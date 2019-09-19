 К омбудсмену РФ Москальковой будут сделаны повторные обращения по каждому пленному украинцу, - Денисова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

Денисова встретилась с семьями освобожденных 7 сентября украинских политзаключенных и тех, кто еще находится в местах несвободы на территории России и аннексированного Крыма.

"Поговорили обо всех насущных вопросах о процессе освобождения", - сказала Денисова.

По ее словам, важным вопросом является состояние физического и психологического здоровья, а также своевременный доступ заключенных в России украинцев к соответствующей медицинской помощи.

Денисова заверила, что по каждому из удерживаемых будут сделаны "соответствующие повторные обращения" к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой.

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"Работа по освобождению и возвращению всех граждан Украины, которые до сих пор находятся в заключении на территории России и аннексированного Крыма, проводится ежедневно. Подчеркиваю, что каждый из 113 граждан Украины из списка удерживаемых лиц, которыми Украина и Россия обменялись 16 июля 2019, – первый на освобождение", - сказала родным Денисова.

"Делается все для того, чтобы в ближайшее время все 113 украинцев вернулись на Родину", - подчеркнула Денисова.

Ранее Денисова заявила, что в России и оккупированном Крыму все еще удерживают 113 украинцев.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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