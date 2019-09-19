 Законопроект о перезагрузке власти развязывает руки премьер-министру к увольнению и назначению госслужащих, - нардеп от "Голоса" Лозинский

Об этом он рассказал в кулуарах парламента в комментарии Цензор.НЕТ.
"Когда фракция "Голос" принимает решение, у нас есть такое понятие как фактор Януковича. Перед тем как принять решение "за", "против" или "воздержаться", мы думаем как бы мы голосовали, если бы сейчас президентом был бы Янукович, а премьером Азаров. Эти законопроекты развязывают руки и создают очень простые условия для руководителей, премьер-министра, Кабмина увольнять или назначать тех или иных госслужащих. И это может быть, как положительный результат, очень простой способ уволить саботажников и набрать новых людей, но с другой стороны, он может обеспечить политические преследования, увольнения за нелояльность к руководству", - рассказал Лозинский.
Нардеп отметил, что в связи с этим фракция не поддержала законопроект.
"Сохраняя все эти риски в законопроекте, мы не могли поддержать, зная которые сейчас тенденции: когда Нацгвардию хотят подчинить непосредственно президенту, прокуратуру - непосредственно генеральному прокурору, забирая все предохранители и все факторы сдерживания. Все, по сути, красные линии", - добавил Лозинский.
Такой себе зе-террор, да?
Нужно лизать зад зе- Сопле...
Я вижу ты в теме...
возомнили себя гос.служащие кастой неприкосновенных
У нас что, урок географии?: Зеленского одернули списком стран, где нет рынка земли. Ему это не понравилось
Президент Владимир Зеленский в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями начал перечислять страны с плохой экономикой, где нет рынка земли, присутствующие решили дополнить список богатыми странами. Это рассердило главу государства.
«И напоследок, список стран, вы это прекрасно знаете, где нет рынка земли, всем известен. Это Южная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина. Поздравляю!», - сказал Зеленский.
Тут сидящие в зале выкрикнули: «Израиль!»
«Израиль, хорошо!», - сказал президент.
В зале снова добавили: «Канада!».
Читайте также: Президент призначив керівника ОДА Вінницької області
«У нас же сейчас не урок географии. Я же не против. Потому придете и расскажете, какие еще страны и какой мы с вами страной хотим быть», - заявил Зеленский.
После этого президент недовольно продолжил свою речь.
«В 21 веке вопрос право собственности граждан на землю - риторический. Задача лишь одна у нас - найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы. Для этого мы тут сегодня и собрались. Спасибо вам. Наверно мы найдем эту модель, я уверен в этом», - подытожил Зеленский.
Напомним, ранее в команде президента Владимира Зеленского анонсировали снятие морятория на продажу сельскохозяйственных земель до конца следующего года.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329047-u_nas_chto_urok_geografii_zelenskogo_odernuli_spiskom_stran_gde_net_rynka_zemli._emu_eto_ne_ponravilosj
...