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Все про:мост (517) терроризм (18112) Алексей Белько (1)

 Угрожавший взорвать мост в Киеве Белько не будет обвиняться по статье "подготовка теракта", - Крищенко

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что мужчина, который накануне угрожал взорвать Мост метро в Киеве, не будет обвиняться по статье "подготовка теракта".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в четверг.

"В прокуратуре уже согласовано подозрение… по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 259 (неправдивое сообщение о минировании)… Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой", - сказал Крищенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

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Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

Источник: https://censor.net.ua/n3149385
 
 
 Топ комментарии
 
тут писали, что Ефремова освободили, который финансировал террористов в Лугандонии и причастен к убийству множества украинских граждан...
На его фоне дело Белько вообще ни о чем....
Прокурорам лучше бы вообще заткнуться...
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Шош такое; уже не террорист ? Население не среагировало как было задумано авторами провокации ? Удивительно. Угрожавший взорвать мост в Киеве Белько не будет обвиняться по статье "подготовка теракта", - Крищенко - Цензор.НЕТ 1681
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Какой накуй терракт, Савченко с Рубаном принимают с полной машиной железа и ничего.
А тут чудак пошутил немного.
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Это ненормально. Угроза взорвать мост -это не теракт в Украине,это баловство. Законы наши написаны бандюганами, они неадекватны и их нужно срочно менять.
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И бандюганы и их законы подлежат замене.
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Мозги ваши нужно срочно менять, почему до сих пор не сидит Шуфрич? Медведчук? Они по сути тоже террористы и изменники....
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Не мне нужно мозги менять, а тем кто избирает во власть бандитов, которые пишут такие законы, по которым трудно посадить преступников. Что - то с логикой и причинно - следственными связями у вас тяжело.
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неудачная попытка ограбления - не преступление...не украли же ничего...а на "заминирование" по телефону и реагировать не нужно
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Неудачная попытка ограбления наказывается, даже можно убить грабителя, который проник в дом и ничего не будет. У вас извращенные понятия о преступлениях.
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ну да.. пошалил малёха и узбагоился.. чистая "хулиганка"
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ну да, и человек оперировал понятиями, которьіе окружают его в жизни. бьіл бьі деревенский не воеваший, то бегал бьі с ножем.
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Понятное дело. У нас ведь за прямой терроризм года два от силы дают, как тому зашкваренному Джумаеву с Мариуполя. А тут какая то подготовка.
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За ракетный удар по населенному пункту условно дают, а тут даже на админку не тянет
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тут писали, что Ефремова освободили, который финансировал террористов в Лугандонии и причастен к убийству множества украинских граждан...
На его фоне дело Белько вообще ни о чем....
Прокурорам лучше бы вообще заткнуться...
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Так он свой, он еще играл в КВН у Маслякова, и выиграл 2000грн в рассмеши комика..
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А шутки у него какие искромётные, юмор тонкий. Вчера пятимиллионный город ржал до слёз.
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Какой накуй терракт, Савченко с Рубаном принимают с полной машиной железа и ничего.
А тут чудак пошутил немного.
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Шош такое; уже не террорист ? Население не среагировало как было задумано авторами провокации ? Удивительно. Угрожавший взорвать мост в Киеве Белько не будет обвиняться по статье "подготовка теракта", - Крищенко - Цензор.НЕТ 1681
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за "заминирование" по телефону и реагировать не нужно...
кто дал чуваку кабриолет?
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за "заминирование" по телефону и реагировать не нужно...
кто дал чуваку кабриолет?
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Ну слава яйцям...
Можливо зміни на краще таки будуть...
Обережно...
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Ну вот и все ясно!

Зебильная постановка шоу!!!
Рейнджер Авакян предотвратил гибель Мира!!!

Меня тогда грызли сомнения - приезжает БТР к мосту и над ним громадное знамя Украины...… Как-то не вязалось с тем, что террорист готов взорвать мост.....

Зебилы, вам понравилось шоу вашего Зебобика?
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Я его не оправдываю...и была боязнь что всё может быть...но...если брать в учёт что он участник боевых действий,переселенец с Крыма и от него ушла жена. То напрашивается вопрос- почему государство не гарантировало ему реабилитацию как убд?
Ведь не секрет что у многих убдшников есть контузии, это люди с изменённой психикой и тд....
Ему чтото впаяют и возможно условно... он не сопротивлялся он не нёс агрессию сделать специально как многие минёры по киеву...
У чувака сорвало крышу...от возможно безисходности
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Слабохарактерность по отношению к террористам всегда имеет последствия.
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І не кажіть.
От обрали москалі терориста президентом.. Скільки будинків було зірвано.. Скільки дітей загинуло..
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Серьезно, Крищенко? А вчера около моста ты ему именно этим и грозил. А сегодня что? 15 суток за мелкое хулиганство и медаль за меткую стрельбу по дрону?
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За що купив, за те і продаю
____________________
Микола Кокіш-Мельник Те, що приховали антиукраїнські ЗМІ та влада України!

