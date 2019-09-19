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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:переговоры (3687) Песков (957) Донбасс (19408) Трехсторонняя контактная группа (141)

 Песков назвал выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" "новым явлением", которое не соответствует договоренностям

Решение Украины поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ранее все согласились с "формулой Штайнмайера" и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию", - сказал он журналистам в четверг.

Песков подчеркнул, что пока в Кремле могут констатировать данный факт: "Это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" - "это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона никогда не соглашалась с формулой Штайнмайера, - Порошенко

Отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги видят в Москве, Песков сказал: "Безусловно, работу надо продолжать. Но, насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции - мы пока не можем сказать: постоянно меняющейся или эпизодически меняющейся - но в любом случае это не способствует быстрому продвижению".

Говоря о том, насколько новая позиция Украины может повлиять на перспективы дальнейшего развития событий, Песков отметил, что "пока трудно сказать".

Напомним, 18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

В свою очередь, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".

Источник: https://censor.net.ua/n3149359
 
 
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Никуяссе! А порохоскот вчера такую зраду зраднючую лил... А тут таке!
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Зелескоту ж письков внятно объяснил, что Зеля согласился на Штанмайера без условий.
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Пшол нах. рыжая тварь. Выполни сначала прежние договоренности
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Обе стороны должны выполнить прежние договоренности. Согласен?
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А ,таки зелебобы пообещали сдать Украину рашке, но народного гнева испугались? Теперь, как уж на сковородке, извиваются.
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Письков! А где в долбаных минских соглашениях есть упоминание о грёбаной формуле Штанмайера?
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Зеля новые соглашения пообещал: сдать кацапам Украину. Без условий.
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По словам Олифер, Украина не видит возможности реализации "формулы Штайнмайера" без исполнения следующих условий:- полное прекращение огня;- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;- обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;- установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.
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Типичное передергивание карт шулерами. Сначала продвигают тезис, что формула практически согласована (в их больном мозгу), при этом не только нарушаются минские соглашения, но и легализуются дыныры и лыныры под рашинским контролем, ну а потом разводят руками: хохлы изменили позицию и сорвали переговоры. Наперсточники с лубянки...
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