суда", - написала Чорновол.

При этом она выразила уверенность, что соответствующие указания по невнесению заявлений служащим давал лично руководитель ГБР Роман Труба.

"То есть, руководителю ГБР закон и суд не указ - он просто не выполняет решение суда. Для него указ - Портнов", - отметила экс-нардеп.

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