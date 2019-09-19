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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (835) ООН (2817) Донбасс (19408) Пристайко (175) Кислица (32)

 Вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе остается на повестке дня, - Кислица

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил, что Украина не снимает вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе с международной повестки дня.

Кк информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии "Укринформу" в четверг.

"Что касается операции по поддержанию мира - а именно так называются операции ООН - мне кажется, что вам только показалось, что она отходит на задний план. Этот вопрос остается на повестке дня. Просто, насколько я понял из комментариев Вадима Пристайко, речь идет о том, что после его контактов в формате "Н4" у него есть надежда, что можно достичь прогресса в рамках "норманди" и решить это (вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. - Ред.) без привлечения операции по поддержанию мира", - сказал Кислица.

Он добавил, что проведение подобных операций чрезвычайно сложное и требует не только решения политических вопросов и одобрения мандата миссии в Совете безопасности ООН, но и огромных средств.

"Я вам со всей ответственностью говорю, что бюджет операции такого масштаба, который требовала Украина, составит более 1 млрд долларов в год. Поэтому если у всех лидеров "нормандской четверки" будет политическое решение и готовность решать проблему без привлечения такого дорогого вида операции, как операция ООН по поддержанию мира, это будет лучше для всех", - отметил замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто не собирается сдавать Украину, но нельзя без компромисса договориться о мире", - Пристайко

Относительно разного видения Украиной и Россией параметров возможной миротворческой миссии, Кислица акцентировал, что позиция Украины относительно основных элементов операции по поддержанию мира доведена до всех постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН, потому что именно Совбез должен принимать мандат миссии.

Как сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко 18 сентября на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом заявил, что миротворческая миссия ООН может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений.

Источник: https://censor.net.ua/n3149377
 
 
 Топ комментарии
 
Лучшая в мире "миротворческая миссия" в Израиле : прилетело одно - обратно улетело десять .
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У зебилов траур, им так хотелось капитулировать.
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"Отводя" войска на 1 метр - мы добровольно и без единого выстрела отдаем агрессору 60 гектаров украинской земли, за которые воевали и умирали наши солдаты!

Вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе остается на повестке дня, - Кислица - Цензор.НЕТ 47

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- Чтоб не гибли люди на войне, надо просто распустить войска.
- Но тогда много тысяч погибнет в тылу!
- Ну, так не на войне же. (с)
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У зебилов траур, им так хотелось капитулировать.
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В воспаленном сознании порохоботов какие-то "зебилы" постоянно хотят капитулировать, а когда это не происходит - ставят себе в заслуги.
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достичь прогресса в рамках "норманди"- это "норманди" напомнило позорное: лет ми спик фром май хард!
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Лучшая в мире "миротворческая миссия" в Израиле : прилетело одно - обратно улетело десять .
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Вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе остается на повестке дня, - Кислица - Цензор.НЕТ 4812
А це як називається?
А тепер увага: жодної резолюції ООН щодо агресії московії, Криму та війни на Донбасі немає! Сомалі кожного року, України немає.Резолюції ООН
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Просто, насколько я понял из комментариев Вадима Пристайко, речь идет о том, что после его контактов в формате "Н4" у него есть надежда, что можно достичь прогресса в рамках "норманди" и решить это (вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе - ред.) без привлечения операции по поддержанию мира",
так что этот шаг отодвинут и надолго.
Что за дипломатия, когда зам комментирует министра....
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"Отводя" войска на 1 метр - мы добровольно и без единого выстрела отдаем агрессору 60 гектаров украинской земли, за которые воевали и умирали наши солдаты!

Вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе остается на повестке дня, - Кислица - Цензор.НЕТ 47

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Что такое формула Штанмайера - это те меры, которые предложили западные страны по урегулирования войны на Донбассе, которые кстати были в начале сентября предварительно согласованы с министром иностранных дел Пристайко, официальное лицо, т.е. другими словами Украина отвергла предложения запада. Как вы думаете отреагирует на это Германия и Франция?
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Каждый кацап знает что Украиной управляет США, так что пиши туда свои письма - Трампу, до востребования.
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Разейские миротвоворцы одели голубые каски, покрасили танки и грады в белый цвет и уже ждут... Ах да, там еще с Беларашки Лука привезет кацапов-миротворцев которые на учениях из Рашки приехали и так и не уехали, получив прописку Беларашки.
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