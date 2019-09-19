 Президентская вертикаль решила меня проучить, - Абромавичус о причинах своей отставки с должности главы МЭРТ в 2016-м

Об этом он рассказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"В тот момент я работал со многими коррупционными схемами. Большой штраф в виде нескольких миллиардов долларов на компанию "Укрнафта" Коломойского, другие мероприятия... И когда президентская вертикаль решает меня каким-то образом проучить, это, к сожалению, не имеет ничего общего с реформированием страны", - отметил Абромавичус.

При этом, он высказал надежду, что данная история не повторится при новой власти и ему не придется быть "ширмой для коррупции".

"Я финансово независимый человек. Независимый от каких-либо олигархических финансово-промышленных групп. Конечно, когда будут какие-то серьезные навязывания кадров, которые будут дискредитировать реформы, я буду об этом заявлять", - подчеркнул Абромавичус.

На вопрос поступали ли ему угрозы на нынешней должности, он сказал: "Физической расправы - нет. Пока только психологическое давление, похожее на то, с которым я сталкивался, будучи министром".

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