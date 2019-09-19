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 Политика Украины
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Все про:земля (1519) земельная реформа (104) Сольский Николай (1)

 После открытия рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год, - глава профильного комитета Рады Сольский

С открытием рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год, прогнозирует глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа").

"То, что мы видим, по эмфитевзису, договорам аренды, и ожиданиям - приблизительно 3% земель в год будет продаваться. Это наша статистика, и она совпадает со статистикой стран, которые имеют схожую историю. В Молдове и других странах, где произошла распаевка, население продает около 3-4% земель в год. Рынок уже существует", - сказал он на конференции по реформе управления земельными отношениями в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Сольского, в Украине за последние три года заключены договоры эмфитевзиса и другие договоры более чем на 40 лет на 1,2 млн га.

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"Из 3 млн га земель личного крестьянского хозяйства (не под мораторием. - Ред.) за последние два года уже продано 900 тыс., в том числе компаниям, фермерам", - сказал депутат, заметив, что за последние пять-семь лет не наблюдается укрупнения больших предприятий либо исчезновение мелких.

"У всех предприятий и фермеров в 99% договоров есть право на покупку этих земель", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3149381
 
 
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Право купувати землю матимуть лише українці - Зеленський
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В девяностых предприятия гражданам Украины продали, результат известен, так же ответственно и с землей распорядятся.
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якщо Зеленський буде таким шматком лайна як кучма.
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Кабмин готов обсуждать условия допуска иностранцев к рынку земли, - Гончарук. Кому верить?
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С открытием рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год, прогнозирует глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа"). Источник: https://censor.net.ua/n3149381
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Чи варто слухати аналітику від тих, хто не самостійний у прийнятті рішень?
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Достоверные данные только у порохоботов.
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Или у Коломойского. Тот лучше знается на процентах. По крайней мере лучше, чем ты.
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