Олексій Белько, який сьогодні, 18.09.2019 захопив міст метро у Києві - родом з Криму. Йому 42 роки, (учасник бойових дій, в/ч А3628, ССО - сили спец операцій). Він вимагає звільнити Бійців Добровольчого батальйону "Торнадо", та інших добровольців, яких уязнено вже більше 8 тисяч,
а також зупинити капітуляцію на Донбасі!!!
Під час затримання кричав "Не віддам Україну, ні ж..м, ні м...м!"
Мер Кличко назвав О.Белька п'яним, його вимоги незрозумілі, а поліція та ТБ взагалі заявили, що чоловік на мосту вимагав зустрічі зі своєю дівчиною!

Тож питання, чому всі приховали правду???
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Але дивує зовсім не це. Дивує, що вся ботоферма Порошенка разом з усіма владними інформслужбами замовчують цей факт? Чи не є суперництво Вовіка і Петра постановочним? Лише для одурених українців? Щоб не розбіглись? Щоб були керовані і йшли впевненно на бійню?
Питання...
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Івасику, не розумієш чому? А тому, що засцяли. Просто тупо засцяли. Бо прикриватись "нас 73% вибрали" вже не виходить. Все, закінчується, добавились. І таких, як цей Белько не один і не одна тисяча. Їх ціла армія, яким вже дах зриває від всіх цих богданів і решти зелених тварюк. І від тебе, до речі. Чи ви думали, що ваша істерія, ненависть і брехня пройдуть безслідно? Ні, на жаль, то даром не проходить. Вам вдалось завести суспільство, посіяти злість і ворожнечу і, врешті-решт, воно просто вибухне. Ось так ось, Івасику, така ось муйня.
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заинрывания с террористами плохо заканчиваются..
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Если попустят этому - завтра появится сотня таких же. Но уже не на мосту . а на АЭС
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Для умственноотсталых уже даже МВД сообщило, что этот чувак не террорист...
Даже по нормальной логике понятно, что человек добровольно пошедший защищать Украину на фронт, не будет вредить Украине, ибо он жизнью рисковал за Украину...
Не собирался он ничего взрывать, брать заложников, кого то убивать, итд....
Настоящие же террористы, просто начали бы тупо расстреливать машины на мосту, взяли бы десятки заложников, запихали бы их в автобус и под прикрытием этих заложников выехали бы в рашку... зеленый коридор был бы им обеспечен.
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какой нах "терроризм"? парень воевал на востоке, пошел добровольцем, служил в разных частях, в том числе и в 8 полку ССО снайпером, вчера он требовал от власти не капитулировать на Донбассе перед реальными террористами-рашистами
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Завтра такой же пьяный парень атошник появится с дробовиком на АЭС и пульнет там куда-то... Миллион тркпов будет из-за подобного горе-патриота. Завтра пользуясб безнаказанностью сотни его последоувателей наянут чудить ибо в Украине пофиг на закон - одел шаровары. посвидчення АТО и ты уже ерой - твори шо хочешь??? Конченая страна. нет у нее будущего...
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"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом" (с)
"Хулиганство" (с)

Шоб я так жил.
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Завтра мусодрило скажет
Єто били маневри)))
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Читал вчера по ходу этой пьесы конспиролухов. Что это пиар Авакова, этого дятла приняли со взрывчаткой и ему срок, ибо некуй, или езжай на мост. Приезжают спецы, снайперы - думаю писец котёнку. Потом заява ментов, что ему грозит пожизненное. Ну не доживают до 42 лет идиоты, согласившиеся сменить срок "до 8 лет" на пожизненное, а то и смерть от переизбытка свинца в организме. И тута нате - хулиганка.
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Дурачье сидит в МВД. За подобное нужно сажать пожизненно. Иначе завтра 10 пьяных балбесов с дробовиками проникнут в реакторный зал АЭС в знак протеста и начнут пулять и там!!! Подобные проявления должны жестко пресекаться еще в зародыше. иначе будет просто триндец - рано или поздно кто-то из его последователей таки подорвет где-то бимбу...
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