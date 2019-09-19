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 Политика Украины
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 Законопроект о перезагрузке власти развязывает руки премьер-министру к увольнению и назначению госслужащих, - нардеп от "Голоса" Лозинский

Народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский заявил, что законопроект о перезагрузке власти, который Рада сегодня приняла во втором чтении, развязывает руки премьер-министру к увольнению и назначению госслужащих. Это, по мнению Лозинского, может привести к политическим преследованиям.

Об этом он рассказал в кулуарах парламента в комментарии Цензор.НЕТ.

"Когда фракция "Голос" принимает решение, у нас есть такое понятие как фактор Януковича. Перед тем как принять решение "за", "против" или "воздержаться", мы думаем как бы мы голосовали, если бы сейчас президентом был бы Янукович, а премьером Азаров. Эти законопроекты развязывают руки и создают очень простые условия для руководителей, премьер-министра, Кабмина увольнять или назначать тех или иных госслужащих. И это может быть, как положительный результат, очень простой способ уволить саботажников и набрать новых людей, но с другой стороны, он может обеспечить политические преследования, увольнения за нелояльность к руководству", - рассказал Лозинский.

Нардеп отметил, что в связи с этим фракция не поддержала законопроект.

"Сохраняя все эти риски в законопроекте, мы не могли поддержать, зная которые сейчас тенденции: когда Нацгвардию хотят подчинить непосредственно президенту, прокуратуру - непосредственно генеральному прокурору, забирая все предохранители и все факторы сдерживания. Все, по сути, красные линии", - добавил Лозинский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149383
 
 
 Топ комментарии
 
Да, это довольно логично что начальники могут увольнять подчиненных.
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рабочего увольняют в течении дня без всяких объяснений,
возомнили себя гос.служащие кастой неприкосновенных
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Сынок, а разве на госслужбе свет клином сошелся? Будут "политически преследовать" - бросай сам протирать штаны и иди в народное хозяйство. Там станочников, слесарей, строителей, водителей не хватает.
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Да, это довольно логично что начальники могут увольнять подчиненных.
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Да, я тоже согласна. Сейчас министр не может уволить практически никого, его через суд восстанавливают, это не дело. Власть должна работать с развязанными руками и выполнять задачи, которые обещала народу.
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У чиновников так не принято. Восстановятся по суду
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эти младые таки- не читали 2 книгу- Исход.... из Библии..... я о Зебобиках во власти...
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А может таки читали. О том как из-за 10-ти сцыкунов целое поколение так и не попало на Землю Обетованную Законопроект о перезагрузке власти развязывает руки премьер-министру к увольнению и назначению госслужащих, - нардеп от "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 2156
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Сынок, а разве на госслужбе свет клином сошелся? Будут "политически преследовать" - бросай сам протирать штаны и иди в народное хозяйство. Там станочников, слесарей, строителей, водителей не хватает.
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то есть, если ты лижешь Зе-власти зад - ты начальник...., если нет - ты идешь подсобником, да?
Такой себе зе-террор, да?
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если ты лизал шоколадную жопу то нахрен ты такой нужен
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Serg Koshserg - Законопроєкт про перезавантаження влади розв'язує руки прем'єр-міністру до звільнення і призначення держслужбовців, - нардеп від "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 6951 ну я об этом и написал...

Нужно лизать зад зе- Сопле...
Я вижу ты в теме...
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Ужас какой - прокуратуру хотят подчинить генеральному прокурору!!!
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рабочего увольняют в течении дня без всяких объяснений,
возомнили себя гос.служащие кастой неприкосновенных
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Пусть будут хоть какие-то преследования воров. А то сплошная дружба-пьянки.
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...У нас что, урок географии?: Зеленского одернули списком стран, где нет рынка земли. Ему это не понравилось
У нас что, урок географии?: Зеленского одернули списком стран, где нет рынка земли. Ему это не понравилось
Президент Владимир Зеленский в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями начал перечислять страны с плохой экономикой, где нет рынка земли, присутствующие решили дополнить список богатыми странами. Это рассердило главу государства.

«И напоследок, список стран, вы это прекрасно знаете, где нет рынка земли, всем известен. Это Южная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина. Поздравляю!», - сказал Зеленский.

Тут сидящие в зале выкрикнули: «Израиль!»

«Израиль, хорошо!», - сказал президент.

В зале снова добавили: «Канада!».

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«У нас же сейчас не урок географии. Я же не против. Потому придете и расскажете, какие еще страны и какой мы с вами страной хотим быть», - заявил Зеленский.

После этого президент недовольно продолжил свою речь.

«В 21 веке вопрос право собственности граждан на землю - риторический. Задача лишь одна у нас - найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы. Для этого мы тут сегодня и собрались. Спасибо вам. Наверно мы найдем эту модель, я уверен в этом», - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее в команде президента Владимира Зеленского анонсировали снятие морятория на продажу сельскохозяйственных земель до конца следующего года.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329047-u_nas_chto_urok_geografii_zelenskogo_odernuli_spiskom_stran_gde_net_rynka_zemli._emu_eto_ne_ponravilosj
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Представляю какой мощи ( в мегатоннах) был бы взрыв здешних пуканов , если бы такой закон приняли при Пэте .. Законопроєкт про перезавантаження влади розв'язує руки прем'єр-міністру до звільнення і призначення держслужбовців, - нардеп від "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 9758 .!! А тут всё путём , ничего типа и не сучилось . Законопроєкт про перезавантаження влади розв'язує руки прем'єр-міністру до звільнення і призначення держслужбовців, - нардеп від "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 898 .
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