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 Политика Украины
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Все про:долг (1097) Укроборонпром (778) Абромавичус (436)

 Необходим закон об оздоровлении ОПК, в том числе для списания огромной задолженности с предприятий "Укроборонпрома", - Абромавичус

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что для оздоровления госконцерна необходимо списать долги его отдельных предприятий.

Об этом он рассказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что нужно принять отдельный закон об оздоровлении ОПК, в том числе путем списания большой задолженности. Некоторые предприятия исторически по разным причинам попали под процедуру банкротства: легендарное предприятие "Завод им. Малышева", Харьковский авиационный завод, Николаевский судностроительный завод и многие другие", - отметил Абромавичус.

Кроме того, по его словам, на концерн должны зайти новые люди, которые "не имеют ничего общего с прошлым "Укроборонпрома", ничего общего с Минобороны в прошлом и с другими органами, которые поглотила коррупция".

Читайте также: До конца года будет объявлен конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома", - Абромавичус

Напомним, экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн с февраля 2018 года возглавлял Павел Букин.

Ранее, в июле, президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома".

Источник: https://censor.net.ua/n3149364
 
 
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Какой закон, если интересует не оборона и не промышленность, а только как деньги косить? Уймитесь, вас уже надо выгонять под дулами автоматов.
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что неплохо было бы и мне оздоровиться.
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так его и так оздоровили по самое не хочу всякие свыни, если его еще и шпроты начнут оздоровлять. то боливар просто сдохнет
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Абромовичус - международный аферист и мошенник. Он предлагает списать задолженность, чтобы предприятия связанные к укроборонпромом не получили от него никакие деньги и обанкротились. Вот его цель.
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И что в этом плохого?! Связался с чёртом - не ропщи в аду на сковородке (С)
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тот кто назначил абромавичуса в укроборонпром - полные неадекваты!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А може просто фінансування ОПК збільшити?
Та не. Хрень якась.
Краще на ОПУ фінансування збільшити.
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За доведение до банкротства предприятий ОПК-пожизненное, если нельзя применять расстрел.
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списать долги по коммуналке - это тоже оздоровить общество.
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