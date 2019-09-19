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 Политика Украины
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Все про:отставка (2456) Абромавичус (436)

 Президентская вертикаль решила меня проучить, - Абромавичус о причинах своей отставки с должности главы МЭРТ в 2016-м

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус объяснил, почему ушел с должности министра экономики в 2016 году.

Об этом он рассказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"В тот момент я работал со многими коррупционными схемами. Большой штраф в виде нескольких миллиардов долларов на компанию "Укрнафта" Коломойского, другие мероприятия... И когда президентская вертикаль решает меня каким-то образом проучить, это, к сожалению, не имеет ничего общего с реформированием страны", - отметил Абромавичус.

При этом, он высказал надежду, что данная история не повторится при новой власти и ему не придется быть "ширмой для коррупции".

"Я финансово независимый человек. Независимый от каких-либо олигархических финансово-промышленных групп. Конечно, когда будут какие-то серьезные навязывания кадров, которые будут дискредитировать реформы, я буду об этом заявлять", - подчеркнул Абромавичус.

На вопрос поступали ли ему угрозы на нынешней должности, он сказал: "Физической расправы - нет. Пока только психологическое давление, похожее на то, с которым я сталкивался, будучи министром".

Читайте также: Необходим закон об оздоровлении ОПК, в том числе для списания огромной задолженности с предприятий "Укроборонпрома", - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3149369
 
 
 Топ комментарии
 
Ты лутше расскажи как ты пропихал своих при закупках ГСМ для ВСУ))))

пострадавший ты наш...
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та кому оно нужно это недоразумение.
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щас Ксюша тебя накажет.
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Про зеленую власть:"Физической расправы - нет. Пока только психологическое давление, похожее на то, с которым я сталкивался будучи министром".
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Игорь Д - Президентская вертикаль решила меня проучить, - Абромавичус о причинах своей отставки с должности главы МЭРТ в 2016-м - Цензор.НЕТ 2984 зе-червяк..., ты представляешь себя дрессировщиком людей, да?
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порохоботы не люди.
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шимпанЗЕ точно не люди.. приматы Зеленского!
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Все люди интересны и небестелесны, особенно zебанутые!
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Не черьвяк он , оно глист - салетёр , вредитель и провокатор.
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Он теперь просто обязан эту экс -вертикаль поставить в горизонтальное положение.
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допускает и физическую расправу от зели-бени?
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Це ти і вдома фаскаєш ? Жінці-Служить !,Дітям-К ногє ! Собачник ?
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"...Большой штраф в виде нескольких мильярдов доларов на компанию "Укрнафта" Коломойского..."
Фейспалм, просто фейспалм.
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Т.к. сейчас Коломойский не у власти, он может спокойно наложить штраф...
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Кстати, отличная идея, надо ему в соцсетях написать, ведь теперь ему ни Порошенко, ни простой украинский бизнесмен Коломойский помешать не смогут.
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Ты лутше расскажи как ты пропихал своих при закупках ГСМ для ВСУ))))

пострадавший ты наш...
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Если перелогиниться, то информации о закупках сразу не будет? :D
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Я помню как оно само уходило, громко хлопья дверьми, а щас вон оно как...
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Из приведенного текста дословно следует, что Абромавичус был наказан "президентской вертикалью" за то, что либо вводил штраф для Укрнафты Коломойского, либо оный штраф пытался "скасувати". В общем очень информационно и "все" понятно. Спасибо.
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Абромавичус :"я работал со многими коррупционными схемами". Результат:"Я финансово независимый человек". И вовремя соскочил.Есть чуйка на опасность.Молодец.
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Этим так называемым реформаторам, нужны были тепличные условия, чтобы они себя проявили, а столкнулись с трудностями, сразу - пас...
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Тролик різними ніками дописує ?
Біжи на рф. Порадуй модера.
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Не буду утверждать , но насколько я помню огромную бочку на него котила баба с косой и мудак с вилами , а не президентская вертикаль. И сняли его в угоду бабе и мудню , стараясь сохранить коалицию , но яга всё равно против.
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Ну вот что он полезного такого сделал? Ни-че-го. И причин было уйма. И все уважительные. Главное что хотел ... получать зарплату. А почему не на Родине? Что дома и на фуй никому не нужен? Или на домик в Штатах и счета в Швейцарии как Яресько хочет намутить? Теперь осталось только откатывать Зепоцу вовремя и все будет "ок" - наконец то настоящая кормушка. А Украина? Та пошла она лесом...
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Сейчас осталось еще одну "перспективную" реформаторшу из Тбилисско-Парижской резиденции притащить, а то у бедняжки 4 ляма баксов, которые она вывезла за "честный труд" у Авакова уже на исходе...
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ты ж сам ушел, дебил..
А теперь еще и работаешь на Коломойского
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