 Угрожавший взорвать мост в Киеве Белько не будет обвиняться по статье "подготовка теракта", - Крищенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в четверг.
"В прокуратуре уже согласовано подозрение… по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 259 (неправдивое сообщение о минировании)… Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой", - сказал Крищенко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.
Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.
Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.
В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.
На его фоне дело Белько вообще ни о чем....
Прокурорам лучше бы вообще заткнуться...
А тут чудак пошутил немного.
кто дал чуваку кабриолет?
кто дал чуваку кабриолет?
Можливо зміни на краще таки будуть...
Обережно...
Зебильная постановка шоу!!!
Рейнджер Авакян предотвратил гибель Мира!!!
Меня тогда грызли сомнения - приезжает БТР к мосту и над ним громадное знамя Украины...… Как-то не вязалось с тем, что террорист готов взорвать мост.....
Зебилы, вам понравилось шоу вашего Зебобика?
Ведь не секрет что у многих убдшников есть контузии, это люди с изменённой психикой и тд....
Ему чтото впаяют и возможно условно... он не сопротивлялся он не нёс агрессию сделать специально как многие минёры по киеву...
У чувака сорвало крышу...от возможно безисходности
От обрали москалі терориста президентом.. Скільки будинків було зірвано.. Скільки дітей загинуло..
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Микола Кокіш-Мельник Те, що приховали антиукраїнські ЗМІ та влада України!
Олексій Белько, який сьогодні, 18.09.2019 захопив міст метро у Києві - родом з Криму. Йому 42 роки, (учасник бойових дій, в/ч А3628, ССО - сили спец операцій). Він вимагає звільнити Бійців Добровольчого батальйону "Торнадо", та інших добровольців, яких уязнено вже більше 8 тисяч,
а також зупинити капітуляцію на Донбасі!!!
Під час затримання кричав "Не віддам Україну, ні ж..м, ні м...м!"
Мер Кличко назвав О.Белька п'яним, його вимоги незрозумілі, а поліція та ТБ взагалі заявили, що чоловік на мосту вимагав зустрічі зі своєю дівчиною!
Тож питання, чому всі приховали правду???
Питання...
Даже по нормальной логике понятно, что человек добровольно пошедший защищать Украину на фронт, не будет вредить Украине, ибо он жизнью рисковал за Украину...
Не собирался он ничего взрывать, брать заложников, кого то убивать, итд....
Настоящие же террористы, просто начали бы тупо расстреливать машины на мосту, взяли бы десятки заложников, запихали бы их в автобус и под прикрытием этих заложников выехали бы в рашку... зеленый коридор был бы им обеспечен.
"Хулиганство" (с)
Шоб я так жил.
Єто били маневри)))